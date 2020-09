FRYKT: Administrerende direktør Kristin Krohn Devold sier det er mange tusen arbeidstakere ute på landets hoteller, restauranter og reiseliv forøvrig, som frykter for jobbene sine i høst. Foto: Frode Hansen

Devold: - Dette må hotellene og restaurantene få for å overleve

Over en tredjedel av landets reiselivsselskaper frykter at de går konkurs. - Mandag kan regjeringen hindre at det skjer, sier direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Det er ikke så synlig, men det er tusenvis av ansatte som akkurat nå risikerer å miste jobben. De jobber i en liten restaurant i Oslo eller i distriktene, er guider, jobber ved skianleggene våre, i fornøyelsesparkene, i eventselskapene, for ikke å snakke om de som jobber ved de store konferansehotellene og på Gardermoen, hvor restaurantene knapt har gjester, sier Devold:

– Det er de 110 000 ansatte innen hotell, restaurant og opplevelser som risikerer at arbeidsplassen forsvinner i høst, hvis regjeringen og Stortinget ikke skjønner at coronakrisen langt fra er over for våre bedrifter, sier hun.

Stor frykt for konkurs

En fersk medlemsundersøkelse blant 600 av deres reiselivsbedrifter viser at 35 prosent vurderer det som en reell mulighet at de vil gå konkurs som følge av corona-viruset.

– Det er en økning fra 25 prosent i sommer og 34 prosent i begynnelsen av september. På det meste var konkursfrykten oppe i 63 prosent i mars, men falt utover våren. Nå øker konkursfrykten i takt med nye restriksjoner, et stadig rødere Europakart og en fortsettelse av maksgrensen på 200 deltagere ved konferanser, sier hun.

Mandag legger regjeringen frem en ny coronaplan, hvor det er forventet at de kommer med tiltak for den kriserammede norske reiselivsbransjen.

– Tar vi med fly- og reiselivstransport er det snakk om 175 000 mennesker, sier Devold.

– Vi krever egentlig ikke så mye

– Hva må dere få mandag?

– Vi krever egentlig ikke så mye. For at hoteller og andre reiselivsaktører skal overleve frem til sommeren, er det aller viktigste av bransjen får beholde kontantstøtten, som gjør at deler av de faste kostnadene blir dekket. Det er et unisont krav fra våre medlemmer, sier lederen av den største arbeidsgiverorganisasjonen for reiseliv i Norge.

– Hvor mye har den utgjort for deres bedrifter siden den ble innført i vår?

– Våre bedrifter som har opplevd et fall i omsetning på over 30 prosent, har i snitt fått 50 prosent av sine faste uunngåelige kostnader dekket. De sliter selvfølgelig likevel, men den hjelpen gjorde at de fikk trua og har gjort at de fleste har overlevd. Det er den hjelpen vi også trenger gjennom en tung vinter, frem til sommeren.

– Hvilke andre tiltak «krever» dere?

– Det er viktig at ordningen med kriselån videreføres - og at nedbetalingstiden dobles fra tre til seks år. Det er også viktig at den lavere momssatsen på seks prosent videreføres.

– 47 prosent vekst i konkurser

Hun sier at det egentlig ikke er så mange nye tiltak dere krever, i hovedsak bare videreføring av eksisterende ordninger.

Hun har flere krisetall å vise til for reiseliv.

– Ifølge SSB har det vært en kraftig økning i konkurser i 2. kvartal, fra mai til august: Sammenlignet med 2019 da det var 106 konkurser, er det 156 konkurser i 2. kvartal i 2020. Det vil si 47 prosent vekst i antall konkurser. Det er verdt å merke seg at dette er sommersesongen, da det tross alt var godt med besøk flere steder i landet.

Fall i omsetningen de siste ukene

Hun viser også til flere tall fra medlemsundersøkelsen gjennomført 17. september:

1 av 3 reiselivsbedrifter har halvert omsetningen de siste fire ukene, sammenlignet med samme periode i fjor.

50 prosent av hotell og overnattingsbedrifter svarer at de har planer for ytterligere permitteringer.

– En bekymringsfull utvikling er at 74 prosent av bedriftene med flere enn 50 årsverk planlegger permitteringer. Det forteller hvilken krise de store konferansehotellene er i når nesten ingen tør å arrangere møter på grunn av frykt for smitte og antallsbegrensning på konferanser, sier Devold.

– Vi skal ikke være subsidiert

Devold sier at politikerne må tenke på perspektivene.

– Vi står ikke oppe i en reiselivskrise, vi står oppe i en sykdomspandemi: Dette vil gå over, men når en bransje rammes så hardt som vår, så må vi ha hjelp for å komme over kneika frem til sommeren neste år, hvor situasjonen forhåpentligvis er noe bedre.

Hun sier dette er en historisk unntakssituasjon.

– Vi vet problemene vil vare i mange år, fordi det vil ta flere år før verden begynner å reise like mye igjen som i 2019. Men det er en utfordring vi som bransje selv må løse når pandemikrisen er over. Vi er en bransje som ikke har vært subsidiert og som ikke skal være det. Men nå trenger vi kortvarig hjelp, sier hun.

