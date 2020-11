VIL BLI: Mustafa Hasan kjenner nærmest ikke til kulturen eller språket i Jordan, hvor han sendes. Helst vil han bli i Norge for å jobbe mot drømmen om å bli artist. Foto: Xueqi Pang

Mustafa Hasan (18) sendes ut etter 13 år i Norge: − Vil at folk skal se urettferdigheten

Etter 13 år i Norge, fikk Mustafa Hasan i november et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda: Han får ikke lenger bli i landet han har bodd i siden han var seks år.

7. desember er satt som utreisefrist for Mustafa Hasan (18). VG møter ham Fornebu torsdag ettermiddag sammen med noen av hans nærmeste venner.

– Jeg var seks år da jeg ble tatt med til Norge. Jeg bestemte ikke at jeg skulle komme selv. Jeg husker ingenting annet enn første gangen jeg så snø.

Den høygravide moren oppga at hun var fra Palestina da hun kom til Norge med Hasan og fire andre mindreårige sønner. De fikk først midlertidig opphold, men dette ble omgjort da utlendingsmyndighetene fant ut at hun hadde oppgitt feilaktig informasjon på søknaden.

For det viser seg at moren har oppgitt feil nasjonalitet. Etter at moren ble tvangsgiftet til sin jordanske fetter, ble hun selv jordansk statsborger, selv om hun er født og oppvokst i Palestina. UNE mener derfor at hun har løyet for å få innpass til landet, og familien må reise tilbake til Jordan.

KOMPIS: Tobias Januszczak (18) (andre fra venstre) beskriver Hasan som et av det mest omtenksomme menneskene han har i livet sitt. Også Abdi Farah (28) (fra venstre), Leonardo Ferrando (27) og Geedo (16) er tilstedet når Hasan møter VG. Foto: Xueqi Pang

Får mye støtte

18-åringen får mye støtte på sosiale medier. Han forteller at venner både fra musikkmiljøet og på skolen har mobilisert for å spre ordet om 18-åringens krevende situasjon.

Julia Lysgaard er leder i støttegruppen til Hasan:

– Vi synes det er hjerterått at norske myndigheter ikke vil la han fullføre norsk skolegang. Han har gått på skole i Norge siden førsteklasse, og har nå et halvt år igjen av videregående. For oss handler det om medmenneskelighet, rettferdighet og ikke minst et ansvar, sier hun.

Støttegruppen har startet en innsamling, og fått inn over 300.000 kroner den siste uken.

SYMAPTI: Pengene skal blant annet dekke advokatutgifter for Mustafa Hasan. Foto: Skjermbilde

– Jeg er så takknemlig for alle de som har donert, støttet meg og alle som bare viser interesse i saken. Jeg vet at alle som kjemper for meg også kriger for en større sak: At alle som er i min posisjon skal få rettferdighet.

NRK skrev i 2019 at det er kun er 31 barn som har bodd i Norge i mer enn fem år som har utreiseplikt i Norge. Mustafa Hasan var én av dem. I dag er han ikke lenger regnet som barn siden han har fylt 18 år.

– Jeg er den som har vært her lengst av dem. Tallet er så lavt. Ingen av oss er kriminelle, - vi alle ønsker bare å gi det beste av oss til Norge. Jeg har prøvd å skaffe meg jobb i flere år, men jeg har ikke arbeidstillatelse.

Skulle være russ

Hasan skulle i utgangspunktet være russ i 2021, og er som mange andre i full gang med å planlegge russebuss. Russebussen hans kaller seg for Barock 2021, oppkalt etter et tidligere utested i Oslo.

– Jeg har vært veldig heldig. De på bussen har kjent meg hele livet, så vi har blitt enige om at jeg egentlig ikke må betale på samme måte som de andre. Jeg er med på alt dugnadsarbeid og oppussing av bussen, men de har sagt jeg ikke trenger å betale for bussen siden vi ikke engang vet om jeg er her når russetiden begynner.

– Det tærer på meg at jeg ikke får være med å rulle, men samtidig så er jeg glad for at situasjonen min kan være med å kaste et lys over dem som faller utenfor systemet, sier han.

DRØM: Hasan sier at hvis det er en ting han vil gjøre før han blir sendt ut av landet, så er det å bestige Galdhøpiggen med kompisene sine. – Jeg har alltid drømt om å se fjellene og fjordene i Norge. Gjøre noe jeg ikke har muligheten til der jeg skal. Foto: Xueqi Pang

Ble tidlig voksen

I dag er kun to av de seks søsknene igjen i Norge. Resten er spredt over hele verden, forklarer Hasan som er én av to brødre igjen i Norge. Nå må også han reise.

– Jeg føler at jeg måtte ha blitt voksen veldig fort. Da moren vår dro fra oss da jeg var 14 år, bodde jeg alene i tre måneder. Det var da jeg skjønte at det her ikke tull. Dette er alvorlig.

– Føler du at du har vært voksen siden du var 14 år?

– Jeg føler at jeg måtte late som jeg var voksen, og at jeg måtte ta en rolle jeg ikke burde hatt.

Hasan forteller at moren hadde det tungt og at hun følte hun var en kasteball i det norske systemet i flere år. Det var derfor hun bestemte seg for å reise tilbake til Midtøsten.

– Mange sier at jeg bør være sint på moren min eller sint på staten. Men jeg får ingenting ut av å være sint. Jeg vil heller bruke fakta som støtter min sak enn å rope «fuck you». Jeg vil heller at folk skal se urettferdigheten.

REDD: – Det verste som kan skje er at jeg mister familien min igjen. Jeg har allerede mistet familien, men jeg har skaffet meg en ny familie. Det er altfor mange mennesker her som er glad i meg, og som jeg er glad i, sier Hasan til VG. Foto: Xueqi Pang

UNE: – Grundig vurdert

– Hasans sak og hans tilknytning til Norge har blitt grundig vurdert flere ganger opp gjennom årene. Hans sak har også vært oppe i tingretten og i lagmannsretten, der UNE fikk medhold, skriver avdelingsleder i Utlendingsnemnda, Terje Østraat, i en e-post til VG.

UNE opplyser at de er enig i at Hasan har en sterk tilknytning til Norge, men de må veie dette opp mot innvandringsregulerende hensyn.

– Familien har gitt uriktige opplysninger om identitet og har fremlagt falske dokumenter. Dette utgjør grove brudd på utlendingsloven.

Østraat skriver at da UNE tok stilling til Hasans sak første gang, før saken ble brakt inn for domstolen, var han et barn. I det siste vedtaket fra nå i november, er han blitt vurdert som en voksen fordi han nå er over 18 år

– På generelt grunnlag, så skal det mye til for å få en oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Reglene er slik at tilknytning til Norge og sterke menneskelige hensyn skal veies opp mot innvandringsregulerende hensyn. Det skal mindre til for at et barn får opphold på humanitært grunnlag, enn en voksen.

POSITIV: Bestevennen Tobias sier at Hasan alltid er positivt innstilt, selv etter mange år med psykisk påkjennelse, men at Hasan forsøker å skjule de aller vondeste følelsene. Foto: Xueqi Pang

Ønsker å slå gjennom som rapper

Når Hasan ikke går på skole, liker han å tilbringe tid i sitt andre hjem: Nemlig musikkstudioet på Fornebu.

Sammen med en stor gjeng kamerater som støtteapparat, forsøker han å slå gjennom som artist.

Bestevennen Tobias Januszczak (18) er en av dem som hjelper ham. Januszczak er alt fra manager til sjåfør.

– Musikkstudioet er mitt andre hjem. Jeg føler at musikk er det eneste ingen kan ta fra meg. Dette er noe som er inni meg. Det er bare følelser. Jeg føler meg fri.

Han begynte med å skrive dikt for fire år siden. På dette tidspunktet hadde han det tungt.

– Det var så mye som skjedde, så mange rettssaker og så mye stress. Jeg måtte ta så mye ansvar hele tiden, og jeg måtte få følelsene mine ned på papir. Diktene ble til slutt utgitt som et dikthefte.

Så utviklet diktene seg til musikk, og han begynte å rappe og synge. I sommer kom hans første musikkvideo til låten «Hva er det som skjer?».

Hasan forteller at låten fikk fantastisk mottagelse. Nå er han i produksjon med sin andre låt han samarbeider med kompisen Geedo (16). Han tror den blir bedre enn den første.

