SKIFTER PARTI: AP-representant Jan Bøhler under Stortingets åpning i 2019, nå vil han toppe listen for Senterpartiet i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

Kraftige reaksjoner på Bøhler-overgang: – Jævla sviker

Reaksjonene i Arbeiderpartiet er svært sterke etter Jan Bøhlers sjokkovergang til Senterpartiet.

Oppdatert nå nettopp

Steinar Saghaug, tidligere byråd for samferdsel i AP, sier han er svært skuffet og at det gjør vondt innvendig.

– Jeg er rett og slett ikke i form etter å ha opplevd dette. Han er den største svikeren jeg har opplevd i mitt lange liv i politikken, sier Saghaug til VG.

– Denne mannen ville jeg ikke kjøpt en bruktsykkel av, sier han, noe han også har skrevet i et innlegg på Facebook.

Han sier han var i kontakt med Bøhler så sent som i natt, og han har jobbet lenge for å få ham til å stille for AP igjen.

– Han har ikke vært åpen på hva han har holdt på med. Og så Senterpartiet da! Fra min bakgrunn i Odalen så var Senterpartiet, eller Bondepartiet som de het da, vår hovedmotstander. Jeg kan fortsatt kjenne eimen fra bråtebrannene som Bondepartifolkene fyrte opp på 1. mai.

VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med Jan Bøhler. Han skal delta på et pressetreff klokken 11.

– Skuffet og sjokkert

Den populære politikeren offentliggjorde på Facebook onsdag morgen at han vil stille til valg for Senterpartiet i 2021, etter å ha vært en profilert AP-politiker for Oslo i mange år.

Flere Arbeiderparti-politikere har allerede rukket å reagere på nyheten. En av de som går kraftigst ut er Andreas Halse, som er bystyrerepresentant for AP i Oslo.

– For en jævla selvopptatt sviker, skriver han på Twitter.

Til VG sier utdyper at det er en frustrasjon som har bygget seg opp over tid.

– At Jan kunne finne på å ha sitt helt eget prosjekt, det er jeg ikke veldig overrasket over. Det har jo først og fremst handlet mest om ham i ganske mange år. Men jeg er jo skuffa og sjokkert.

– Det er en ganske krass beskrivelse du kommer med?

– Ja, det er det jo. Dette er en mann som har hatt betalte verv og de høyeste tillitsvervene man kan ha for Oslo ap i 33 år. Så har han valgt de siste årene å rett og slett boikotte alt som har med Oslo Ap å gjøre, tar ikke telefonen når vi ringer, stiller ikke opp når vi trenger å få tatt opp saker på stortinget, møter ikke på møter, sier Halse.

– Så jeg synes ikke beskrivelsen av at han har svikta oss er urimelig. Og når han forlater oss og i tillegg velger å legge skylda på Oslo ap i stedet for å ta ansvar for at han faktisk har latt være å forholde seg til partiet i flere år, og latt være å gjøre jobben sin, så er det veldig uryddig.

– Handlet kun om Jan

Siri Gåsemyr er stortingsrepresentant for Oslo AP. Hun skriver til VG at hun er «svært skuffet over Jan».

– Etter seks år som partisekretær i Oslo Ap, og nå kollegaer på stortinget, har vi jobbet tett i mange år. Ingen har fått så mange muligheter i Oslo ap som han. Han har vært ansatt i partiet siden 1987, skriver hun.

– Vi er mange som har ventet på at Jan Bøhler skulle kaste lys over disse underlige anklagene han kom med mot partikamerater tidligere i år. Nå trenger vi ikke vente lenger, det viser seg at det for Jan hele tiden kun handlet om Jan Bøhler.

Hun skriver at sosialdemokratiet har alltid handlet om å sette fellesskapet først.

Frode Jacobsen, leder for Oslo arbeiderparti, sier han er svært skuffet.

– Han hatt de fleste verv det er mulig å ha i Arbeiderpartiet og representert oss på Stortinget i 16 år. Det å være tillitsvalgt og folkevalgt for Arbeiderpartiet er å jobbe for noe som er større enn deg sjøl. Oslo er en by i vekst og det skjer mye bra i byen vår, og Oslo Arbeiderparti tar ansvar og viser vei gjennom tydelige sosialdemokratisk politikk. Vi skal få ledigheten ned, forskjellene i byen skal ned og klimagassutslippene skal ned. Det er Arbeiderpartiet som har løsningene for framtidas Oslo, ikke Senterpartiet, skriver han i en SMS.

Tok ikke gjenvalg

Jan Bøhler har sittet på Stortinget siden 2005. I juli skrev han på Facebook at han ikke ville ta gjenvalg til Stortinget. Han begrunnet blant annet dette med at han ikke ønsket å være «gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner».

– I dag har jeg fått vite av mediene at anonyme kilder i Oslo Ap prøver å sette i gang noe mot meg i forhold til Stortingsnominasjonen […] jeg vil ikke være gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner etter å ha vært nominert enstemmig til Stortinget i fire perioder, skriver Bøhler, skrev han.

Han skrev også at han ikke hadde vært fornøyd med politikken som ha blitt ført av Ap i Oslo de siste årene, blant annet når det gjelder ungdomskriminalitet og kriminelle gjenger, utenforskap blant barn og unge, krav til integrering og nedlegging av Ullevål sykehus.

Publisert: 01.10.20 kl. 10:31 Oppdatert: 01.10.20 kl. 10:44