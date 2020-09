FLERE I STREIK: Lørdag kan nesten 8500 bussjåfører over hele landet være streik. Foto: Terje Pedersen/NTB

Fellesforbundet: Nesten 8500 bussjåfører vil streike lørdag

Streiken trappes opp med over 4500 nye bussjåfører førstkommende lørdag, skriver Fellesforbundet i en pressemelding.

Søndag ble 3800 bussjåfører tatt ut i streik i Oslo og Viken, etter at partene ikke klarte å bli enige.

Fellesforbundets forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen, bekreftet søndag til VG at det var «et godt stykke» mellom partene, og at nærmere 12.000 sjåfører bli tatt ut totalt dersom konflikten vedvarer.

– Vi har varslet at vi kommer til å gjøre en relativt rask opptrapping, sa Sivertsen til VG søndag.

Nå varsler Fellesforbundet en opptrapping i streiken førstkommende lørdag, med over 4500 nye busssjåfører i streik over hele landet. Totalt vil nesten 8500 være i streik.

– Arbeidsgiverne kan enkelt løse konflikten ved å stå ved løftene sine, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i en pressemelding.

Han tror streiken kan var lenge, om ikke arbeidsgiverne følger opp løftene sine til bussjåførene.

– Bussjåfører har svært krevende arbeidstidsordninger, lønnen er lav, sikkerheten er truet og vi er bekymret for fremtiden til dette viktige yrket. Derfor tar vi nå flere ut i streik, sier Eggum.

Yrkestrafikkforbundet opplyser at alle bussjåfører i Kristiansand tas ut ved opptrappingen, skriver Fædrelandsvennen.

– Dette er en naturlig opptrapping av streiken. Av hensyn til passasjerene håper vi arbeidsgiverne vil tenke seg om og komme tilbake med et akseptabelt tilbud, slik at vi kan få avsluttet streiken raskt og at færrest mulig uskyldige rammes, fortsetter forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes til avisen.

