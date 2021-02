Siv Jensen går av som partileder: − Jeg har kvernet på dette lenge

Frp-leder Siv Jensen går av som partileder i mai. Hun ønsker at nestleder Sylvi Listhaug skal ta over etter henne.

– Jeg har i dag varslet nominasjonskomiteen i Oslo Frp at jeg ikke ønsker gjenvalg på Stortinget. Og da har jeg også gitt beskjed til partiets valgkomité, at partiet må velge ny leder på landsmøtet i mai. Jeg har nettopp informert partiets landsstyre og stortingsgruppe, startet Frps partileder sin pressekonferanse med.

– Jeg er overbevist om at det er et riktig valg for partiet og meg, sa Siv Jensen.

– Prosessen har ikke vært lett, det har vært et viktig valg, også for partiet. Det har vært en jobb og livsstil som krever 120 prosent 24 timer i døgnet rundt, året rundt. Jeg har sagt jeg har måttet kunne revurdere situasjonen, sa Siv Jensen blant annet på pressekonferansen.

– Dette har vært store deler av mitt yrkesaktive liv. Det har vært givende og et stort privilegium, men jeg har forsaket mye. Det handler om meg, sier Jensen.

– Kvernet lenge

Hun varslet avgangen på en pressekonferanse som Fremskrittspartiet kalte inn til etter torsdagens landsstyremøte.

– Jeg har kvernet på dette lenge, sier Siv Jensen.

– Det handler om meg. Jeg trenger å gjøre noe annet. Jeg trenger å ha mer tid til meg selv, jeg trenger å ikke alltid måtte sette andre hensyn først. Jeg trenger å bruke arbeidskapasiteten og engasjementet mitt, men på noe annet enn det jeg har gjort de siste 24 årene, sier Jensen.

Hun peker på Sylvi Listhaug som den hun ønsker som den neste partilederen, og sier hun håper Ketil Solvik-Olsen tar over som nestleder.

– To fremragende politikere som tør tenke nytt, tør være tydelige, ta debattene og utfordre de etablerte sannhetene, sier Jensen.

Peker ut Sylvi

Siv ønsker at nestleder Sylvi Listhaug skal overta roret i Frp.

– Jeg har tiltatt meg å komme med mine anbefalinger til landsstyret fordi jeg er overbevist om at det er det beste for partiet er Sylvi Listhaug.

– Jeg håper derfor partiet velger Sylvi Listhaug som sin neste partileder. Jeg har kjent Sylvi i veldig mange år og vet hvilket talent og potensial som bor i henne. Jeg har sett henne utvikle seg og påta seg stadig mer ansvar, sier Jensen.

Vi vet alle at Sylvi Listhaug er en dame med bein i nesen, som ikke er konfliktsky eller redd for å ta i et tak, beskriver Jensen si utpekte arvtager.

Jensen sier hun håper partiet velger Ketil Solvik-Olsen som første nestleder og nærmeste støttespiller for Listhaug.

– Dette er to fremragende politikere som tør tenke nytt, tør å være tydelige og ta debatten og ikke minst utfordre de etablerte sannhetene.

Sitter til oktober – får seg hund

Siv Jensen sier hun sitter på Stortinget til oktober – og at hun skal gi alt for partiet fremover.

– Jeg er stolt av hva Frp har fått til i og utenfor partiet. Det var helt riktig av oss å forlate regjeringskontorene for et år siden, understreket hun under oppsummeringen.

– Vi har bevist at vi kan styre at vi kan lede landet trygt og at vi har fantastisk mange dyktige politikere, sier hun.

Nå ser hun frem til å gjøre noe annet i hverdagen, ha mer tid til familie, venner og til å være seg selv.

– Jeg er Frp-Siv, men jeg vil være mer tante Siv. Ta mer del i oppveksten til mine nevøer, være mer søster-Siv og reise oftere hjem til mamma, sa hun.

Og la med et smil til:

– Noen så kanskje på Facebook at jeg har fått meg en søt hundevalp. Nå kan jeg ha hund og ta vare på den samtidig.

Hun sier også at hun alltid vil være en del av Frp-familien og stiller seg rådighet som en rådgiver for partiet.

Fakta om Siv Jensen Hun har vært partileder siden 6. mai 2006.

Har vært stortingsrepresentant for Frp i Oslo siden 1997. Var vararepresentant fra 1993.

Var finansminister i perioden 16. oktober 2013 til 24. januar 2020.

Ble fra 20. januar 2020 parlamentarisk leder i Frp etter at partiet trakk seg fra regjeringssamarbeidet med Høyre, Venstre og KrF.

Siv Jensen er 51 år gammel og utdannet samfunnsøkonom. Kilde: NTB Vis mer

OVERRASKET: Frank Sve sier han ikke så dette komme. Foto: Frode Hansen

– Overrasket

Leder i valgkomiteen Frank Sve sier til VG at han ble overrasket da Jensen fortalte om sin avgang i landsstyret torsdag.

– Det var overraskende, og det er alltid trist når en bauta som Siv går av som partileder, sier Sve til VG

Ryddet opp

Partilederen sier at hun har følt behov for å rydde opp i partiet før hun slutter.

Sist kastet hun ut fylkesleder Geir Ugland-Jacobsen som leder for Oslo Frp og satte fylkespartiet under administrasjon, og satt inn Ketil Solvik-Olsen som midlertidig leder.

Hun sier også at det var riktig å gå ut av regjeringen da de gjorde det i fjor.

Nå skal hun bruke mer tid på andre deler av sitt liv, og oppfyller blant annet drømmen om å få seg hund.

– Jeg er hun Frp-Siv, men jeg vil være mer tante-Siv og søster-Siv, sier hun.

HASTEINNKALLER: Siv Jensen hasteinnkaller til pressekonferanse torsdag. Foto: MATTIS SANDBLAD

Siv Jensen (51) har vært Fremskrittspartiets profilerte og markante leder siden 6. mai 2006 og parlamentarisk leder fra 28. januar 2020.

Fra 2013 til 2020 var hun finansminister i Erna Solbergs regjering, og med det Norges fjerde lengstsittende finansminister siden innføringen av parlamentarismen i 1884, ifølge Wikipedia.

Den lange politiske karrieren startet som stortingsrepresentant for Oslo i 1997.

Jensen var også parlamentarisk leder fra 2005 til 2013, parlamentarisk nestleder fra 2001 til 2005 og første nestleder i partiet fra 1999 til 2006.

Sitt første lederverv var som elevrådsleder på Marienlyst skole. Hun tok styringen.

– Enten det var i klassen eller i skolegården, om noen begynte å slåss eller å krangle. Jeg gikk imellom, jeg, sa hun i et intervju med VG i 2017.

– Jeg har blitt litt mildere med årene. Mer fleksibel, blitt flinkere til å besinne meg. Roe meg litt ned, tenke meg om en ekstra gang.

«Morna Jens!»

Et av øyeblikkene Jensen er mest kjent for er da hun under valgvaken i 2013 hadde et jubelbrøl til Arbeiderpartiets Jens Stoltenberg.

Det skjedde i lyset av en borgerlig valgseier det året, hvor Jensen skrek ut sitt «Morna-Jeeens!» fra scenen på Frp-vaken.

Hun møtte kritikk fra flere hold etter utspillet. Blant annet viste en meningsmåling VG hadde etter talen at 56 prosent mente talen var dårlig eller svært dårlig.

2020: Siv Jensen gjenvalgt som leder på landsmøtet på Gardermoen i oktober.

Siv: – Inni hodet mitt er jeg ikke 50 i det hele tatt

1. juni 2019 fylte Frp-nestoren 50 år, som ble markert under landsmøtet på Gardermoen en måneds tid tidligere.

– Jeg synes ikke det er kleint å bli 50 i det hele tatt. Det viktigste er hvordan jeg føler meg, om jeg tar vare på meg selv. Og inni hodet mitt er ikke jeg 50 i det hele tatt, sier Jensen.

Månedene i forveien ble det avslørt at to av partiets topper har levert regninger for reiser de ikke var på. Partiets Ulf Leirstein hadde nylig fått en ny varslingssak mot seg og meldte seg ut.

– Jeg har vært veldig tydelig og sa det til landsstyret sist: Nå er det nok! Nå vil jeg ikke ha mer og nå tar jeg av silkehanskene. Det var en veldig tydelig beskjed.