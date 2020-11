EKSPERT: Reidun Førde er lege og professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Foto: Bjørn S. Delebekk

Etikkekspert om eldre bak i vaksinekøen: − Kynisk tanke

Etikkprofessor reagerer skarpt mot forslaget om å la syke som har mange gode leveår igjen, gå foran eldre i vaksinekøen: – Det er en kynisk måte å tenke på, sier Reidun Førde.

Nå nettopp

Infeksjonsmedisiner Gunnar Hasle vil vaksinere helsepersonell før risikogrupper og unge med underliggende sykdommer før sykehjemsbeboere.

Hasle sier til VG at sykehjemspasienter som er så dårlige at de ikke ville blitt henvist til sykehus om de ble syke, bør få vaksinen etter andre prioriterte grupper.

– For meg personlig er det å ta vare på våre svakeste, et veldig viktig kvalitetstegn i et samfunn, svarer professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo Reidun Førde.

– Arr i sjelen

Hun viser til hvor tøff pandemien har vært for sykehjemspasienter og deres nærmeste.

– Mange har mistet kontakt med sine pårørende. Andre går med arr i sjelen, fordi de ikke fikk tatt farvel. Det er omkostninger som ikke kan vektes inn i samfunnsøkonomien.

Førde legger til at hun ikke mener det er en tragedie hver gang en 90-åring dør.

– Men å lage politikk av det er jeg ikke med på, sier etikkprofessoren, som er med i etikkutvalget som anbefaler hvem som bør prioriteres for coronavaksinering.

– Forstår ikke hva som er kynisk

Lege Gunnar Hasle svarer slik på kritikken fra Førde:

– Jeg forstår ikke hva som er kynisk med å mene at det er viktigere å gi vaksinen til en 25-åring med diabetes enn en 95-åring på sykehjem.

PRIORITERER: Ole Frithjof Norheim er lege og professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes

Ekspertgruppen for etikk og prioritering gir anbefalinger til Folkehelseinstituttet (FHI). Det er regjeringen som treffer den endelige beslutningen om prioritering av vaksinasjoner.

Professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen Ole Frithjof Norheim sier at utvalget også han har deltatt i, mener at det viktigste under pandemien er å redde liv.

– Hovedprinsippet er at vi først skal vaksinere de som er mest utsatt for å bli alvorlig syke og dø. Da er alder bare en av flere risikofaktorer, sier Norheim.

– Yngre vente noe lenger

Han sier at tankegangen er annerledes under kreftbehandling, for eksempel:

– Når vi prioriterer kreftmedisiner, vurderer vi nytte målt som forventede gode leveår mot ressursbruk, justert for alvorlighetsgrad. Da blir i praksis ofte yngre prioritert foran de aller eldste.

Norheim mener at yngre under pandemien bare vil måtte vente noe lenger:

– Jeg tror vi får en kortsiktig knapphet på vaksiner, vi vil få nok etter hvert, sier Norheim.

Etikkutvalget anbefaler å vaksinere risikogrupper foran helsepersonell, så lenge smitten ikke er utbredt og ute av kontroll.

Ved utbredt smitte mener etikkekspertene av helsepersonell skal prioriteres foran risikogrupper og personer i kritiske samfunnsfunksjoner.

Lav smittefare for helsearbeidere

– Helsepersonell kan beskytte seg med smittevernutstyr. Veldig mange av dem er ikke i risikogruppene og kommer seg gjennom pandemien uten å bli veldig syke, sier Førde.

Norheim sier at ut fra kunnskapene de har fått fra FHI, har helsepersonell relativt lav risiko for å bli alvorlig syke og dø av coronaviruset. Han legger til at sikkerhetsrutinene innen helsevesenet er gode.

Land som Belgia, Polen, Frankrike og Estland anbefaler å vaksinere helsepersonell først.

– De er under et helt annet smittepress og vektlegger andre hensyn, sier Norheim.

Ekspertgruppen om målet med vaksinen Redusere risiko for død Redusere risiko for alvorlig sykdom Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur Beskytte sysselsettingen og økonomien Gjenåpne samfunnet Vis mer

Ekspertgruppen anbefaler også at geografisk prioritering vurderes, om smittepresset er å svært forskjellig i ulike geografiske områder når vaksinen kommer.

Folkehelseinstituttet ser ikke bort fra at vaksiner kan bli brukt til å slå ned utbrudd, men ser for seg en jevn fordeling av vaksiner blant risikogrupper over hele landet.

En million eldre og risikoutsatte

En mer finmasket prioritering av vaksinekøen kan ventes når effekten av coronavaksinene blir kjent. Det er ikke gitt at alle vaksinene virker godt på eldre, eksempelvis.

– Vi har slått fast hovedprinsippene. Helsemyndighetene må gå inn og prioritere innenfor risikogruppene ut fra effekten av ulike vaksiner og pandemiens utvikling, sier Førde.

Norheim påpeker at Folkehelseinstituttet anslår antall eldre og personer i risikogrupper til omkring en million mennesker, hensyntatt at ikke alle vil ta vaksinen.

Få siste nytt om vaksinekappløpet: Sjekk status på alle kandidatene i VGs vaksineoversikt

Publisert: 18.11.20 kl. 16:56

Les også

Mer om Coronaviruset Folkehelseinstituttet Pandemier