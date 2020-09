HENGER ETTER: Egil Kaberuba-Nielsen, leder ved smittevernkontoret i Bergen, forteller at de ansatte er utslitt etter alt arbeidet den siste tiden, og sier at de har et etterslep de prøver å ta igjen. Foto: Helge Mikalsen

Jobber på spreng med å spore smitten: – Vi er helt utslitt

BERGEN (VG) Smittevernkontoret i Bergen er på etterskudd, og jobber på høygir for å spore smitten. Ansatte forteller at de har tryglet om å få flere som kan bidra i det omfattende arbeidet. – Vi kom altfor sent i gang, sier lederen.

– Det er frustrerende når man jobber fra åtte om morgenen til ti på kvelden, og så ser man at man likevel ikke kommer gjennom listene, sier Ingunn Slåke, helsesykepleier ved smittevernkontoret i Bergen.

Hun sitter sammen med kollega Mirjam Melhus inne på kontoret sitt, hvor de har utsikt ned til coronatest-køen på parkeringsplassen. Om noen timer skal det renne inn med enda flere bergensere i biler og til fots som skal teste seg.

– Vi pleier å titte ned og følge med på køen, sier Mirjam Melhus.

SLITNE: Helsesykepleierne Ingunn Slåke og Mirjam Melhus på smittevernkontoret sier det ikke har blitt tatt på alvor når de har bedt om hjelp av flere smittesporere. Foto: Helge Mikalsen

De to helsesykepleierne jobber med smittesporing i kommunen, og forteller om en svært krevende tid.

– Vi er helt utslitt, og kjenner veldig på dette trykket nå. Belastningen har til tider vært ganske ekstrem, og vi har jobbet altfor mange timer, sier Slåke.

– Ikke tatt på alvor

I Norden har kun København-regionen høyere smittetrykk enn fylket Vestland i Norge. Spesielt høye tall har det vært i Bergen, som har ligget på 32 nye smittetilfeller i snitt de siste dagene. Torsdag ble det rapportert om 13 nye tilfeller. Som følge av dette har kommunen innført strenge tiltak for å hanskes med smitten.

– De siste tre ukene har det vært sånn at uansett hvor mye vi tar unna, så kommer det mer inn i andre enden, sier Slåke.

Melhus sier at de ansatte har kommet med mange rop om at de trenger flere smittesporere, men at det ikke har blitt tatt på alvor. Først denne uken er fire helsesykepleiere fra etaten for barn og familie flyttet over, i tillegg til to pensjonister med helsebakgrunn. I dag er de til sammen 18 personer på jobb.

fullskjerm neste CORONATEST: Under smittevernkontoret i Bergen ligger legevakten, hvor bergenserne kan komme og teste seg.

– Hjelpen har kommet for sent og er feil hjelp, i den forstand at de ikke har hatt den kompetansen vi har trengt. Det har stjålet ressursene våre til opplæring, noe som har gjort at listen bare øker og øker. Vi burde vært bedre forberedt, sier Melhus.

Smittesporerne får inn lister med navn på smittede fra legevakten. Disse blir kontaktet, gitt smittevernveiledning og hjulpet til å lage en liste med nærkontakter.

For å finne ut av hvem som er dine nærkontakter, må man gå 48 timer tilbake fra man kjenner på symptomer, eller fra testdato om man er symptomfri, og notere ned alle kontakter man har hatt som har vart mer enn 15 minutter, innenfor en radius på to meter. Så starter arbeidet med å ringe nærkontaktene.

Dette kan ta alt fra en halvtime, til to dager, forteller de ansatte.

– En kollega satt i går med en ung person som endte opp med i overkant av 250 nærkontakter. Det blir fryktelig komplisert, og veldig mange mennesker kan være eksponert for smitte, sier Slåke, og legger til at det vanlige er å ha mellom fem og syv nærkontakter.

SENE KVELDER: Ingunn Slåke og kollegaen Mirjam Melhus forteller at familien deres har sluttet å regne med at de kommer hjem til middagstid. Foto: Helge Mikalsen

Hun forteller at det kan ta en stund fra smitten blir påvist, til nærkontakter blir varslet – helt opp mot slutten av karantenetiden deres.

– Når det er såpass mye smitte som vi har nå, kan det bli litt som en snøball som begynner å rulle, men vi håper jo at vi snart ser en effekt med de tiltakene som er nå.

Døren til Slåkes kontor rives plutselig opp.

– Nå må de få jobbe. Vi har så mye å gjøre, sier en kollega strengt til VG.

Henger etter

Egil Kaberuba-Nielsen, leder ved smittevernkontoret, beskriver situasjonen som utfordrende.

– Vi kom altfor sent i gang, det er ikke tvil om det. Derfor er det viktig at vi har nok ressurser og får utført smittesporingen så tidlig som mulig, så vi ikke blir enda mer forsinket, sier han og legger til:

– Vi har et etterslep som vi prøver alt vi kan å ta unna, samtidig som vi prøver å omstrukturere arbeidet fordi vi har hatt for lite mannskap og for dårlig verktøy på en og samme tid.

Smittevernkontoret har denne uken fått på plass det nye datasystemet Remin, og håper at dette skal lette på arbeidstrykket. Men det krever også en del opplæring.

– Vi har sett at vi bruker for mye tid og krefter på opplæring, og da bremser vi opp smittesporingsarbeidet. Vi trenger flere folk. Men da jeg ringte rundt i juni, var stort sett alle satt til testing.

TRENGER FLERE: Egil Kaberuba-Nielsen, leder ved smittevernkontoret, beskriver situasjonen som utfordrende, og sier det er behov for flere folk. Foto: Helge Mikalsen

Lederen forteller at de ansatte som har holdt på med smittesporing siden mars, har gjort en fantastisk innsats, og at de føler på et stort ansvar, noe som gjør det vanskelig å gå hjem for dagen.

– Vi må ha en beredskap på plass hvor vi har nok med tanke på smittetopper, ikke for normalen. Det tar for lang tid om vi må hente inn folk, slik som nå.

Vil ha nasjonalt samarbeid

Pernille Brattaule jobber som vanlig som avdelingsleder i barne- og familietjenesten, men er nå omdisponert for å hjelpe til med smittesporingen, og sitter plassert på eget kontor i deres andre lokale.

– Det har vært litt kaotisk, for man har ikke hatt noe særlig kapasitet til opplæring her, så vi har prøvd å henge oss på og lære oss systemer.

Hun hadde sin første dag tirsdag, etter at oppstarten drøyde nesten en uke, og fredag er hennes siste dag. Etter det vet hun ikke hvor hun skal, men hun synes det er helt avgjørende å hjelpe til her med smittesporingen nå.

– Lille Ole kan veies en annen dag, det brenner mer her nå. Jeg er opptatt av at kommunen gjør det de kan for å få bukt med smitten. Da må vi alle trå til om vi har mulighet. Men dette er det politikerne som må styre.

Brattaule sier at hun øyeblikkelig så hvor slitne de ansatte var da hun startet.

– Det er viktig at de får hjelp på smittevernkontoret nå, for ramler de, så ramler hele systemet.

fullskjerm neste VIL HJELPE: Pernille Brattaule jobber som vanlig som avdelingsleder i barne- og familietjenesten, men er nå omdisponert for å hjelpe til med smittesporingen. Det vil hun fortsette med.

Kaberuba-Nielsen etterlyser en smittesporing på nasjonalt plan, hvor Norge klarer å samarbeide bedre på tvers av kommuner og fylker.

– Vi kunne ha delt mer på alle de ressursene som er satt av til smittesporing. For nå sitter det noen kommuner uten særlig smitte og tromler med fingrene, de kunne ha bidratt hjemmefra. Men vi er ikke der nå, dessverre.

Byrådsleder i Bergen Roger Valhammer skriver i en e-post til VG at det alltid vil oppstå krevende situasjoner når en krise setter inn.

– Derfor har jeg hele tiden vært klar på at vi stiller alle ressurser til disposisjon for å slå ned smitteutbruddet vi står i nå, og for å håndtere coronapandemien.

IKKE ENIG: Byrådsleder i Bergen Roger Valhammer sier at ressursene de har satt inn allerede i dag har ført til at man er tilnærmet ajour på etterslepet i smitteoppsporingsarbeidet. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Han skriver videre at de med en gang økte kapasiteten med ekstra bemanning da de fikk beskjed om at det var etterslep på smittesporingen.

– Og vi innførte på rekordtid et nytt smitteoppsporingsprogram for å gjøre smitteoppsporingen raskere. Så er jeg glad for at de ressursene som nå er satt inn, i tillegg til en strålende innsats fra våre ansatte, gjør at vi allerede i dag er tilnærmet ajour på etterslepet i smitteoppsporingsarbeidet.

Publisert: 18.09.20 kl. 08:25