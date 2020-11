DØDSULYKKE: En kvinne i 20-årene omkom etter å ha blitt påkjørt av en søppelbil på Nøtterøy mandag. Foto: Peder Gjersø

Mann i 30-årene siktet etter dødsulykke i Færder

Mandag døde en kvinne i 20-årene etter å ha blitt påkjørt av et tyngre kjøretøy. Nå er sjåføren, en mann i 30-årene, siktet for å uaktsomt ha forvoldt en annens død.

Det bekrefter politiadvokat Sigrun Våge i Sørøst politidistrikt til VG.

Kvinnen i 20-årene var fotgjenger. Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning på stedet uten at det førte frem, sa politiet mandag. De opplyste at krimteknikere, ulykkesgruppen og havarikommisjonen for transport undersøker saken.

Mannens forsvarer Jon Anders Hasle sier til VG at hans klient mener det som skjedde var en ulykke.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Han tar hele situasjonen veldig tung og opplever det som svært vanskelig overfor de pårørende, sier Hasle.

Ifølge NRK har det så langt blitt avhørt vitner, og gjort undersøkelser av bilen. Politiet har avhørt sjåføren, men vil ikke si hva sjåføren har forklart.

Tønsberg Blad skriver at Norsk Gjenvinning som kjører søppelbilene i distriktet varsler en egen etterforskning etter hendelsen.

– I denne tragiske ulykken går våre tanker til de pårørende og alle involverte i saken, skriver kommunikasjonssjef Bim Cornelia Kase i en uttalelse.

– I etterkant av politiets etterforskning vil vi granske saken internt og sikre at en slik ulykke aldri gjentar seg. Vi jobber kontinuerlig med å skape en trygg og sikker hverdag for våre omgivelser og våre medarbeidere, og har fokus på trygg ferdsel i trafikken på våre faste sjåførmøter, uttaler kommunikasjonssjefen.

