Flere smittet ved medisinsk senter i Follo

To personer ved Follo Lokalmedisinske Senter fikk fredag påvist coronasmitte. Smittesporingen har avdekket at ytterligere fem personer er smittet, og kommuneledelsen frykter at tallet kan stige.

Nå nettopp

Det var Østlandets Blad som omtalte saken først.

Ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan, vil ikke si om personene som har fått påvist smitte er ansatte eller pasienter - eller begge deler.

– Vi ønsker ikke å si noe om hvem dette er, av personvernhensyn. Det er den strategien vi har valgt, sier ordføreren.

Hun bekrefter at alle de syv har tilknytning til senteret.

Det er to personer ved avdeling for kommunal akutt døgnenhet (KAD) på mottaksavdelingen ved Follo Lokalmedisinske Senter som er bekreftet smittet. Senteret holder til i bygget til det tidligere Ski sykehus.

les også Studie av tyske smittede: Corona-dødelighet faller i alle aldersgrupper

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold i Nordre Follo sier til VG at smittesporingen etter utbruddet ved senteret vil pågå hele helgen.

– Vi går bredt ut nå. Dette er snakk om en sårbar pasientgruppe, og det er derfor viktig å avdekke smitte og hindre et større utbrudd. Vi tester alle ansatte og alle pasienter som har vært i kontakt med personene som er smittet i det aktuelle tidsrommet, sier Myhrvold.

Opdan sier at hun er glad for at smittesporingsarbeidet raskt resulterte i at man fant og fikk testet personene som hadde vært i kontakt med de to som først fikk påvist smitte.

– Smittevernteamet vårt jobbet effektivt for å finne alle som hadde vært i nærheten av hverandre. De har gjort en kjempejobb for å begrense situasjonen, sier hun.

les også Slik kan corona slå til når været blir kaldere

Ordføreren understreker at det kan være flere personer som er smittet.

– Vi er forberedt på at dette kan være starten på et større utbrudd.

Kommuneoverlegen sier at senteret både har et mottakssenter og en akuttenhet.

Pasientene er ofte eldre som er utskrevet fra sykehus og skal tilbake til kommunene, eller pasienter som trenger behandling uten at det er nødvendig med sykehusinnleggelse. Gjennomsnittlig liggetid er tre døgn.

– Situasjonen er ikke ønskelig, siden dette er en sårbar pasientgruppe. Vi vil ikke at smitten skal spre seg inn i de eldre aldersgruppene, og derfor jobber vi intenst med smittesporing. Men vi er forberedt på at det kan være flere som er smittet, sier Myhrvold.

Publisert: 18.09.20 kl. 21:22