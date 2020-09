Raymond Johansen: – Jeg synes helseministeren gikk for langt

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tok et oppgjør med helseministeren under kveldens pressekonferanse.

Han mener det er svært uheldig at helseminister Bent Høie ville overstyre kommunen, noe han truet med søndag kveld.

Da varslet Høie at han var forberedt på å gjøre nasjonale vedtak om byrådet ikke fulgte opp Helsedirektoratets råd om strengere tiltak.

– Helseministeren har gått så langt som å true med å innføre tiltak. Det forundrer meg, sa Johansen på pressekonferansen mandag kveld.

Johansen mener overstyring er en dårlig måte å samarbeide på.

– Jeg synes helseministeren gikk for langt, jeg tror det er uklokt. Jeg tror vi er veldig tjent med å stole på hverandre og treffe de tiltakene som er nødvendig.

Derfor innfører de tiltakene

I helgen ble det full klinsj mellom regjeringen og byrådet i Oslo om det bør innføres strengere tiltak i hovedstaden. Helseministeren uttalte tidligere i dag under regjeringens pressekonferanse at han forventet at kommunen skulle innføre tiltakene i kveld.

– I dag føler jeg et stort ansvar for å samkjøre stat og hovedstat. En konflikt mellom Oslo og staten vil svekke folks tillit til politikerne, til myndighetene, og til den videre håndteringen av pandemien. Derfor har byrådet bestemt at vi innfører nye tiltak nå.

Johansen varslet også en rekke nye tiltak for Oslo på dagens pressekonferanse.

Her er tiltakene:

Oslo innfører et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.

Det innføres også påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport nå det ikke er mulig å holde en meter avstand.

Det blir også påbud om registrering av gjester på serveringssteder.

Innfører bruk av munnbind i hjemmesykepleien der det ikke er mulig å holde avstand.

Tiltakene varer i første omgang til 13. oktober, så vil byrådet ta en ny vurdering.

Dropper flere anbefalte tiltak

– Jeg håper de nasjonale myndighetene fortsatt vil til ha tiltro til at vi kjenner våre innbyggere best, sier byrådslederen.

Byrådet vil ikke følge Helsedirektoratets anbefaling om å begrense at flere enn fem personer samles i private hjem.

– Hvis vi skal fortsette å lykkes, holde smitten nede, må vi gjøre oss fortjent til folks tillit. Vi må vise at vi innfører kun de tiltakene som er nødvendige.

Dette er tiltakene Helsedirektoratet har anbefalt:

1. Maks antall private samlinger: 5 pers (husstandsmedlemmer kan være flere).

2. Maks. antall personer på arrangementer: 50.

3. Pålegg om bruk av hjemmekontor «for alle som kan» fra arbeidsgiver Oslo kommune (Helsedirektoratet oppfordrer statlige aktører om det samme).

4. Forbud mot arrangementer ved universiteter og videregående skoler som ikke er undervisningsrelatert.

5. Styrke etterlevelse av bruk av munnbind på offentlig transport i og til/fra Oslo.

6. Intensivert kontroll av serveringssteder, inkludert tilstrekkelig avstand mellom kunder både innendørs og i køen ved innslipp.

7. Stans i innslipp til utesteder kl. 22.

Byrådet i Oslo har valgt å heller ikke følge anbefalingene om at innslipp til utesteder stenges klokken 22, og forbud mot arrangementer ved videregående skoler og universiteter som ikke er undervisningsrelaterte.

