Foto: Illustrasjonsbilde: Jeswin Thomas, Unsplash

Mange studenter får hjelp fra familien

En av tre studenter har fått pengehjelp fra familiemedlemmer under coronaperioden, viser en ny undersøkelse. Norsk studentorganisasjon (NSO) er kritiske til studiestøtten.

Håvar Bremer

Nå nettopp

1.000 studenter ble spurt om hvordan de har klart seg økonomisk siden pandemien bør ut. Undersøkelsen er utført av Sentio på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO).

31 prosent oppgir at de har måttet ta penger fra sparekontoen for å klare seg økonomisk, mens 30 prosent svarer at de har fått pengehjelp fra foreldrene sine.

– Dagens studiestøtte er ikke mulig å leve av uten deltidsjobb, selv om statsråd Asheim kaller det en inntektssikring, sier NSOs leder Andreas Trohjell.

Jobb

Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– Vi ønsker en studiestøtte som gjør det mulig å studere så mye som mulig og jobbe minst mulig, sier Trohjell til VG.

– Hvorfor det?

– Hvis studentene får mer tid til å studere, så fullfører de. En ting er det personlige, en annen ting er den samfunnsmessige konsekvensen. Jo flere som fullfører så raskt som mulig, jo flere går ut i samfunnet og blir skattebetalere. Og det tjener samfunnet på, i stedet for at de skal gå lenge å få støtte fra staten.

Mistet jobb

Mange av de som har mistet deltidsjobben sin under pandemien oppgir i undersøkelsen at de har måttet bruke av sparepengene sine. 31 prosent av denne gruppen har videre benyttet seg av Lånekassens ekstralån.

Trohjell er bekymret for studentene og de samfunnsmessige konsekvensene av at norske studenter har mistet deltidsjobben sin.

– Studenter som arbeider og betaler skatt, får ikke samme sikkerhetsnettverk som andre arbeidstakere, det er en urettferdighet vi ikke kan akseptere. 50.000 studenter måtte i vår ty til lån som inntektssikring, sier han.

Får ikke dagpenger

Utdanningsstatsråd Henrik Asheim (H) avviser overfor Universitas NSOs krav om dagpenger til studenten som har mistet jobben.

–⁠ Vi kommer ikke til å åpne for å gi studenter som mottar støtte gjennom Lånekassen dagpenger. De som får dagpenger er mennesker som ikke har noen form for annen inntektssikring, det har studentene gjennom Lånekassen, skriver Asheim til nettstedet.

Publisert: 19.11.20 kl. 16:35