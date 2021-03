DØMTE KRISTIANSEN: Agder lagmannsrett under avsigelsen av straffeutmålingen i Baneheia-saken 13. februar 2002. Foto: Nicolai Prebensen

Jurymedlem om det usikre DNA-beviset: − Oppfattet ikke at det var noe tvil

Gjenopptakelseskommisjonen mener juryen ikke kan ha skjønt hvor usikkert DNA-beviset i Baneheia-saken var, men har aldri spurt dem.

Nesten 20 år etter den fellende dommen mot Viggo Kristiansen, har kommisjonen forsøkt å forstå hva som egentlig skjedde da juryen fikk bevisene presentert i Agder lagmannsrett.

Siden dommen falt i 2002 har nye analyser og eksperter skapt stor usikkerhet om DNA-analysen som ble brukt for å bevise at det var to gjerningsmenn i Baneheia.

Det store spørsmålet for kommisjonen har derfor vært hva juryen visste og tenkte da de avgjorde saken.

Tolket de DNA-analysene som et sikkert bevis for at det var to overgripere?

Eller var juryen klar over at DNA-analysene var usikre?

LETTE ETTER SPOR: Knut Holthe fra Kripos undersøker et jordstykke fra åstedet i Baneheia.

DNA-beviset kan ikke brukes til å si noe om det var en eller flere gjerningspersoner. Hvis juryen hadde visst det vi vet i dag, ville sannsynligvis juryen lagt begrenset vekt på DNA-beviset, mener flertallet i kommisjonen.

De mener Agder lagmannsrett den gang ble fortalt at DNA-beviset var en sikker bekreftelse på at overgrepene ble begått av to gjerningsmenn.

Hva juryen faktisk visste og forsto er det bare de selv som vet, siden juryens avgjørelse er ubegrunnet og udokumentert.

VED FUNNSTEDET: Politiets kriminalteknikere jobber i Baneheia 22. mai 2000. Foto: Alf Øystein Støtvig

Jurymedlem: Ikke i tvil om at det var to gjerningsmenn

VG har vært i kontakt med seks av de åtte gjenlevende jurymedlemmene. Et av medlemmene har vi ikke fått tak i og et annet er ikke i stand til å snakke med oss.

– Stemmer det at DNA-beviset ble presentert for lagmannsretten som et bekreftende bevis på at det var to gjerningspersoner i Baneheia?

– Ja, det er slik jeg husker det nå. Jeg oppfattet ikke at det var noe tvil om at det hadde vært to der, sier et av jurymedlemmene, som ønsker å være anonym, til VG.

Vedkommende er ellers tilbakeholden med å røpe hvordan juryen diskuterte og stemte over saken.

– Det var en helhetsvurdering, og mange bevis og omstendigheter hadde betydning.

– Er det riktig slik kommisjonens flertall mener, at DNA-beviset og Jan Helge Andersens forklaring var de fellende bevisene?

– Det vil jeg hverken bekrefte eller avkrefte, men det sier seg vel selv hvilke bevis som var de viktigste.

Om noen av de ti jurymedlemmene stemte imot å dømme Viggo Kristiansen, vil vedkommende ikke si noe om.

JURYEN: Dette er de ti som i 2002 avgjorde at Viggo Kristiansen var skyldig i voldtekt og drap. Juryleder Rita Johnsen helt til venstre på forreste rad. Foto: Nicolai Prebensen

Jurylederen: Ikke ett fellende bevis

Etter gjenåpningen spurte TV 2 juryleder Rita Johnsen om juryen, basert på DNA-beviset, slo fast at det måtte ha vært to gjerningsmenn.

– Vi gjorde nok det, men det er som i mange saker, at det ikke er ett fellende bevis, men et totalbilde som lå til grunn for konklusjonen. Hvor stor vekt DNA-beviset ble tillagt, kan jeg ikke svare på, sa Johnsen til kanalen.

Til VG sier Johnsen at det var det totale bevisbildet som var avgjørende, ikke enkeltbevis eller indisier.

– Vi gjorde som sagt en totalvurdering. Du må alltid tolke, spesielt når det gjelder indisier. Det at begge ble dømt betyr at vi mente det var to gjerningsmenn.

Johnsen understreker at hun ikke vil si noe særlig om diskusjonene i juryen, men hun bekrefter at Jan Helge Andersen ble trodd i større grad enn Viggo Kristiansen.

– Vi vurderte sannhetsgehalten i begge forklaringene, og i og med at resultatet ble som det ble så er det vel synlig for alle at vi vurderte den enes forklaring som mer troverdig enn den andres. Men begges troverdighet ble grundig vurdert.

Har ikke spurt

Gjenopptakelseskommisjonen har ikke selv spurt jurymedlemmene, men har søkt andre kilder for å forstå hva de visste og forsto.

Blant annet viser de til avisartikler, som denne fra NTB om da lederen for Rettsmedisinsk institutt, Bente Mevåg, vitnet om DNA-beviset:

«På et siste avklarende spørsmål fra dommer Asbjørn Nes Hansen, slo Mevåg fast at DNA-analysene fra Spania utvilsomt viser at to gjerningsmenn gjennomførte overgrepene.»

Kommisjonens leder: – Ville vært uvanlig

Gjenopptagelseskommisjons leder Siv Hallgren sier kommisjonen ikke har vurdert å kontakte jurymedlemmene fra 2002.

– Jeg tror det vil være veldig vanskelig å skulle forklare hva man tenkte og gjorde den gangen nå 20 år senere. Dommerne og jurymedlemmene vil være preget av tiden som er gått og ting som er skrevet om saken, og bevisverdien ville derfor vært begrenset.

– Men dere bruker andre kilder som dere påpeker at kun kan tillegges en viss verdi, som mediereferater. Kunne ikke det å snakke med jurymedlemmene vært et supplement?

– Medieomtale og avhør har en nærhet i tid, men etter 20 år vil det være et problem hva man husker. Jurymedlemmene hadde heller ingen plikt til eller tanke om at de skulle begrunne dette etterpå.

I MINDRETALL: Lederen for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, Siv Hallgren. Hun var blant de to som mente det ikke var grunnlag for å åpne saken. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Hallgren sier det ville vært uvanlig om kommisjonen aktivt skulle gjort undersøkelser for å forsøke å kartlegge hva dommerne har ment.

Generelt er det opptak av rettsforhandlingene som virkelig ville endret vurderingsgrunnlaget for kommisjonen, mener hun.

– Hvis man skal kunne vurdere hva som har skjedd i retten, så må man egentlig kunne være en tilhører på samme måte som pressen er. Dette mener jeg er en viktig endring som politikerne bør bevilge midler til.

Juryleder: En frifinnelse vil være problematisk

Juryleder Rita Johnsen er i dag trygg på at juryen fattet riktig beslutning.

– Ut fra det vi visste er jeg like trygg i dag som da på at dommen var riktig, sier hun.

– Tror du deres beslutning hadde vært annerledes om dere hadde visst at DNA-beviset ikke var sikkert?

– Vi avsa skyldspørsmålet ut fra det vi visste den gangen. Splittelsen i gjenopptagelseskommisjonen viser hvor hypotetisk dette spørsmålet er. Hva ville resultatet blitt om vi hadde visst mer? Det vet vi ikke. Det er en hypotese som kommisjonen har måttet spekulere i, men det vil ikke jeg.

– Hvordan reagerte du på gjenåpningen?

– Jeg må innrømme at jeg ble en smule oppgitt. Ikke minst med tanke på de pårørende som aldri blir ferdig med denne saken. Men på den annen side så er jeg veldig glad for at vi har et system som sikrer at hvis det er reell usikkerhet om en avsagt dom så kan den prøves på nytt.

Nå håper Johnsen at det blir en ny rettssak.

– Når vi først er kommet hit bør saken gjennomgås med en ny rettssak. En frifinnelse på grunnlag av det som er kommet frem synes jeg vil være problematisk, sier hun.

OFRENE: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). Foto: PRIVAT

Mindretallet tror juryen oppfattet uenigheten

Kommisjonenes mindretall var uenige med flertallet i at DNA-beviset ble oppfattet av juryen som sikrere enn det viser seg å være.

De mener juryen tvert imot var tilstrekkelig klar over usikkerheten i beviset. At juryen fikk grundige opplysninger under rettssaken, at blant annet forsvarer påpekte usikkerhetsmomentene, og at det var en allmenn forståelse blant folk om farene og usikkerhetsmomentene ved sikring av DNA-spor.

«Vi forutsetter at juryen til en viss grad må ha hatt en forståelse av dette, i og med at slik sporsikring både er tema i krimlitteratur, filmer og i mediene, men også noe man fikk problematisert i rettsforhandlingene», står det i avgjørelsen.

Oppsummert konkluderer mindretallet med at de nye analysene og rapportene om DNA-beviset ikke er tilstrekkelig tungtveiende til å gjenåpne saken.