BEKYMRET: – Jeg er mye mer bekymret nå enn hva jeg var i vår, sier Tale Maria Krohn Engvik, alias «Helsesista». Foto: Annemor Larsen, VG

«Helsesista» frykter at ensomhet kan bli livstruende

Tale Maria Krohn Engvik, alias «Helsesista», frykter at flere vil ta livet sitt under pandemien. Vi må rette oppmerksomheten spesielt mot dem som slet i utgangspunktet, sier psykologiprofessor Arne Holte.

At flere er ensomme nå under pandemien, er noe den kjente helsesykepleieren «Helsesista», Tale Maria Krohn Engvik, ønsker mer oppmerksomhet rundt.

– Med en gang landet stengte ned i mars, tenkte jeg på hvilke utfordringer dette ville få for folks psykiske helse. Jeg er mye mer bekymret nå enn hva jeg var i vår. Jeg ser at folk tåler mye mindre nå, enn vi gjorde i starten av pandemien, sier Tale Maria Krohn Engvik til VG.

At vi nå ser at dette både har, og kommer til, å vare lenge, skaper ekstra utfordringer, mener hun.

– Jeg er veldig bekymret for de jeg snakker med som sier de skal «holde ut til julen», og så orker de ikke mer. Januar er vanligvis en måned med høye tall på selvmordsstatistikken. Hvordan blir det i de mørke månedene nå i coronatiden, når vi er ferdig med krampekos i julen?, spør Engvik.

– Når vi nå gjør alt vi kan for å hindre at folk dør av corona, må vi også gjøre alt vi kan for å hindre at folk dør av psykisk sykdom i denne tiden, sier hun.

Behovet for hjelp kan vare lenge

De uheldige økonomiske, mentale og arbeidsmessige konsekvensene av corona som mange kjenner på nå, gir seg ikke selv om restriksjonene lettes på, advarer helsesykepleieren.

Den dagen samfunnet åpner opp igjen etter pandemien vil det være mange som har det svært vanskelig, mener hun.

– Tenk på alle som har mistet jobben, noen de var glad i, partneren sin, eller livsverket sitt. Når du har det vondt og vanskelig, er det å se alle andre sprette videre i livet og ha det bra, forferdelig vondt. Det er en tid vi må passe ekstra på disse.

ÅPENT HJERTE: – Til alle som har det tøft nå: Våg å være!, sier «Helsesista» Tale Maria Krohn Engvik. Foto: Janne Møller-Hansen

Oppfordrer til åpenhet

For å bremse følelsen av ensomhet som herjer mange nå, kan hver og en av oss bidra, mener Engvik. Stikkordet er åpenhet.

– Vi kan starte med å være ærlig om hvordan vi har det. Da er det lettere for andre å fortelle oss sannheten om sitt eget liv. Jeg oppfordrer alle til å tenke litt mer over ordene sine, bruke klart språk, tenke over hvordan man ordlegger seg for å møte folk i en tøff tid. Vær klar i invitasjoner til noen du tror har det vondt, sier Engvik.

Særlig de som kun har én eller to nærkontakter, må vi sammen verne om, mener hun.

– Det finnes folk som ikke har fått en klem siden mars. Disse menneskene må få en klem av noen.

Redde for å være alene

Aslaug Timland Dale er daglig leder for Mental Helses hjelpetelefon.

– Et gjennomgående tema er at folk er redde for at de vil bli sittende alene i julen, sier hun til VG.

Hun håper at alle kan ta en ekstra telefon til noen de kjenner i år.

– Det at noen ringer for å si hei og god jul kan bety mye.

Psykologiprofessor: Vil ikke svartmale

– Jeg tror ikke vi skal svartmale dette. Ensomhet kan være ubehagelig, men det kan ligge godt innenfor hva vi tåler for de aller fleste av oss, sier psykologiprofessor Arne Holte.

Det er imidlertid ett kritisk spørsmål, understreker han:

– Har du noen å betro deg til? Den store forskjellen er å ha én person man kan ha et åpent forhold til og betro seg til.

– Mange bekymrer seg for julen. Hva kan julen ha å si i denne situasjonen?

– Det vil for mange oppleves dramatisk å kanskje ikke få feire jul. Jeg husker godt den første gangen jeg som tenåring ikke ble invitert noe sted på nyttårsaften. Det er ille, men det er langt herfra til at det er skadelig. Det finnes haugevis av plattformer å ha kontakt på. Elektronikk vil aldri kunne erstatte fysisk tilstedeværelse, men den gjør i det minste at vi ikke trenger å være helt alene, sier Holte.

Psykologiprofessor Arne Holte: Tre interessante undersøkelser om corona og psykisk helse Psykologiprofessor Arne Holte peker på tre undersøkelser han mener er interessante når vi skal se på hvilke psykiske konsekvenser pandemien har. Den første er en amerikansk studie publisert i The Lancet, som viser at personer med en angst- eller depresjonslidelse har dobbel risiko for å pådra seg sykdom ved covid-19-smitte. – Man vet imidlertid ikke mekanismene bak. Men risikopilen peker begge veier: Den viser også de som er diagnostisert med sykdom som følge av covid-19, har mangedoblet risiko for å pådra seg angst- eller depresjonslidelse. Den andre undersøkelsen Holte viser til, er gjort ved Modum Bad psykiatriske poliklinikk og Universitetet i Oslo i mai. Der viser resultatene at man etter pandemien i mars finner et to til tredoblet nivå for angst- og depresjonssymptomer sammenlignet med data fra før pandemien. Drøyt 10.000 voksne deltok. – Jeg er likevel lite bekymret over funnet. Når man gjør en sånn undersøkelse i normalbefolkningen, som ofte ligger lavt på angst- og depresjonssymptomer, ligger både en dobling og tredobling fortsatt innenfor normalområdet, og er noenlunde innenfor hva vi kan tolerere, sier Holte. Den tredje undersøkelsen Holte trekker frem er fra Sverige, og viser en nedgang i antall henvendelser til spesialisthelsetjenesten for psykisk helse under pandemien, ifølge ham. – Det er en dramatisk forskjell. Norge har lukket ned, mens Sverige har latt samfunnet gå. Undersøkelsen gir grunn til å tro at det ikke er corona i seg selv som fører til de psykiske vanskene, men de indirekte virkningene, spesielt knyttet til arbeidsledighet og økt gjeld i husholdningen, sier Holte. Vis mer

Tre grupper ekstra utsatt

Selv om han tror følelsen av ensomhet er til å leve med for de aller, aller fleste av oss, er det tre grupper som er ekstra utsatte for psykiske lidelser, som vi må passe ekstra godt på nå og i månedene fremover:

De som allerede har psykiske lidelser, de som har økonomiske problemer og helsepersonell som står i frontlinjen og er utsatt for både økt risiko og slitasje som følge av mer jobb.

– Ensomhet er en risikofaktor for en rekke psykiske lidelser, og en utfordring for dem som i utgangspunktet sliter psykisk. Det er der vi må ha oppmerksomheten. Det er særdeles viktig å ruste opp og ikke ned den psykiske helsehjelpen. Når de økte psykiske symptomnivåene tipper over til å bli lidelser for enkelte, må denne beredskapen være på plass, understreker Holte.

NOEN ER EKSTRA UTSATT: Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært assisterende direktør i Folkehelseinstituttet. Nå må vi har oppmerksomheten mot dem som slet allerede før pandemien, sier han. Foto: Privat

Han peker på at det var svært uheldig at det motsatte skjedde tidligere under pandemien, da personell som jobbet med psykisk helse ble satt til å jobbe med corona.

Et grovt anslag Holte har gjort basert på erfaringene fra finanskrisen, er at antall selvmord kan øke med mellom 22 og 90 tilfeller i Norge fra før pandemien til etter pandemien.

– Det er et grovt anslag, og gjelder bare dersom krisen vil vedvare i minst et år til, sier han. Dette vil vi imidlertid ikke få svar på før uti 2021, tror han.

Men at regjeringen har gjort tre viktige grep etter lærdom fra finanskrisen er positivt, mener professoren.

– Det viste seg nemlig å være effektivt og bra for den psykiske helsen med en aktiv arbeidsmarkedspolitikk, gode kompenserende ordninger ved arbeidsledighet og sist, men ikke minst: Høy tillit.

– Det gjelder å holde ut

Har man det vanskelig, er det uansett ett råd som gjelder:

– Snakk om det! Ting blir ikke virkelig før man har delt det, pleier jeg å si. Først da klarer man å forholde seg til det, sier Holte.

– Nå har vi levd med pandemien en stund. Hva har det å si for den psykiske helsen at vi ikke vet når det skal ta slutt?

– At vi ikke har et fast punkt, et mål, er helt klart en utfordring. Det er derfor jeg også sier at de mest alvorlige konsekvensene av pandemien vil komme over lengre tid. Vi vet at det kommer en vaksine, men vi vet ikke når. Selv om det høres fælt ut, klarer vi et år til, de aller fleste av oss. Det gjelder å holde ut – og finne måter å leve med pandemien på.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40.

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14–22.

Mental Helse chat: sidetmedord.no. Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00.

Kirkens SOS: soschat.no. Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.

SnakkOmPsyken.no: Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl. 15.00–21.00).

Publisert: 01.12.20 kl. 04:12

