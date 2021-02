REAGERTE: Facebook-innlegget som fikk Anniken Huitfeldt (Ap) til å reagere ble publisert fredag. Foto: Terje Pedersen, VG/Skjermdump

Huitfeldt langer ut mot Høyre etter «fødeforelder»-innlegg

Ett Facebook-innlegg fra Høyre om ordet «fødeforelder» har fått Ap-toppen til å se rødt. Nå legger utvalgsleder debatten død.

Av Lars Hægeland

Debatten om et forslag som vil endre begrepene «mor» og «far» til «fødeforelder» i barneloven har gått varmt i sosiale medier den siste uken.

Som det ferskeste bidraget til debatten la Høyre ut et innlegg på Facebook i fredag.

«I forslaget til ny barnelov foreslås det å bytte ut «mor» og «far» med «fødeforelder». Høyre vil skrote forslaget. Hva mener du?», lød innlegget.

Det var bare ett problem, det finnes ikke et slikt forslag.

– Vet godt hva de gjør

Stortingsrepresentant og Ap-topp Anniken Huitfeldt er en av dem som har fått med seg innlegget.

– Jeg reagerer på at et regjeringsparti som vil fremstå som anstendig legger frem påstander om et forslag som aldri har eksistert.

– Opplever du at dette var en bevisst mistolkning fra Høyres side?

– Den type sosiale mediebruk kjenner vi fra USA hvor man skaper stor debatt om noe det er bred oppslutning om for å skape aggresjon. Høyre vet godt hva de gjør her.

SLETTET: Innlegget som var postet på Høyres Facebook-side ble slettet etter en snau time. Foto: Skjermdump/Facebook

Innlegget kom kort tid etter at Kjell Ingolf Ropstad gikk ut og oppklarte at det aldri var et forslag i den opprinnelige utredningen om å innføre begrepet «fødeforelder».

– Det setter alt i et enda merkeligere lys. Det som er så trist med deler av dagens debatt er at den går ut på å bevisst misforstå. Høyre burde ikke lede an i det, sier Huitfeldt.

Legger debatten død

For å begrave debatten en gang for alle har VG kontaktet leder av utvalget som leverte barnelovsutredningen, Torstein Frantzen.

– Vi foreslår ikke noe sted i utredningen å bruke dette begrepet, fastslår han.

Utvalgslederen er overrasket over debatten som har blusset opp.

– Jeg synes diskusjonen har blitt helt merkelig. Det har vært en voldsom kritikk mot noe som vi ikke foreslår.

Han peker på at begrepet kun er nevnt ett sted i utredningen og at det der kom tydelig frem at begrepet ikke er hensiktsmessig.

I forslagene til lovtekst bruker utvalget begrepene mor og far.

Huitfeldt mener det har skjedd noe med høyre de seneste årene.

– Jeg er forundret over at de ikke vil ha diskusjon og blir fornærmet hver gang noen kritiserer deres håndtering av ulike saker. Da virker de slitne, og tar heller slike sidedebatter på sosiale medier.

– Jeg synes de skal beklage innlegget.

Slettet innlegget

Kort tid etter publisering ble Høyres innlegg slettet fra siden. Fungerende kommunikasjonssjef i Høyre, Iris Aunvik Tveten sier innlegget var et forsøk på et lettbeint fredagsinnlegg, hvor de ønsket å teste begrepet på partiets følgere.

– Innlegget ble slettet etter en liten time fordi det inneholdt faktiske feil. Deretter gjorde vi en ny vurdering av om dette var en debatt vi ønsket å løfte, og konkluderte med nei.

BEKLAGER: Fungerende kommunikasjonssjef i Høyre, Iris Aunvik Tveten mener de ikke burde publisert innlegget. Foto: Høyre

– Vårt mål er å gjøre det enkelt å engasjere seg i store og små politiske saker som kan påvirke folks hverdag og informere om Høyres politikk. Som regel lykkes vi, noen ganger bommer vi. At Anniken Huitfeldt velger å dra paralleller til amerikanske forhold får stå for hennes regning.

– Vil du beklage posten, slik Huitfeldt oppfordrer til?

– Ja, selvsagt burde vi ikke publisert noe som inneholdt feil.