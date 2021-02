Foto: VG

Les dagens VG her!

Prinsesse Märtha (49) forteller på TV om hvordan hun fikk beskjeden om Ari Behns død. Hun røper også at hun vurderer flytting til USA.

Publisert: Nå nettopp

Det er Harald Rønneberg (47) som i kveldens «Helt Harald» på TV 2 får prinsessen til å åpne seg om den skjebnesvangre dagen i fjor - 1. juledag.

Per Heimly hadde bestemt seg for å aldri delta i «71 grader nord». Han lot seg likevel overtale, og nå har realityserien endret livet hans drastisk. Høydeskrekken er kurert, og han beskriver seg selv som en skogsnarkoman.

– Jeg var en flodhest sammen med gaseller. Det er ubehagelig å være en sinke, samtidig som du prøver alt du kan, sier kunstnerfotograf og TV-profil Per Heimly (48) om deltagelsen i «71 grader nord».

Symptomene kan feiltolkes som urinveisinfeksjon. Selv om det er en av de største kreftformene i den vestlige verden, er den ukjent for veldig mange. Med rask behandling er overlevelsessjansen på 94-95 prosent. Blærekreft - kreftformen nesten ingen snakker om.

Dette - og mye, mye mer - får du i dagens VG!