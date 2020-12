1,1 MILLIARD I PROFITT, MEN: – Utvalget har gått grundig til verks, og funnet at det ikke er grunnlag for å si at det finnes utstrakt superprofitt i velferdstjenestene, sier næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Ikke superprofitt i privat velferd

I 2018 avslørte VG at private selskaper og stiftelser tjente millioner på barnevernstjenester. Mandag frikjente regjeringens utvalg de private velferdsleverandørene.

– En konklusjon for å bekrefte regjeringens fortelling, sier Torstein Tvedt Solberg (A).

– Bare det siste året er det solgt barnehageeiendommer for flere milliarder til utenlandske konsern. Og vi vet at flere av disse har tatt ut store utbytter, sier Tvedt Solberg, Aps utdanningspolitiske talsperson.

Han har tidligere etterspurt utvalgets konklusjoner, etter at de ble forsinket. Nå er han kritisk til hva utvalget er kommet til i rapporten som blir levert regjeringen tirsdag.

– Det høres ut som at utvalget er blitt et forsvarsskrift for regjeringens politikk, heller enn å gjøre det som vi i Stortinget ba om, sier han.

Bjørnar Moxnes i Rødt sier til VG at rapporten «lukter politisk bestillingsverk».

– Det er kjent fra tidligere at utvalgets leder er tilhenger av kommersielle aktører i velferden, allerede før utvalget hadde gjennomført en eneste undersøkelse, sier han om utvalgslederen – samtidig som han er positiv til flere av utvalgets forslag.

KRITISK, MEN POSITIV: – Historiene som er kommet fram i media, peker i motsatt retning, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap) om utvalgets konklusjon. Forslagene utvalget kommer med, er han imidlertid positiv til. Foto: Frode Hansen

– Lavere fortjeneste

Næringsminister Iselin Nybø (V) er ikke enig i kritikken.

– Etter hva jeg forstår har utvalget gått grundig til verks, og funnet at det ikke er grunnlag for å si at det finnes utstrakt superprofitt i velferdstjenestene. Det er godt å høre, sier hun til VG.

Det var etter VGs mange avsløringer om profittmulighetene i barnevernet at det såkalte «Velferdstjenesteutvalget» ble oppnevnt i 2017. Utvalget skulle kartlegge pengestrømmene og foreslå løsninger som kunne sikre at offentlige velferdspenger brukes til velferd.

Dette er utvalgets forslag: Etablere et offentlig register over private som leverer velferdstjenester.

Hver barnehage bør være organisert som eget rettssubjekt.

Velferdsleverandører som mottar offentlige tilskudd må følge relevante tariffavtaler.

Utvalget tilråder ikke begrensninger i uttak av utbytte og konsernbidrag.

Det bør settes som mål at bruk av private aktører skal føre til mer effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Utarbeide tilpassede veiledninger både om konkurransegrunnlag og kontrakter ved kjøp av velferdstjenester.

Utvalget tilråder endringer i finansieringssystemet for barnehager med sikte på å redusere det offentliges utgifter.

Utvalget tilråder å vurdere om gevinster fra salg av barnehageeiendommer må anses som ulovlig offentlig støtte til en kommersiell eiendomsvirksomhet.

Det bør opprettes en registreringsordning for ideelle organisasjoner.

Det bør forskes mer på sammenhengen mellom kvalitet og ressursbruk innenfor alle velferdstjenester. Vis mer

Utvalget har sett på regnskapene 1 213 kommersielle velferdsselskaper, og konkluderer fortjenesten ikke er urimelig.

– Disse selskapene har til sammen 1,1 milliard i overskudd, og en driftsmargin på 5,3%. Det er noe lavere enn resten av norsk næringsliv, sier utvalgets leder Kåre Hagen, direktør ved OsloMets Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.

LANSERER FLERE FORSLAG: – I sum leverer private aktører omkring 20 prosent av velferdsstatens tjenester. Det gjør de med en relativt nøktern fortjeneste, sier utvalgets leder Kåre Hagen. Foto: Frode Hansen

Ber om gjennomsiktighet

– Så konklusjonen er at de tjener penger på velferd, men det er ikke noen ublu profitt. Det VG fant var kommuner i desperate situasjoner, som var uproffe med å lage avtaler med private leverandører, sier Hagen.

I sine analyser av de 1 213 selskapene har utvalget ikke gjort funn som de har meldt til politiet.

– Illegal virksomhet, eller tilpasninger som er på kanten av loven, det kan vi ikke finne, sier Hagen.

Utvalget har flere råd for å forbedre bruken av private velferdsaktører.

– Vi etterlyser en mer samlet politikk. Dette er en bransje som har fått vokse fram litt tilfeldig, så vi foreslår flere tiltak slik at det blir gjennomsiktighet i blant annet eierskap. Man bør ikke ha ett selskap som driver hotell og barnevern. Det må være mulig for skattebetalerne å vite hva pengene går til, sier Hagen.

MYE PENGER: – Vi kan fortsatt diskutere om det er greit at penger går til utbytte til store kommersielle aktører. At det foregår i ordnede former, er betryggende å vite. Det er 1,1 milliard som vi gjerne skulle ha sendt tilbake til velferden, mener Åslaug Sem-Jacobsen, barnevernspolitisk talsperson i Senterpartiet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Mulig ulovlig statsstøtte

Det er næringsminister Iselin Nybø som tar imot rapporten på vegne av regjeringen.

– En del av forslagene fra utvalget vil gjøre det enkelt å kartlegge og analysere regnskap. Det er konkrete forslag som vi må vurdere, sier hun til VG.

Ett av forslagene handler om å gi kommunene mer kontroll over finansieringen av private barnehager.

- Det vil gi kommunene større myndighet til å redusere den private kapasiteten ved behov. Det er et friskt forslag. Men det er ikke mitt område å mene noe om.

Utvalget vil også at myndighetene vurderer om det at barnehageaktører har kjøpt tomter billigere enn markedspris, kan sees på som en form for ulovlig offentlig støtte til kommersielle selskaper.

– Dette regner jeg med at det blir debatt om, sier ministeren.

RØDE TILTAK: – Det er mange viktige tiltak som legges på bordet, både fra et samlet utvalg og fra mindretallet. Flere er i tråd med forslag Rødt har til behandling i Stortinget, sier Bjørnar Moxnes (R) om tiltakene som utvalget foreslår. Foto: Maud Lervik

– Bør diskutere utbyttet

Åslaug Sem-Jacobsen, barnevernspolitisk talsperson i Senterpartiet, er usikker på utvalgets konklusjon.

– Jeg skjønner at Nybø synes det ser bra ut. Jeg tror ikke vi kan slå fast at alt står bra til. Og vi bør fortsatt diskutere om det er greit at penger går til utbytte i store kommersielle selskaper. Det er 1,1 milliard som jeg gjerne skulle ha sendt tilbake til velferden, sier hun til VG.

Selv om Bjørnar Moxnes (R) er kritisk til deler av rapporten, er han positiv til flere av tiltakene de foreslår.

– Det gjør inntrykk at utvalget utrykker at det er krevende å kartlegge pengestrømmene, og at det er behov for økt gjennomsiktighet. Det er mange viktige tiltak som legges på bordet, både fra et samlet utvalg og fra mindretall, sier han.

Publisert: 01.12.20 kl. 11:01

