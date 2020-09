ÅSTEDET: Bamser, blomster, lys og hilsener lå i fjæra ved Fagereng på Tromsøya i flere dager etter drukningstragedien i fjor. Foto: Hallgeir Vågenes

Mistet to barn i Tromsøtragedien: – Takknemlig for all hjelp

Faren til de to barna som døde i vannet ved Fagereng i Tromsø er dypt takknemlig for engasjementet og hjertevarmen lokalbefolkningen har vist, sier hans advokat.

Nå nettopp

Fredag ble det kjent at Riksadvokaten har henlagt saken mot kvinnen som har vært siktet for drap og drapsforsøk i Tromsø siden desember i fjor.

Det var mandag ettermiddag den 2. desember at fire personer ble hentet opp fra sjøen på Fagereng i Tromsø.

Tre av dem, en mor og hennes to eldste barn, døde, mens den yngste datteren på halvannet år overlevde.

Faren har etter tragedien ikke ønsket å snakke med mediene, men etter dagens nyhet fra Riksadvokaten har blitt enig med sin advokat om at han kan snakke i farens sted.

– Jeg har lenge forberedt han på at dette ville bli utfallet av saken, fordi gjerningspersonen i saken er død. Det min klient gjerne vil si, er at han er veldig fornøyd med den omfattende jobben politiet har gjort i denne saken. Ikke minst så betyr jo det at min kilent har blitt sjekket grundig ut av saken, noe han selvfølgelig er glad for, sier farens bistandsadvokat, Erik Ringberg, til VG.

les også Olaf Jacobsen oppdaget barnevognen i Tromsø: – Ingen kan være forberedt på noe sånt

Takker helsepersonell

Jenta som overlevde, ble kritisk skadd, men overlevde. Hun er nå to år gammel.

Faren ønsker gjennom sin advokat å si at han setter stor pris på innsatsen personellet på regionsykehuset UNN har gjort for dem.

– Jobben de har gjort på UNN for min klient og datteren hans er helt fantastisk. Han er veldig takknemlig for det, sier Ringberg til VG.

Det går etter forholdene bra med den yngste datteren nå, sier Ringberg. Faren og datteren har etablert seg på nytt i Tromsø. Han har startet i jobb, og hun i barnehage.

les også Tre gravlegges etter Tromsø-tragedien: – Har berørt alle

Hjertevarm omsorg

Helt siden tragedien i fjor, har støttespillere i byen slått ring om den lille familien, noe faren er veldig glad for.

– Det som opp i alt det triste har vært fint hele veien, er måten Tromsøs innbyggere har engasjert seg og vist hjertevarme. Det er blitt samlet inn over 300.000 kroner, som har kommet veldig godt med når de to skulle etablere seg på nytt. Det har hjulpet dem masse, sier advokat Ringberg til VG.

FAKKELTOG: Tromsø innbyggere markerte medfølelse etter Fagerengtragedien i desember i fjor. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Klump i halsen

Elisabeth Johannessen (33) startet innsamlingsaksjonen til familien. Den har nå har vokst seg til 337.000 kroner.

– Jeg får helt klump i halsen av å høre om at de to har kunnet starte på nytt nå, og at det går så mye bedre enn vi kanskje hadde fryktet, sier hun til VG.

Johannessen, som til daglig er lektor ved Tromsdalen videregående skole, ønsker ikke så mye fokus på sin rolle som initiativtager. Hun sier jobben er gjort av de mange som har bidratt.

– Jeg blir oppriktig rørt når jeg ser hvilken vilje som bor i folk til å hjelpe når det virkelig trengs, sier Johannessen til VG.

ENGASJEMENT: Elisabeth Johannessen (33) startet innsamlingsaksjonen som har hjulpet faren og den yngste datteren. Foto: Privat

Aldri møtt familien

Kvinnen bak innsamlingen har aldri møtt hverken faren eller noen andre av familiemedlemmene, men tok initiativet til Spleis-aksjonen fordi hun så at det var så mye engasjement i lokalmiljøet etter tragedien, og det traff henne.

– Folk gjorde alt mulig, arrangerte fakkeltog og markeringer for å bearbeide sorgen. Jeg spurte meg selv hvordan jeg kunne bidra, og kom til at jeg ville gjøre noe for at det ikke skulle bli stille etter at folk hadde gått hjem fra markeringene, sier 33-åringen.

Statsadvokaten og politiet holder en pressekonferanse i forbindelse med saken, på politihuset i Tromsø kl. 1300 fredag.

Følg pressekonferansen på VG.no.

Publisert: 11.09.20 kl. 11:19

Mer om Drap Tromsø Familie Barn Nyhet