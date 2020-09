HADDE FLAKS: I Lom kommune fikk de ansatte tak i en stor bestilling med munnbind. Trolig har dette sikret dem for flere måneder fremover. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Norske kommuner må bygge egne beredskapslagre: – De pengene har vi ikke

Norske helsemyndigheter har servet kommuner og sykehus med smittevernutstyr gjennom coronakrisen. Men fra 1. januar 2021 er det slutt på hjelpen.

Nå nettopp

Fra januar neste år får ikke norske kommuner og sykehus lenger smittevernutstyr fra det nasjonale beredskapslageret, som ble bygd opp da corona-pandemien kom til Norge.

I et brev fra Helsedirektoratet, som ble sendt ut til alle landets kommuner 23. september, står det at kommunene må klare seg selv fra og med neste år.

Da coronapandemien rammet Norge, sto landet nesten uten smittevernutstyr.

VG avslørt lørdag at norske kommuner panikk-handlet smittevernutstyr for 350 millioner kroner i pandemiens to første måneder. Flere kommuner VG har snakket med, vet ikke hvordan de skal få dekket disse kostnadene.

Noen kommuner har allerede brukt oppsparte midler og fond til å betale for smittevernutstyr, får VG opplyst.

Nå ber Helsedirektoratet den enkelte kommune om å bygge opp sitt eget lager, med en beholdning som dekker minst åtte måneders forbruk av smittevernutstyr.

Lagrene skal være klare ved årsskiftet, ifølge Helsedirektoratets brev:

– Finnes ikke midler

Brannsjef i Dovre og Lesja, som under pandemien har sittet i kommunens kriseledelse, stiller seg undrende til brevet.

Han forteller at kommunen ikke har penger til å bygge opp et slikt kriselager.

– Det står i skrivet at ekstraordinære kostnader knyttet til corona vil bli kompensert, men vi har ikke sett noe til disse pengene enda, sier Åge Tøndevoldshagen til VG.

– Kommunen har blitt tillagt et ansvar av overordnet samfunnsmessig karakter, som vi skal løse med midler vi ikke har. Det stiller jeg meg undrende til.

Han sier at kommunen har bestemt seg for å ikke bestille noe nytt utstyr nå.

– Vi har ikke frie midler til å bygge opp et slikt beredskapslager. De pengene har vi ikke. Det er ikke bare å si at vi skal bygge opp et lager, når det ikke finnes midler.

I stedet vil kommunen vente og se hvordan situasjonen utvikler seg.

Tøndevoldshagen erkjenner at det å la være å bygge opp et lager, har en risiko:

– Dersom smitten sprer seg hit, vil det tære kraftig på beredskapslageret vi har per nå, sier han.

les også Slår alarm om smittevernutstyr: «Fare for liv og helse»

Kan føre til «gambling»

Ifølge brevet fra Helsedirektoratet skal staten nå fokusere på å bygge et nasjonalt beredskapslager, som skal ha utstyr til hele Norge for en periode på seks måneder.

Beredskapslageret skal kunne hjelpe kommuner med pågående smitteutbrudd, står det.

Tøndevoldshagen tror dette vil føre til at enkelte kommuner «gambler» og ikke bygger opp eget lager.

– Jeg synes ansvaret burde blitt lagt på et høyere nivå, og utstyret samlet sentralt, sier han.

– Vi i Lom er trygge

Lom er kommunen som har kjøpt inn mest utstyr per innbygger, viser VGs kartlegging.

Kommuner som kjøper inn utstyr, men som ikke får bruk for dette, vil komme dårlig ut økonomisk, sier Christen Halle.

Han er pensjonert kommuneoverlege i Lom og ble bedt om å jobbe under pandemiens første fase.

Dersom det igjen skulle oppstå smitteutbrudd i kommunen, må han trolig tilbake på jobb.

IKKE BEKYMRET: Christen Halle, pensjonert kommuneoverlege i Lom. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

– Vi i Lom er trygge, for vi har utstyr for denne og sannsynligvis neste pandemi. Til gjengjeld har vi et ganske stort budsjettunderskudd, som vi fortsatt ikke aner om blir dekket av staten.

– Med den statlige usikkerheten, syns jeg ikke vi har grunn til å vente at kommuner som fremdeles er underdekket på verneutstyr, vil fylle opp sine lagre, sier han.

Han peker på at mange kommuner har dårlig økonomi fra før:

– Jeg er redd for at vi risikerer at kommuner av skjær nød ikke anskaffer det tilstrekkelig mengde utstyr.

Helsedirektoratet: Ikke bekymret

Fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie, sier den nasjonale innkjøpsordningen hele tiden har vært ment som en midlertidig ordning.

– Nå er tilgangen på smittevernutstyr i det internasjonale markedet langt bedre, og prisene er på vei ned mot det nivået som var før pandemien. Kommunene blir derfor orientert om avslutning av ordningen nå, i god tid før den avsluttes, sier Lie.

Lie er ikke bekymret for den økonomiske situasjonen til kommunene. Han understreker at ekstrakostnader vil bli kompensert av staten.

Fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie. Foto: Gorm Kallestad

– Kommunene har ansvar for egen beredskap, også med tanke på å ha tilstrekkelig smittevernutstyr til å sikre de ansatte. Det bygges samtidig opp et nasjonalt beredskapslager som skal gi en ekstra sikring for kommuner og sykehus dersom vi får en ny smittetopp med sterk økning i behovet for smittevernutstyr.

– Er helsedirektoratet bekymret for at enkelte kommuner vil avstå fra å bygge et slikt lager, og heller lene seg på at de vil få hjelp dersom det oppstår utbrudd? Hva vil dette i så fall ha og si for den samlede beredskapen til Norge?

– Helsedirektoratet forventer at kommunene følger opp plikten de har for å sikre egen beredskap, sier Lie.

Publisert: 27.09.20 kl. 15:39

Les også