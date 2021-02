NØKKELPERSON: Richard Bergström forhandler om vaksiner med EU, og skaffer vaksiner til Norge via Sverige. Foto: Pontus Orre

Moderna-forsinkelsen: − Får tilbake alt i mars

43.000 vaksinedoser Moderna skulle levere til Norge er forsinket med omtrent en uke. Men det er ikke fordi det har oppstått problemer i produksjonen.

Det sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til VG.

– Moderna tar ned produksjonen for å teste anlegg, og vi får tilbake alt i mars, sier han.

Ifølge FHI er det for Norges del snakk om en leveranse på 43.000 doser som blir utsatt til uke åtte. Bergström forklarer grunnen til forsinkelsene er en planlagt oppgradering av anleggene til Moderna.

– Det er litt paradoksalt at en forsinkelse leder til flere doser, men det er sånn det er. Det eneste som er synd er at man ikke har kommunisert det tidligere.

Ikke problemer i produksjonen

Samme situasjon oppsto med Pfizer i midten av januar, da de skulle oppjustere sin produksjon for å levere mer til Europa.

– Det er et lite déjà vu. Da Pfizer tok ned produksjonen i januar var vi litt opprørte for at vi ikke hadde fått forvarsel. Nå er det omtrent det samme igjen, sier han.

Ifølge Bergström hadde Moderna hadde varslet om at de måtte ta ned produksjon noe i forbindelse med oppgraderingen, men ikke hvor mye.

Han understreker at det er stor forskjell på dette og produksjonsproblemene hos AstraZeneca – som har ført til betydelige reduksjoner i hva selskapet kan levere til Europa og Norge.

– Det er viktig å skille på det som kalles «leveringsproblemene» fra Pfizer og Moderna, og fra AstraZeneca. Med Pfizer og Moderna er dette planlagte produksjonsøkninger – med AstraZeneca har det vært problemer i produksjonen.

AstraZeneca har hatt problemer med å få så mye vaksine ut av produksjonsprosessen som de hadde planlagt for. Les mer om det her.

FHI: Ikke fått bekreftelse på doser

FHI har opplyst at det Norge skulle få av Moderna-vaksiner i uke syv, er forsinket til uke åtte. Det samme skjer i Sverige, men der blir leveransen som er forsinket med en uke i tillegg halvert – det er ikke klart om Norge også vil få færre doser.

– Vi har ikke fått en endelig bekreftelse av hvor mange doser som kommer, sier Jasper Littman i FHI onsdag kveld.

I andre kvartal skal Moderna etter planen levere rundt tre ganger så mange doser til EU og Norge som i første kvartal.

Bergström sier det ikke er grunn til å bekymre seg for at Moderna ikke skal kunne levere det de har lovet når de kjører opp produksjonen for fullt igjen. Han viser til hvordan det gikk da Pfizer oppgraderte sine produksjonsanlegg.

– Med Pfizer har det nå blitt akkurat som de lovet – ned to uker, og så får man alt tilbake. Og leveringene går bare oppover. Nå er de også nesten best i klassen i å rapportere i forveien – vi har prognoser i flere uker fremover for dem.