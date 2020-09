UENIGE: Tromsø kommune testet hele mannskapet om bord MS «Roald Amundsen» fredag 31. juli. De sier tilbakemelding fra de fleste filippinerne var at de ikke hadde testet seg i hjemlandet. Bildet viser skipet til kai i Tromsø. Foto: Herman Henriksen/Nordlys

Tromsø kommune hevder de fleste ikke tok test i hjemlandet. Grunnløse påstander, svarer Hurtigruten

De fleste av det utenlandske mannskapet om bord MS «Roald Amundsen» skal ha fortalt at de ikke hadde tatt corona-tester i eget hjemland, ifølge kommunens helseteam. Det slår Hurtigruten hardt ned på.

Hurtigruten har hele tiden sagt at det filippinske mannskapet om bord de to seilasene i juli på MS «Roald Amundsen» testet seg på Filippinene før de kom om bord skipet.

Ifølge kommunen sa imidlertid flere av mannskapet til test-teamet at det hadde de ikke gjort.







Det viser dokumenter VG har fått innsyn i.

Det er fagleder Øivind Benjaminsen i Koronasenteret i Tromsø som formidlet dette i et møte 1. august. Hele mannskapet ble testet av Benjaminsens team på kvelden 31. juli.

UENIGE: Øivind Benjaminsen, fagleder i Koronaklinikken i Tromsø, sier han fikk tilbakemelding på at de fleste av det filippinske mannskapet sa at de ikke hadde blitt testet i hjemlandet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Kommunen: De fleste hadde ikke tatt test

Av mannskapet på 158 var 122 filippinske statsborgere.

Til VG sier Øivind Benjaminsen at inntrykket var at de fleste ikke hadde tatt testen tidligere.

– Inntrykket testerne sitter igjen med, uten å klare å tallfeste nøyaktig, er at de fleste trengte en god forklaring på testen og at de ikke hadde gjort den tidligere.

Benjaminsen sier dette ble formidlet fra det filippinske mannskapet både verbalt og gjennom kroppsspråk.

– Har man gjort testen tidligere, vet man at den er ubehagelig og er mer forberedt enn det mannskapet ga uttrykk for.

Han sier han stusset på det teamet hans hørte fra mange i det filippinske mannskapet.

– Var det noen i det hele tatt som sa at de hadde blitt testet i hjemlandet?

– Det har jeg ikke grunnlag for å svare på nå.

Hurtigruten: Dette stemmer ikke

Driftsdirektør Asta Lassesen i Hurtigruten reagerer sterkt på opplysningene fra kommunen.

– Dette stemmer ikke. Det er helt utrolig at en tilsynelatende seriøs aktør som Tromsø kommune driver synsing rundt helseopplysninger på denne måten. De kunne tatt én telefon til oss, så skulle de fått all dokumentasjon de ønsket for å vise at dette er fullstendig grunnløse påstander.

Hurtigruten sier at alle filippinske besetningsmedlemmene som mønstret på MS «Roald Amundsen» etter at Filippinene innførte testregimet sitt, ble testet før de forlot hjemlandet.

les også Lege ved Tromsø legevakt: Mistenkte skipslegen for å holde igjen informasjon

Forvirring rundt antall tester

Det testregimet har det vært forvirring rundt, også for Hurtigruten.

Etter at utbruddet ble kjent sa konsernsjef Daniel Skjeldam flere ganger at selskapet hadde fulgt internasjonale regler, og i starten av august lovet han TV 2 at mannskapet fra Filippinene hadde gjennomført to negative tester før de kom til Norge.

Etter nærmere undersøkelser av Hurtigruten viser det seg at det er de filippinske standardkravene med én negativ test og karantene som er blitt fulgt, ifølge Dagens Næringsliv.

SYNSING: Asta Lassesen i Hurtigruten (i midten) mener Tromsø kommune driver med synsing og mener de kunne tatt kontakt hvis det var noe de var usikre på. Her fra møtet med næringsminister Iselin Nybø mandag. Foto: Terje Pedersen

Det var 122 filippinske besetningsmedlemmer om bord de to seilasene, og av disse skulle 84 filippinere testes før de kom til Norge. De resterende 38 var i Norge før coronapandemien brøt ut.

Tromsø kommune sier det var flere enn de 38 som sa at de ikke hadde testet seg. Til det svarer Hurtigruten:

– Dersom Tromsø kommune har alvorlige bekymringer rundt corona, bør de ta direkte kontakt med de det gjelder umiddelbart.

Trodde FHI tok det videre med Hurtigruten

Øivind Benjaminsen sier at de tok det videre til riktig instans på møtet, altså FHI og Helsedirektoratet.

– Vi har naturligvis ikke grunnlag for å konkludere om det har vært gjennomført test eller ikke, eller om man skulle vært testet. Vi har formidlet observasjoner fra dem som utførte testene til FHI. Vår oppgave var å teste og drive smittesporing, sier han.

Smitteutbruddet etter seilasene mellom 17.-31. juli smittet 71 personer. 69 kommuner ble rammet av utbruddet. Senere har politiet åpnet etterforskning av Hurtigruten. Fylkeslegen i Troms og Finnmark har opplyst at de vil granske Hurtigrutens håndtering av smitteutbruddet på skipet.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen, som også var til stede på møtet, bekrefter tilbakemeldingen Benjaminsen ga på møtet og at de ble enige om at FHI skal ta dette videre.

– Da slo vi oss til ro med det, sier Kristoffersen til VG.

FHI: Viktig at tester er av god kvalitet

Avdelingsdirektør Line Vold ved FHI sier de ikke var i kontakt med Filippinene vedrørende tester som brukes der og deres testregime.

– Fokus var på å bistå Tromsø kommune i håndteringen av utbruddet. Testene i Filippinene var ikke sentrale for håndteringen i Norge i og med at alle fra land utenfor Schengen uansett skal i karantene ved ankomst til Norge, sier Vold.

Hun forteller at FHI ikke har sett spesifikt på tester fra Filippinene, men er generelt opptatt av at tester som brukes i covid-19 responsen skal være av god kvalitet.

– Personer fra land utenfor EU/Schengen kan uansett ikke teste seg ut av karantene - de skal sitte i karantene de ti dagene karantenen varer uavhengig av om de er testet i hjemlandet eller ei.

Bemanningsbyrå: Alt av mannskap ble testet

Geir Arvid Sekkesæter er administrerende direktør i OSM Maritime, som henter inn filippinsk mannskap til skipet. I likhet med Hurtigruten kjenner ikke han til påstanden om at ikke alle ble testet i hjemlandet før de kom til Norge:

– Vi har dokumentert at alt av mannskap som ble mønstret på siden slutten av mai, etter at testregimet ble innført, har vært testet, sier han til VG.

VG har spurt Sekkesæter om hva slags test som ble brukt i Filippinene, men har ikke fått svar på det.

Publisert: 13.09.20 kl. 10:08

