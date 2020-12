BEKYMRINGSBREV: Elev- og lærlingeombud Sofie Haug Changezi (t.h.) og Mobbeombud Kjerstin Owren har sendt brev til utdanningsdirektør Marte Gerhardsen. Foto: Gisle Oddstad, VG

Bekymringsbrev til Osloskolen: Ombud frykter rettighets-tomrom for elevene

Elevombudet og Mobbeombudet står bak et omfattende bekymringsbrev der de begrunner stor uro for at Oslo kommune bryter elevenes rettigheter.

Brevet er sendt til utdanningsdirektør Marte Gerhardsen fra Elev- og lærlingeombud Sofie Haug Changezi og Mobbeombud Kjerstin Owren.

Ett av hovedbudskapene er at elevenes rettigheter til undervisning og et trygt skolemiljø gjelder spesielt i krisetider som landet og hovedstaden står i nå. Likevel frykter ombudene et vakum eller tomrom for barn og unges lovfestede rettigheter i skolen.

Begge har i høst mottatt en rekke henvendelser og bekymringsmeldinger fra blant andre elever, foreldre og lærere om at Oslo kommune ikke klarer å levere den skolen som elevene har rett til. Bekymringen munner ut i det oppsiktsvekkende bekymringsbrevet.

– Det jeg opplever som det mest alvorlige er mangelen på tilrettelegging av spesialundervisningen og for de elevene som trenger ekstra oppfølging. Det virker som om flere av skolene ikke får det helt til, sier Sofie Haug Changezi til VG.

Kjerstin Owren minner om at skoleetaten har en plikt overfor elevene.

– Det forekommer alvorlige rettighetsbrudd innen skolemiljø, i en krisetid hvor elevene har ekstra behov for trygghet og tilhørighet. Utdanningsetaten har en plikt til å sørge for at elevenes rettigheter blir oppfylt, og må sikre at skolene følger loven, sier hun.

I brevet skriver ombudene at de «er særlig bekymret for elever som trenger forsterket tilpasning og oppfølging med metoder, læremidler og organisering. Dette er en elevgruppe som opplever hjemmeundervisning som svært krevende. Dersom skolen stenges ned igjen, eller i perioder hvor karantene eller organisering krever hjemmeundervisning, er dette en elevgruppe vi frykter vil oppleve et lavt faglig utbytte og streve med skolehverdagen.»

Senest tirsdag morgen kom regjeringen med en ny beslutning om at den åpner for mer hjemmeskole for elever over 12 år.

Elevombudet er ikke begeistret for det.

– Det bekymrer meg, spesielt på vegne av de elevene som allerede strever; de som ikke får til det faglige, de som ikke får til det å være borte fra klasserommet og de som ikke får den oppfølgingen de trenger. Jeg er redd for at vi ikke får alle elevene i gjennom når vi har så mye fjernundervisning og hjemmeskole, sier Changezi til VG.

– Akkurat nå var det viktig å vise spennet og sammenhengene i de alvorlige bekymringene vi ser – med en systematisk oversikt i brevs form, sier mobbeombud Kjerstin Owren til VG.

Henvendelsene Henvendelsene til Mobbeombudet og Elev- og lærlingeombudet i Oslo har kommet i høst fra ulike hold med ulike funksjoner i- og rundt Osloskolen:

Henvendelsene kommer fra elever, foresatte, foresatte på vegne av andres barn, elevråd på vegne av elever, ansatte i skolen, ansatte i Utdanningsetaten, samt ansatte i BUP (barne- og ungdomspsykiatri), Barneverntjenesten og helsesektoren. (Kilde: Mobbeombudet og Elev- og lærlingeombudet i Oslo) Vis mer

PÅ LAG MED ELEVENE: Elev- og lærlingeombud Sofie Haug Changezi og mobbeombud Kjerstin Owren fotografert utenfor Skøyenåsen skole i Oslo, der Owren var på jobb tirsdag. Foto: Gisle Oddstad, VG

Plikt til oppfølging

Hun peker at Oslo kommune som landets største skoleeier har plikt til å følge opp de bekymringene som er kommet med corona-skolen.

– Vi håper dette ikke er noen overraskelse for utdanningsetaten. Hvis dette bekymringsbrevet kommer som et sjokk for fagetaten, da er det noe som ikke stemmer. Dette er jo kunnskap som de skal ha gjennom egne internkontroll-systemer, sier mobbeombud Kjerstin Owren.

Hun skriver i bekymringsbrevet at hun registrerer et eget voldsuttrykk blant noen elever de siste månedene.

– Det handler om en økning i henvendelser til meg om elever på barne- og ungdomstrinnet som utagerer. De viser fortvilelse, sinne og frustrasjon gjennom voldsomme måter som kan skremme både barn og voksne, og ikke minst eleven selv.

Stressede og anspente barn

– Kobler du det til corona-situasjonen?

– Det er vanskelig å dra en direkte sammenheng. Men vi står i en situasjon hvor det er mye stress. Stress fører til anspenthet. Og anspenthet hos et barn som er utrygt, vil jo ofte føre til et endret adferdsmønster. I tillegg vet vi at trygge pedagoger med nok tid og kapasitet, vil kunne imøtekomme barna med disse uttrykkene på en god måte, svarer Owren.

Hun ser en situasjon der mye sykdom, sykmeldinger, karantene, fravær og bruk av mange assistenter kan forklare at skoletilbudet blir svekket. Men man skal ikke godta det. Kommunen har plikt til å sørge for at de som møter disse barna har den nødvendige kapasitet og kompetanse til det.

– Bør man ikke regne med at det blir færre undervisningstimer og redusert skoletilbud under en unntakstilstand?

– Nei, elevene skal ha et visst antall timer i fagene. Elever og foreldre er bekymret for om de får den undervisningen de har krav på. Det er også spørsmål om hvordan man følger opp elever som har mye hjemmeskole, egentid og egne studiedager. Noen elever takler dette bra, mens andre strever enormt med disse hjemmeskoledagene, svarer elevombud Changezi.

GOD UTSIKT: Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen ser mye av Oslo fra kontoret sitt i Utdanningsetatens kontorblokk på Helsfyr. Hun er mottaker av bekymringsbrevet fra ombudene Foto: Gisle Oddstad, VG

Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen overlater til divisjonsdirektør Margaret Westgaard (for kompetanseutvikling og elevrettigheter) å kommentere bekymringsbrevet.

– Vi tar bekymringene på alvor og setter stor pris på ombudenes rolle. Etter at vi fikk brevet inviterte vi ombudene til et møte for en gjennomgang og konkretisering av bekymringene de tar opp i brevet, for å følge opp på en best mulig måte, skriver Westgaard i en e-post.

På spørsmål om hva kommunen gjør for å sikre elevenes rettigheter, svarer hun:

– Utdanningsetaten er svært opptatt av elevenes rettigheter, og at skolene følger opp og gir god undervisning, også i denne krevende tiden. Situasjonen med skoledrift under strenge smittevernregler vil dessverre fortsette, og skolene står i en svært krevende situasjon.

Divisjonsdirektøren mener kommunen har vært tydelig til skolene om forventinger. Det har vært sendt jevnlige brev, gitt informasjon på rektormøter og gitt praktiske tips og råd, ifølge Westergaard.

– Det har blant annet handlet om oppfølging av sårbare barn og barn med særrettigheter og involvering av elever. Vi har også etablert et midlertidig team for skolemiljøsaker og bistått skolene direkte, skriver direktøren, som også firteller om en egen e-posttjeneste for spørsmål knyttet til pandemien.

Skolene skal melde inn saker

– Her får skolene raskt svar på ulike spørsmål knyttet til skoledrift under pandemien. Vi møter også rektorer jevnlig for å høre hvilke utfordringer de står i og hvilke behov de har for støtte. Vi følger også opp hver enkelt skole gjennom oppfølgingssamtaler, legger hun til.

– Ombudene skriver at «Det registreres et økende antall saker om uro, stress, voldsuttrykk og fravær. Hva har dere registrert av dette – og hva iverksettes av tiltak?

– Dette må vi få konkretisert mer fra ombudene. Men generelt er det viktig for oss at skolene melder inn alvorlige saker til oss, så dette ønsker vi å følge opp.

Westergaard kommenterer også utfordringen med tapte timer og kvalitet i spesialundervisningen.

– Det har ikke vært en systematisk nedprioritering av spesialpedagogisk kompetanse. Men vi ser at i denne krevende tiden har det vært utfordrende for skolene å få tilstrekkelig pedagogisk kompetanse til både ordinær undervisning og særskilte tiltak.

«En svekket skolehelsetjeneste rammer særlig de allerede sårbare barna,» skriver ombudene. Hva gjør Utdanningsetaten for at skolehelsetjenesten er tilgjengelig?

– Utdanningsetaten har fått løfter om at skolehelsetjeneste og andre elevrettede elevtjenester skal driftes på normalt vis, selv på rødt nivå. De skal blant annet ikke tas ut til smittesporing.

Publisert: 02.12.20 kl. 09:09