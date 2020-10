Trygve Slagsvold Vedum tar stadig større jafs av Aps velgere. Rundt om i landet bygger Senterpartiet et nytt grunnfjell av unge velgere. Aina Nilsen er 25 år, hjemflytter – og Sp-ordfører.

Sps nye bastion

Hun er sykepleier, vokste opp i den lille bygda Strønstad i Hadsel – og ifølge seg selv «kjempegravid».

Nå står ordføreren på toppen av fjellet Storheia, omgitt av hav, fjell og et lite publikum – de fleste fra sykehjemmet og asylmottaket.

Lokale musikere spiller «Fairytale». Nilsen har nettopp åpnet den første konserten på nye Storheia Arena:

Aina Nilsen tilhører en ny generasjon senterpartister. Bygdefolket har fått selskap av hjemflyttere som vil bo, få barn og jobbe i hjemkommunen.

– Vi vet jo at folk i Nord-Norge har mindre tillit til sentrale myndigheter enn ellers i landet. Det er jo fordi de ikke kjenner seg igjen i politikken eller det som sies.

Hadsel-ordføreren mener det er derfor Sp har lykkes:

– Vi har vært her, pratet med folk og tatt folk på alvor, sier hun.

Tallenes tale er klar:

Siden februar 2019 har Sp vært Norges tredje største parti, ifølge Poll of polls gjennomsnitt.

I de nordligste fylkene fosser Senterpartiet frem, mens Arbeiderpartiet krymper.

Fortsetter suksessen for Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, kan han puste Ap i nakken ved valget neste høst.

Aps fall i Nord-Norge startet i 2017 og fortsatte i kommunevalget i 2019. I Hadsel snudde kommunevalget i fjor opp ned på maktfordelingen: Arbeiderpartiet gikk ned 20,1 prosentpoeng. Mens Senterpartiet gikk opp 18,9 prosentpoeng.

Ned fra fjellkonserten 504 meter over havet kjører Nilsen på en vei sponset av det lokale fiskeoppdrettsfirmaet Nordlaks.

Her er det først og fremst industri, servicejobber og regionsykehuset som sysselsetter folk, ikke landbruket.

Den unge ordføreren – og de nye, unge kreftene som henne – kjemper nå for å gjøre Nord-Norge og Trøndelag til en permanent bastion for Senterpartiet.

Hvorfor går det så bra? Hva er Sps suksessformel?

VG har reist til Vesterålen, Nord-Trøndelag og Øst-Finnmark for å få svaret fra velgere, folkevalgte – og Sp-lederen selv.

Over en lokal bardisk i Hadsel henger fortsatt ordførerens russekort:

Strønstad, den lille bygda Nilsen vokste opp i, ligger på en flik av Austvågøy.

Her fikk de nettopp asfalt. Barnehagen åpner først når det kommer nye småbarn etter nyttår.

Der lå butikken. Og der lå en annen butikk, peker Nilsen.

– Vi har turt å prate med folk. Hvis vi har lagt ned en skole, skal vi alltid delta i debatten. Vi skal alltid tørre å dra dit og prate med folk og stå i det, sier hun.

Som distriktsordfører vet Nilsen hva hun snakker om. På tur med VG må hun svare for kutt i fergerutene i kommunen.

– Etter et stortingsvalg kan dere risikere å gå på en smell. Kan dere levere på de forventningene folk har til dere nå?

– Det kommer til å ta tid. Jeg tror ikke at vi umiddelbart kan klare å levere de resultatene som forventes. Det tror jeg vi skal være ærlige på, sier Nilsen.

En septembermåling viser at Senterpartiet er Nordlands største parti. I hele Nord-Norge ligger Sp kun 0,2 prosentpoeng bak Ap, ifølge en måling fra InFact:

Rayner Skare Lind (37), tidligere brannkonstabel, matros og «Årets Hadselværing 2016», er en av mange i Hadsel som har hoppet over til Senterpartiet.

Lind satt i kommunestyret for Ap i forrige periode, men representerer nå Sp.

VG møter ham på yttersiden av Hadseløya, der han har kjørt en traktor til settet til barne-TV-serien «Rabalder».

– Jeg er ikke noen bygutt. Det er viktig å ta vare på utkantene, det er mye verdier i distriktene, spesielt i Nord-Norge. Det var hovedgrunnen til at jeg valgte å gå den veien.

En annen grunn heter Trygve Slagsvold Vedum.

– Jeg vil påstå at Sp har en leder som fenger folk mye mer. Han Jonas i Ap har vinglet veldig mye. Det har folk lagt merke til. Og de har ingen åpenbare kandidater til å eventuelt skulle erstatte ham.

– Jeg tror den utryggheten gjør at Ap ikke er helt til å ha den store troen på lenger.

På flyplassen i Kirkenes stopper folk opp da de ser Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (41).

– Kan jeg få en selfie? spør en ung mann.

Vedum er ikke vond å be. Han hilser deretter varmt på en gjeng vernepliktige.

Det samme, positive svaret får et eldre ektepar som også vil ha bilde med partilederen.

Senterpartiets partileder bruker gjerne to dager i uken på å reise til grendehus og rådhus over hele landet. Han mener partiet må ut og møte folk der de faktisk bor – gjerne over kaffe og kake. Han kaller det «kaffekopp-strategien». Nå står Øst-Finnmark for tur.

På folkemøtet på Havblikk Kafé og Pub i Berlevåg blir Vedum fort varm i trøya:

– Jeg er så ekstremt mot politisentralisering. Noen av dere fra Senterpartiet har hørt den før da, sier han og ler høyt.

Klokken er åtte på kvelden. Sp-lederen drar historie etter historie – på bred Hedmarks-dialekt.

Dialekten blir bredere jo mer avslappet han er, ifølge rådgiveren.

En gang satt han på med noen som kjørte for fort, forteller Vedum. De trodde at statsminister Erna Solberg (H) hadde avskaffet den lokale lensmannen.

Det endte med fartsbot – og et nytt Sp-medlem.

Det nye medlemmet var den lokale politimannen.

Møtene ligger tett i tett fra mandag morgen til tirsdag ettermiddag. Lokale bedrifter, skoler, reindrift og arbeidsfolk står på programmet. De har konkrete ønsker om både industri, kraftkabler og utdanning.

Et trekk går igjen: Folk er bekymret for hvordan de kan skape et attraktivt samfunn, slik at ungdommen blir værende.

Flere setter sin lit til at Senterpartiet skal snu utviklingen.

– Hva skal dere levere på slik at de blir fornøyd hvis dere kommer i regjering?

– Jeg liker ikke ordet levere. Det gir politikk et veldig markedsspråk. Det handler om samfunnsretning. Vi skal styre et samfunn, ikke levere et produkt til en kunde. Det er mange, mange smågrep som må gjøres.

Staten sitter på helt enorme ressurser som ruller og går hver dag. Vi må gjøre noe med alle de små eller store vedtakene, enten det er sentralisering av NAV, politiet eller grep som må gjøres på skatt, sier Vedum.

– Men klarer dere å snu samfunnsutviklingen med økende sentralisering, er det grunnleggende spørsmålet?

– Norge er jo et eksempel på at vi har klart det før. Det er fordi vi har hatt en aktiv politikk.

I 2017 fikk Sp rundt ti prosent av stemmene. Lykkes partiet neste høst, har Sp blitt forvandlet fra småparti til et av de største.

Kun Ap, Høyre og Frp har ligget stabilt på over ti prosent i de siste fem stortingsvalgene.

Vedum er krystallklar på at han vil ha en samarbeidsregjering med Sp og Ap. Men ett spørsmål nekter den vanligvis pratsomme partilederen å gi et klart svar på:

– Flere av de vi møtte sa på eget initiativ: «jeg håper du blir statsminister, Vedum». Blir du det?

– Jeg hører at de sier det og de mener det som en oppmuntring. Hele posisjonsdiskusjonen er en avsporing og det har jeg sagt til alle lokale kandidater også. Posisjon er ikke et mål, det er et middel, sier Vedum.

– Så det blir Jonas?

– Jeg tror ingen skal foregripe noen ting. Nå skal vi først vinne et valg.

Hos oljevernbedriften Norlense på Fiskebøl i Hadsel vitner totalvrakede brakker om at stormen «Sally» har vært på besøk. Naturen er kun én av utfordringene næringslivet har 140 mil utenfor Oslos ringveier.

Norlense-sjef Geir Magne Sørensen kommer med en advarsel:

Med så få fergeavganger mellom Fiskebøl og Melbu, blir en ansatt som skal til tannlegen på Hadseløya, fort borte hele dagen.

Da må de vende seg sørover mot Lofoten når de rekrutterer.

På Norlense møter ordfører Aina Nilsen en gammel venninne, Viktoria Brønlund. Hun bor i Kabelvåg i Lofoten, som hun kaller et «mini-Grünerløkka».

Noe har skjedd noe nytt siden hun dro nordover igjen, beskriver hun:

– Jeg har alltid stemt MDG. Men etter jeg flyttet hit, merker jeg at Sp har en stjerne i boka hos meg. De jobber for Utkant-Norge, ikke bare Oslo-gryta og de store byene.

Senterpartiet rir høyt på konflikten mellom sentrum og periferi, mener Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø og tidligere Venstre-politiker.

I tillegg er stemmer til Senterpartiet et uttrykk for en sterkere dragning mot tradisjonelle verdier hos enkelte velgergrupper, mener han.

– Vedum kan roses fra et velgerstrategisk ståsted for at han har vært flink til å bygge en fortelling om at alle reformer handler om sentralisering.

Det er ikke gitt at politireformen skal handle om sentrum-periferi. Det kunne handlet om hva som faglig sett ga best kriminalitetsbekjempelse, sier Stein.

– Går det an å møte kravene fra velgerne og er det noen konkrete saker Sp må levere på for å beholde tillit i Nord-Norge?

– Partiet må bruke veldig mye politisk kapital for å løse en del saker med høy symbolsk verdi. Det å reversere reformer er veldig krevende, praktisk sett. Der ligger det en del forventninger til hva man skal gjøre. Det gjør det også på helse, samferdsel og penger til kommunene.

De må finne en balanse mellom det de lover og hva de tror er mulig å få til, sier han.

Vedum bruker nå energi og ressurser på å bygge lokallag der partiet aldri har hatt dem, som i Øst-Finnmark, og på å satse nye steder, som i Groruddalen.

Jan Bøhler (68) varslet nylig at han neste år stiller til valg for Sp i Oslo, etter 15 år for Ap på Stortinget.

Men partiet har også tatt nye steg der Sp tidligere var nummer to-partiet.

I Verdal raste partiet frem under fjorårets kommunevalg, og endte opp med 51 prosent av stemmene.

Her har det vært skikk og bruk å stemme Ap.

Kværner, som bygger understell til oljeplattformer, er byens største arbeidsgiver.

Pål Sverre Fikse ble den første Sp-ordføreren i Ap-bastionen siden 1999 og fikk flertall i kommunen. Det kom brått på.

– Det hadde jeg ikke forventet, nei.

På Stiklestad kultursenter i Verdal renner den ene Senterparti-ordføreren etter den andre inn døren.

Levanger-ordfører Anita Ravlo Lund er førstemann.

Her ble slaget om Stiklestad kjempet for snart 1000 år siden.

Slaget om ordførerkjedene i Nord-Trøndelag er det Senterpartiet som har vunnet.

I Ap-bastioner som Grong, Levanger og Snåsa ble det også tronskifte i fjor.

Ferske meningsmålinger fra Trøndelag viser et Arbeiderparti i fritt fall og et Senterparti som fosser frem.

Den mest åpenbare grunnen til den siste fremgangen er bråket rundt valg av ny fylkesleder i Trøndelag Ap, der Trond Giske ble vraket, mener Reidar Almås, seniorforsker ved forskningsinstituttet Ruralis.

– De har stjålet Arbeiderpartiets klær mens de har badet rundt Giske. De stemmene er ikke så lett å vinne tilbake, fordi velgere straffer partier som er i strid med seg selv.

Men det er også andre ting som beveger seg, mener Almås:

– Nord-Trøndelag er tradisjonelt et jordbruksfylke. Det vi ser nå, er at partiet gjør innhugg i industrikommuner som Verdal, hele strekningen langs E6, styrker Senterpartiet seg, også i byer som Trondheim.

Det er vel uttrykk for at Sp faktisk konkurrerer med Arbeiderpartiet om å være det store sosialdemokratiske partiet i Trøndelag.

Steinkjer-ordfører Anne Berit Lein håper at Arbeiderpartiet kommer seg opp på beina igjen:

– Jeg håper inderlig at vi får et sterkt styringsalternativ neste år. Det er viktig at Ap finner tilbake til godstemningen. Vi samarbeider godt med dem lokalt.

– Men ikke for mye da?

– Litt holder!

Et kvarters kjøretur sørover, på Magneten kjøpesenter i Levanger, får Lisbeth Eggen seg en klipp på E6 frisørsalong.

Hun bor på gård og jobber i kommunen.

Eggen hadde stemt Ap i alle år, men for et par år siden snudde det. Nå stemmer hun Sp.

Det var ikke et veldig bevisst skifte. Det er bare blitt sånn.

– Med Vedum får du jevnt over rene ord for pengene. Han er folkelig, blid, og snakker ikke med vanskelige ord og vendinger. Støre er vel litt mer formell, sier hun.

Politireformen, som førte til nedlagte lokale politikontorer, har Levanger fått føle på kroppen.

– Politiet er langt unna hvis man trenger dem. Og jeg må ta meg en dag fri fra jobb for å få pass, sier hun.

Det virker som at sentralmakten blir overrasket hver gang sentralisering fører til at lokale tjenester blir lagt ned og flyttes til sentrale strøk, mener Eggen.

– Det er vel helt naturlig at når noe slås sammen, blir tjenestene trukket mot sentrum, sier hun.

Kaffe latte, eller «kaffe med melk» på Vedumsk, har i mange år vært skjellsord for by-jåleri.

Uansett hva du kaller det, får du nå kjøpt kaffe latte på den nye kafeen Mormors på Stokmarknes. Ikke alle senterpartister foretrekker kølsvart kaffe.

– Den er supergod, sier Aina Nilsen.

På skrytelisten til ordføreren i Hadsel står vakker natur. Lokalt næringsliv. Og Kvitnes gård, det nye restaurant- og overnattingsstedet med ambisjoner om stjerne i Michelin-guiden.

Kokke-NM-vinner Halvar Ellingsen (34) satser på lokale råvarer, og vil være best, selv om Kvitnes ligger langt fra restaurantkjernene i storbyene, forteller Nilsen.

Derfor synes hun at partifelle Geir Pollestad gjorde en feil da han latterliggjorde Michelin-utdelingen og snakket om «pinsett-mat» tidligere i år.

– Det får han Geir bare gjøre. Men jeg tenker at han ikke ville gjort det hvis han faktisk hadde kommet hit og dratt til Kvitnes. Det er så mye mer enn bare en restaurant, sier Nilsen.

I grisebingen like ved roter tre tykke mangalitsasvin rundt i gress og jord:

Sp burde levere konkret politikk som gjør hverdagen enklere for restauranter og andre bedrifter som vil satse på norsk mat, heller enn å latterliggjøre porsjonsstørrelsene, mener Halvar Ellingsen.

– Det er et perfekt utstillingsvindu for alle bøndene som partiet hans liksom skal representere.

