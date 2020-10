PÅGREPET: Her frakter politiet bort mannen. Foto: Fredrik Solstad

Bevæpnet mann forskanset seg i egen bolig

Like etter midnatt opplyser politiet at de har kontroll på situasjonen etter en stor politiaksjon på Vinterbro i Ås kommune i Viken.

En mann har forskanset seg i egen bolig, bevæpnet, på Vinterbro, skrev politiet i Øst på Twitter kl. 21.49

– Politiet har kontroll på situasjonen. Ingen fare for naboer eller andre, men publikum bes holde seg unna, da politiet ikke er ferdige med sine undersøkelser på stedet, skriver politiet på Twitter like etter midnatt.

HELT AVSPERRET: Væpnet politi er ved oppkjørselen til et boligfelt på Vinterbro sent fredag kveld. Foto: Fredrik Solstad

Politiet i Oslo bisto med ressurser i aksjonen, fikk VG opplyst fra operasjonsleder.

Politiet sperret av et stort område ved Tusenfryd og Fålesloråsen.

– Vi får beskjed om å holde oss unna, sa en nabo VG har snakket med.

To vitner sier til VG at mannen skal ha kommet på døren til en nabo. Han skal ha forsøkt å komme seg inn i huset, uten å lykkes. De som oppholdt seg i huset skal ifølge vitnene ha ringt til politiet og ha fått beskjed om å låse seg inn på badet, hvor det bare er et lite vindu, og oppholde seg der til politiet kom.

Mannen skal deretter ha gått tilbake til sin egen bolig hvor han forskanset seg. VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra politiet om hendelsesforløpet fredag kveld.

fullskjerm neste HAR STENGT AV OMRÅDE: Det er mye politi og ambulanse på stedet ved oppkjørselen til et boligfelt på Vinterbro.

