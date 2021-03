PÅSKE: Rolf Øie (64) og Berit Gjerholm (64) må tilbringe påsken sammen på hytta på Golsfjellet uten barn og barnebarn. Foto: Helge Mikalsen

Savner barnebarna: − Vi hadde håpet på en litt annen påske

GOL (VG) Etter et begredelig år med smittefrykt, så Berit Gjerholm (64) og Rolf Øie (64) frem til en hyttepåske sammen med storfamilien. Nå ender de opp alene på fjellet.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Vi har vært på denne hytta de siste 20 årene. Det er jo så fint oppi her, sier Rolf Øie (64) og kikker bort på «madamen», Berit Gjerholm (64).

– Og det er så hyggelige folk overalt her, sier Berit.

Hytta deres ligger et steinkast eller tre – avhengig av kastearmen – unna Storefjell Resort Hotell. Her er det ti sengeplasser og lun stemning. Utenfor hytta har de laget en bålplass uimotståelig for sene påskekvelder.

Helt siden hyttepåsken ble avlyst i 2020, har de sett frem til å samles her i 2021 sammen med de tre barna og fire (snart fem) barnebarna, som er fra 4 til 13 år gamle.

ENERGILADING: Det er her på hytta de slipper skuldrene ned når de har forlatt smittetrykket hjemme i Asker. Foto: Helge Mikalsen

Stengte dørene

Da regjeringen innskjerpet anbefalingen om antall besøkende til bare to personer, booket barna inn seg selv og de minste på hotellet.

Storefjell har både lekeland og svømmebasseng, så sjansen var stor for at de yngste i familien ville tilbringe mye tid der uansett.

Den løsningen fungerte helt til regjeringen innførte det nasjonale skjenkeforbudet – da låste Storefjell-ledelsen dørene inn til hotellet. Det var billigere å sende de ansatte hjem enn å holde stedet åpent.

– Alkoholsalget står vel for cirka 30 prosent av inntektene våre, forklarer hotellvert Andreas Nibstad (31) til VG.

BARNEFRITT: Rolf smaker på den store elggryta som hadde hadde gledet seg til å servere resten av familien. Foto: Helge Mikalsen

Facetime

– Det er ikke noe kult. Jeg må innrømme det, sier Rolf om at barna og ikke minst barnebarna må holde seg hjemme.

– Vi hadde håpet på en litt annen påske, istemmer Berit.

Den siste nødløsningen, som ingen restriksjoner fra myndighetene kan stanse, blir å snakke med barnebarna via videotelefon.

– 13-åringen gledet seg veldig til å kjøre snowboard her. Heldigvis kan han spille hockey utendørs hjemme, sier Rolf.

FINNER ROEN: Berit Gjerholm og Rolf Øie nyter stillheten på fjellet, uansett årstid. Foto: Helge Mikalsen

Påsken 2021 er likevel et skritt i riktig retning sammenlignet med fjoråret, da pandemien var ferskere og mer skremmende – og Berit og Roald satt hjemme i Asker fordi vi nordmenn ikke fikk lov til å dra på hytteturer.

– Det er mye bedre å være her på hytta. Å, herregud! sier Berit.

les også Festen er avlyst

Smittefrykt

– Vi liker begge å tasse rundt fjellet her, både på vinteren og om sommeren. De har satt ut fine grillhytter her i fjellet. Det er innmari ålreit, utdyper Rolf.

Hytta blir ekstra verdsatt under pandemien. Begge har stor respekt for hvilken skade coronaviruset kan påføre menneskekroppen og er nøye med å redusere smitterisikoen.

– Jeg jobber i byggebransjen og der har det vært enormt mye smitte, forklarer Rolf, som irriterer seg over hvor lett det er å reise inn og ut av landet med fly og tror at mye av smittespredningen skyldes dette.

– Jeg går med skuldrene oppunder ørene på jobb, stønner han.

– Her har vi hele fjellet å ta av, poengterer Berit.

– Vi føler oss mye tryggere her, konkluderer Rolf.

Og da er en hyttepåske i tosomhet ganske ålreit, tross alt.