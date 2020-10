SIKTET: To personer ble funnet omkommet i brannruinene av dette næringsbygget i Moelv. Nå er en av dem siktet. Her søker kriminalteknikere fra Kripos og Innlandet politidistrikt med spesialhunder i brannruinene. Foto: Tore Kristiansen, VG

Dødsbrannen i Moelv: Én av de omkomne siktet for drap

En av de to omkomne som ble funnet etter brannen i næringsbygget i Moelv er siktet for drap på den andre avdøde mannen.

Hovedteorien til politiet er at de står overfor et drap og et selvdrap.

De har tidligere sagt at de tror det har skjedd en kriminell handling, etter at de to mennene 30. september ble funnet i brannruinene av en stor hall i Moelv i Ringsaker kommune i Innlandet fylke.







Det er mannen som drev vedlikehold på bygget som er siktet i saken. Han er siktet for drap på Christian Berg, mannen som én dag før brannen ble meldt savnet fra Gjøvik.

– Siktelsen var nødvendig å ta ut for å kunne gjennomføre nødvendige undersøkelser. Dette gjøres selv om antatt gjerningsperson er død, forklarer politiet.

Innlandet politidistrikt har fått bistand fra Kripos, og rundt 30 etterforskere har jobbet med å etterforske saken.

NEDBRENT: Store deler av bygget var nedbrent da kriminalteknikere fra Kripos gjorde undersøkelser i starten av oktober. Foto: Tore Kristiansen, VG

Mener drapet har skjedd et annet sted

Den foreløpige obduksjonsrapporten av Berg viser at han ikke døde som følge av brannen i bygget. Rapporten viser også at han var påført skader som ikke er forenlig med brannskader.

Politiet mener ut fra funn i etterforskningen at drapet har skjedd et annet sted enn i næringsbygget. De ønsker på nåværende tidspunkt ikke å kommentere hvor de mener det har skjedd.

– Det er fortsatt flere ubesvarte spørsmål i saken, og etterforskningen vil pågå videre. Noe av

etterforskningen vil forsøke å finne svar på hvordan brannen i næringsbygget startet.

Politiet mistenker at det er snakk om flere arnesteder, skriver politiet videre.

KRIMINALTEKNISKE UNDERSØKELSER: Kripos’ brannhunder ble brukt til undersøke bygget. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Det er fra før kjent at både Berg og den nå siktede mannen var bekjente. Begge var bosatt i Gjøvik.

Politiet tror motivet kan ha en sammenheng med en konflikt mellom de to personene. De ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gå nærmere inn på konflikten.

De pårørende er orientert om innholdet i pressemeldingen.

Publisert: 16.10.20 kl. 11:03 Oppdatert: 16.10.20 kl. 11:21

