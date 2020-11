KOMMISJONSLEDER: SIV Hallgren leder Gjenopptagelsekommisjonen for straffesaker. Det er første gang hun er med under behandling av en begjæring om gjenopptagelse fra drap- og overgrepsdømte Viggo Kristiansen. Foto: Frode Hansen, VG

Trenger ekstramøter for avgjøre Baneheia-gjenopptagelse

Gjenopptagelseskommisjonen varsler at de ikke kommer med noen Baneheia-konklusjon etter møtet i neste uke.

Nå nettopp

25. og 26. november skal Gjenopptagelseskommisjonen fortsette behandlingen av Viggo Kristiansens begjæring om Gjenopptagelse av Baneheia-saken.

– Saken skal opp under vårt digitale møte nå, men jeg tror nok ikke at vi blir ferdig, sier Gjenopptagelseskommisjonens leder Siv Hallgren til VG.

I et brev til partene skriver kommisjonen etter det VG kjenner til:

«Det kan allerede nå fastslås at det ikke vil bli truffet en avgjørelse på dette møtet, og at det i etterkant av dette møtet vil bli behov for å beramme ekstra møter med kommisjonen for behandling av denne saken.»

Usikkert når avgjørelsen kommer

Det er sjette gang Viggo Kristiansen ber om å få saken sin gjenopptatt. Den siste begjæringen ble sendt til Gjenopptagelseskommisjonen allerede i 2017.

– Denne saken er svært omfattende for kommisjonen og det har vært og vil fortsatt være behov for å møtes utenfor de ordinære møtene, sier Hallgren.

Kommisjonslederen sier hun ikke kan anslå når en konklusjon vil foreligge.

Før kommisjonens forrige møte, i oktober, sa Hallgren til VG at de håpet å komme langt i å belyse saken.

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin sier til VG at den lange saksbehandlingstiden er en belastning.

– Jeg synes det er veldig uheldig og slik som jeg tolker loven er det i strid med den. Du skal ikke bruke så mye tid på å behandle en sak når det er en mann som sitter i fengsel, sier Sjødin.

– Men er det ikke en fordel at denne behandlingen tilsynelatende er grundigere enn de forrige rundene?

– Jo, hvis det er en grundigere behandling.

Sjødin mener samtidig den lange saksbehandlingstiden taler for en positiv avgjørelse for hans klient.

– For å innta en optimistisk tone, så mener jeg de nå etter tre år er nødt til å gjenåpne saken hvis de skal følge loven, sier han.

Kristiansen og hans kamerat Jan Helge Andersen ble i 2001 dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand.

Kristiansen soner i dag dommen på 21 års forvaring, mens Andersen ble en fri mann i 2016.

Publisert: 19.11.20 kl. 13:08

