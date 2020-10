NYTT ORD: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier det var sjefen i LO-forbundet Fagforbundet, som han først hørte ordet lønnstyveri fra. Foto: Harald Henden

Røe Isaksen (H) vil straffe «lønnstyveri» med opptil fem års fengsel

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innfører begrepet lønnstyveri i norsk lov for å verne norske arbeidstakere. Og så skal det bli slutt på cash i lomma-lønn.

Nå nettopp

– Arbeidstakere straffes i dag strengt hvis de dømmes for underslag eller tyveri fra arbeidsgiver, mens arbeidsgivere som stjeler arbeidstakers lønn i praksis ikke risikerer noen strafferettslig forfølgning. Det akter vi å gjøre noe med, sier Isaksen.

Han sier at de nå derfor sender et forslag til høring om endringer i arbeidsmiljøloven, hvor de øker øvre strafferammen fra tre til fem års fengselsstraff for lønnstyveri.

les også Arbeidere krever lønn, får juling: – Skurker vi skal ta

– Hva er lønnstyveri?

– Det rommer et bredt spekter hvor fellesnevneren er at arbeidsgiver bevisst beriker seg av arbeidstakers lønn eller annen godtgjøring. I mange tilfeller utbetales ikke lønn i det hele tatt eller lønnen er for lav i forhold til hva som følger av lov eller avtale.

I lovforslaget nevnes bønder spesielt - slik VG har avslørt siden i sommer; hvordan arbeidere fra asiatiske land har blitt utnyttet.

– Det er spesielt ille at ressurssvake arbeidstakere fra Asia og Øst-Europa utnyttes. De kan ikke språket og kjenner lite til norske arbeidsvilkår, sier Isaksen.

les også Ikke alle skal med

Han sier det er vanskelig med en mektig sjef, eventuelle mellommenn, som utnytter ressurssvake.

– I mange tilfeller opplever ikke arbeidstakere at sjefen har tatt noe fra deg. Problemet er at det ikke kommer noe lønn som avtalt, eller som VG har vist, at bønder betaler langt mindre enn minstelønn, sier Isaksen.

– Jordbærplukkerne utnyttes

Han sier det denne vinn-tap-tap-situasjonen, må snus.

– Jordbærplukkerne utnyttes og taper stort på useriøse arbeidstakere som tar lønn fra dem som de har rett på. Vi ønsker et seriøst arbeidsliv. Det er de seriøse bedriftene som taper når useriøse konkurrenter dumper lønningene; det er konkurranse på ulike vilkår.

les også Arbeidsministeren om jordbærplukkere: – Åpenbart hull i lovverket

– Vi vil ta de som vinner på lønnstyveri og sørge for at arbeidere og konkurrenter vinner på våre innstramminger, sier Isaksen.

Det er i dag innført minstelønn i ni områder i Norge, i såkalte allmenngjorte bransjer, som sliter med at lønningene dumpes. De ni sektorene kan du lese her:

Minstelønnsområder Bygg, renhold, overnatting/servering, skips- og

verftsindustri, jordbruk/gartneri, fiskeindustri, elektro, godstransport på vei og persontransport med turbil. Vis mer

– I de områdene hvor det ikke er minstelønn, er det vanskeligere å fastslå om lønningene er satt for lavt, sier han.

Isaksen fremmer også to andre forslag:

– Vi vil for første gang gi Arbeidstilsynet rett til å pålegge arbeidsgiver å utbetale lønn, hvis feil lønn er gitt, det gjelder også tilbake i tid. De får også anledning til å gi tvangsgebyr.

Slutt på kontantutbetaling

Og så blir det slutt på kontantbetaling.

– Vi foreslår også å innføre kontantfri lønn, gjennom et påbud om at lønn i all hovedsak skal betales til bankkonto. Det finnes noen unntak for mennesker som av ulike årsaker ikke har bankkonto, men de er få. Med dette ligger Norge i front i Europa i kampen mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet, sier Isaksen.

les også Støre om jordbærplukkernes lønn: – Tilhører et helt annet århundre

I høringsforslaget fremkommer det at en vanlig framgangsmåte er å benytte stråmenn som opptrer utad som ansvarlig for virksomheten, blant annet ved start av ny virksomhet etter konkurs eller på annen måte etablere en lovlig fasade.

– Arbeidslivskriminalitet har mange ansikter og mange metoder. Vi vil prioritere kampen mot arbeidslivskriminalitet i 2021.

Omstridt sak

Konkursen i Fagarbeideren AS har vakt harme; bulgarske arbeidere ble fraktet til Norge, innkvartert og gitt noen håndpenger. De jobbet i flere måneder, men fikk ikke lønn.

– Det vakte sterke reaksjoner da politiet ikke valgte å prioritere etterforskning av den?

– Det er ikke politikerne som skal bestemme hvilke saker som skal straffeforfølges. Vi vil fortsette å prioritere kampen mot arbeidslivskriminalitet i 2021. Riksadvokaten har selv sagt at det er bra at politikerne øker forventningene om etterforskning, sier Isaksen, som nå skal ut i pappaperm til ut i januar.

– Det var viktig for meg å få ut denne høringen før jeg gikk i perm. Kampen mot arbeidskriminalitet er viktig, sier han og viser til en sentral formulering i høringsnotatet:

les også Fagarbeideren: Politiet forsvarer omstridt henleggelse

«De groveste former for lønnstyveri utøves gjennomgående mot de aller svakeste på arbeidsmarkedet - og som derfor også vil ha særlig vanskelig for selv å ivareta sine rettigheter overfor

arbeidsgiver».

Han legger til:

– Jeg tror den første jeg hørte brukte begrepet lønnstyveri, var leder Mette Nord i Fagforbundet. Det er et godt uttrykk, sier Isaksen.

– Jeg er glad

Leder Lars Mamen i Fair Play Oslo og omegn takker.

– Jeg er glad for at begrepet lønstjuveri kommer inn loven. Det klargjør saken. Der det er en tjuv som stjeler fra lønna, er det også en heler som profitterer på kriminaliteten. Og «hæleren er itte bedre enn stjæleren», som de sier på bygda, sier Mamen.

les også Bedrageridømt fikset oppdrag på politiets beredskapssenter

Fair Play er en organisasjon av arbeidsgivere og arbeidstakere, som jobber mot kriminalitet i arbeidslivet.

Publisert: 01.10.20 kl. 20:34