Flere skoleelever på tur reddet opp av sjøen - ingen skadet

Rundt 16 personer havnet i vannet på skoletur. Det er nå kontroll på alle som havnet i vannet, melder politiet.

Oppdatert nå nettopp

Nødetatene rykket ut til Lyngholmen i Fredrikstad etter meldinger om personer i vannet som følge av kano- eller båtvelt, meldte politiet klokken 10.47.

En snau time senere, etter en massiv redningsoperasjon, opplyser politiet på Twitter at ingen er skadet, men at noen er litt kalde.

Det var innledningsvis snakk om at 16 personer var i vannet, sa Hovedredningssentralen til VG. Alle nødetater rykket ut til stedet, i tillegg til redningsskøyta.

Reisefølget på 24 personer besto av videregåendeelever og lærere. Flere ble plukket opp av både helikopter og av båter i området.

Øyenvitner på stedet fortalte til VG at det var minst tre helikopter i luften, ett av dem et SeaKing -helikopter. Både politibåt, brannbåt og redningsskøyten bisto i vannet. Det ble lett over et stort område ned mot Strømtangen fyr og oppover mot Engelsviken og Larkollen.

Det blåser kraftig i området onsdag formiddag.

Hovedredningssentralen koordinerte redningsaksjonen.

– Det er anslagsvis 16 personer i sjøen, opplyste Eric Willassen i HRS Sør til VG tidlig under aksjonen. Da var redningshelikopteret få minutter unna.

Det var snakk om en eller flere videregående-klasser på tur, totalt 24 personer som var i kanoer og kajakker.

– Vi vet nå at 24 personer var i reisefølget. Vi driver nå med å plukke opp flere personer. Flere er plukket opp, av både båter og helikopter, opplyste Willassen ved 11.39-tiden, snaue ti minutter før alle var gjort rede for.

– Det blåser i området, og det kan ha vært årsaken til kantringen, sier han.

Redningshelikopter fra Rygge fløy ut til stedet. Foto: VG-tipser

– Voldsomme kast

Thomas Mathiesen har hytte på Vikane ved Hankø:

– Jeg ser at redningshelikopteret har tatt opp noen personer og satt disse i land. Det har returnert til uhellsstedet. I tillegg er det et helikopter fra forsvaret, ser det ut for meg. Det er flere politibåter og mange sivile båter i sjøen, sier Mathisen til VG underveis i aksjonen.

Driftsansvarlig på Hankø Marina, Atle M. Staff, befinner seg anslagsvis fem kilometer fra Lyngholmen. Han melder om voldsom vind.

– Det blåste veldig opp ved titiden. Kastene kommer fra nord. Det går fortsatt hvitt i sundet. Ifølge værmeldingen er det meldt 15–19 sekundmeter i området. Det er kjent for å være et værhardt område ved Strømtangen fyr, sier han.

Publisert: 16.09.20 kl. 10:58 Oppdatert: 16.09.20 kl. 12:12

