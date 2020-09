Smittebuss på rundtur i Norge: – De har beklaget til oss

33 av 40 personer har testet positivt på coronaviruset etter en busstur med pensjonister rundt i Sør-Norge. Kommuneoverlegen i Sandnes sier at alle smittevernregler ble fulgt.

Nå nettopp

En kvinne i 70-årene fikk et akutt illebefinnende under bussturen, og ble lagt inn på sykehus i Førde. Mandag kom meldingen om at hun hadde testet positivt på coronaviruset.

Nå er 33 av 40 pensjonister smittet med coronaviruset etter bussturen rundt i Sør-Norge. Blant reisefølget er en bussjåfør og to reiseledere, som har fått konstatert at de ikke er smittet.

VG har kjennskap til selskapet som arrangerte turen, med de har ikke villet kommentere saken, og henviser videre til kommuneoverlegen i Sandnes. Han bekrefter at det er det aktuelle selskapet som står bak turen.

– Jeg kan også bekrefte at de skal ha forholdt seg til smittevernreglene, sier Hans Petter Torvik til VG.

– Bussturen har vært over seks dager og de har sittet sammen i bussen over lang tid, så det er ikke unaturlig at det har oppstått smitte.

les også Politiet får kritikk etter å ha bortvist søster

– Ikke forbudt å reise på tur

Ifølge selskapets Facebook-side startet turen tirsdag 15. september, og gruppen skal ha vært innom seks overnattingssteder. Turen gikk hele veien gjennom Østlandet, Dovre og Vestlandet.

Ingrid Strand Bøe (76) var på den seks dager lange bussturen rundt i Sør-Norge, og er bekreftet smittet med coronaviruset. Hun forteller at formen er fin, og hun befinner seg nå i isolasjon i Kvernevik, utenfor Stavanger.

Strand Bøe synes utbruddet er tragisk for arrangøren.

– De har beklaget til oss. Det var en fantastisk tur, og det var ingenting de kunne ha gjort bedre. Jeg har aldri spritet hendene så mye før, og vi holdt god avstand hele turen.

De smittede fordeler seg slik:

15 i Stavanger

6 i Sola

5 i Sandnes

4 i Randaberg

1 i Hå

Da bussen var på vei inn på fergen fra Arsvågen til Mortavika mandag, fikk de beskjed om at kvinnen på sykehuset var smittet med corona. Dermed fikk ingen forlate bussen, og de kjørte rett til coronateltet ved Stavanger Forum.

– Der ble vi testet med en gang, og fikk prøvesvarene dagen etter. Alt ble gjort på en veldig god måte, sier Strand Bøe.

– Det er jo ikke forbudt å reise på tur i Norge, så det blir helt feil å kritisere det. Da burde det ha kommet en beskjed fra høyere hold om å ikke reise på slike turer. Arrangøren har gjort alt de er pålagt.

les også Har fått coronapause fra cruiseturister: – Folk tror vi er et museum

Tok båten hjem

Det er fortsatt ikke sikkert hvordan smitten kom om bord i bussen.

Torvik sier at kommuneoverlegene på de aktuelle stedene reisefølget har vært innom er kontaktet.

– Også hotellene og spisesteder er varslet, og det holder på å vaskes. Personene i bussen har hatt liten kontakt med andre folk på turen. Vi er også i tett dialog med utbruddsgruppen til FHI.

Flere av passasjerene på bussturen tok hurtigbåt hjem etter å ha blitt testet, bekrefter smittevernoverlege Ruth Midtgarden i Stavanger overfor Stavanger Aftenblad.

– Passasjerene det gjelder, gjorde alt riktig. De visste at de skulle være i karantene, hadde munnbind og holdt seg sammen i en gruppe, med god avstand til andre passasjerer og mannskap, sier hun.

Det er ikke nødvendig å sette de øvrige passasjerene på hurtigbåten i karantene, tilføyer hun.

– Jeg ble irritert da jeg hørte at det ble sagt at alle som hadde blitt testet, ble kjørt til sitt eget hjem uten bruk av drosje og offentlig transport. Det stemmer ikke, sier en kvinne som har kontaktet Stavanger Aftenblad.

Båtturen tar om lag 40 minutter.

– De har stått i kø sammen og har holdt i de samme rekkverkene i båten. At det ikke er fare for at dette sprer seg ut av gruppen som var på tur, stemmer ikke, mener hun.

Publisert: 23.09.20 kl. 14:49

