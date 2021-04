VIL HA VAKSINER: Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Mattis Sandblad

Raymond Johansen krever vaksinesvar: − Det haster

Byrådslederen mener Oslo vil bli hengende etter resten av landet i gjenåpningen hvis ikke regjeringen kommer med flere vaksiner. Han ber om at rådet om en tydeligere skjevfordeling blir fulgt opp.

Publisert: Nå nettopp

VG skrev onsdag om det regjeringsutnevnte Holden-utvalget, som mener at områder med mye smitte bør få enda flere vaksiner. Nå krever Oslos byrådsleder svar fra regjeringen:

– Jeg skjønner at det er politisk betent når det er et knapphetsgode som skal fordeles. Men de har gjort funn her som er viktige å bringe videre. Hva er regjeringens svar på det Holden-utvalget kommer med, sier Raymond Johansen til VG.

Utvalget skal gi regjeringen samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltak. Den siste rapporten deres ble levert 15. mars, men publisert onsdag, som del av det faglige grunnlaget for regjeringens gjenåpningsstrategi.

Rapporten kommer med en klar anbefaling om å gi flere vaksiner enn i dag til områder med høyt smittetrykk, som Oslo. Det mener utvalget vil føre til:

Redusert smittespredning i disse områdene og mindre lekkasje til andre deler av landet, og samtidig mulighet til tidligere avvikling av strengeste tiltakene.

Mindre helsetap for landet som helhet.

«Dersom målet med vaksinasjonen er færrest mulig døde og syke for landet som helhet, vil det være riktig med betydelig skjevdeling til fordel for områder der man forventer et høyt smittenivå fremover (...)Jo lenger tid det tar før en slik målrettet vaksinestrategi gjennomføres, desto større blir kostnadene i form av større helsetap og større tiltaksbyrde for landet sett under ett», heter det i rapporten.

– Vi er forberedt på å ta det vi får. Men det som kommer frem i Holden-utvalget og deres anbefalinger fortjener å få en respons fra regjeringen. Oslo har hatt det høyeste smittetrykket gjennom hele pandemien. Vi har også hatt den største smittefaren og de strengeste tiltakene over lang tid, sier Oslo-byrådslederen.

– Urettferdig om vi må holde stengt lenger

FHI har tidligere gått inn for en begrenset skjevfordeling av vaksiner til seks Oslo-bydeler og fire Viken-kommuner. Det sier Johansen han er fornøyd med.

Men Holden-utvalget anbefaler altså å gi enda flere vaksiner de samme områdene.

Johansen viser til at utvalget skriver at flere vaksiner til smittetunge områder kan bidra til at de strengeste tiltakene kan avvikles tidligere. De skriver samtidig at tiltak kan måtte holdes noe lenger i områder med mye smitte, men mener det vil ta ned tiltaksbyrden totalt sett, fordi det særlig er de strenge tiltakene som innebærer en betydelig tiltaksbyrde.

– Selv om vi uansett må regne med å ha strengere tiltak fremover, vil det oppleves veldig urettferdig om vi må holde stengt lenger enn deler av landet. Det er i seg selv problematisk, sier Johansen.

Han stiller spørsmål ved hvorfor vaksinefordeling ikke er en større del av den overordnede gjenåpningsplanen for landet, som regjeringen la frem onsdag.

– Nå er det ingen tvil om at vaksinering er veien mot gjenåpning – jeg har vanskelig for å se noen annet, selv om tiltak kan bidra. Hvis det er en gjenåpningsplan i fire trinn, må det jo være en ambisjon om å åpne hele landet samtidig, sier han.

– Vi har nesten 40.000 ledige, byen er nedstengt, vi har veldig høye smittetall - og det ser ut til å øke igjen nå etter påske. Så det haster.

– Høyere risiko

Regjeringen har hele tiden understreket at helse skal gå foran økonomi i covid-krisen.

– Det kan også oppstå større utbrudd andre steder i landet?

– Ja, men det som er helt sikkert, er at vi har vært det stedet med høyest smittetrykk fra dag én. Så er det helt riktig at det kan oppstå utbrudd andre steder, da skal man løse det. Men det «oppstår» hele tiden her, sier Johansen.

Han sier det er mange grunner til at det er høyere smitte i Oslo.

– Det har vi snakket om til det kjedsommelige: At det er lettere spredning der folk bor tettere. Det er mer smitte i en storby enn i et sted der folk møter hverandre mindre.

– Det er også en del av vurderingen at man skal ha lik tilgang på helsehjelp?

– Som det sies i denne rapporten, så er målet med vaksinasjon færrest mulig døde og syke for landet som helhet. Da er det riktig med betydelig skjevfordeling. Det er ikke lik rett til helsehjelp hvis du bor i områder der risikoen for å bli smittet er mye høyere og du ikke får vaksiner.

Han viser til at Holden-utvalget også peker på at risikoen for å dø i områder med høyt smittetrykk er høyere, sett opp mot områder med lavt smittetrykk.

– Jeg ser også i rapporten at det er tydelig at målretting av vaksiner til områder med høy belastning både vil redusere smitte i de områdene - men også lekkasje til andre deler av landet, sier han.

Departementet: Fortløpende vurdering

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet viser til at FHI valgte å anbefale en beskjeden, ikke omfattende, geografisk skjevfordeling av vaksiner til kommuner med høyt smittetrykk over tid i starten av mars.

– Regjeringen fulgte denne anbefalingen. Rapporten fra Holden-utvalget kom i midten av mars, like etter at regjeringen hadde endret vaksinasjonsstrategien. Holden-rapporten er basert på mye av det samme modelleringsgrunnlaget som FHI tok utgangspunkt i da de valgte å ikke anbefale en omfattende skjevfordeling, skriver han i en epost.

– Fordelingen og bruken av vaksinene skal bidra til å beskytte liv og helse og bringe oss tilbake til hverdagen. Jeg skjønner byrådslederens utålmodighet for befolkningen i Oslo som har levd under strenge tiltak lenge. Vaksinering er en viktig del av gjenåpningsstrategien. Endringer av vaksinestrategien har helt fra starten av blitt vurdert fortløpende, og vil fortsatt gjøre det fremover.

FHI har tidligere trukket frem betydelig risiko for lokale utbrudd i kommuner der færre er vaksinert, og lik tilgang til helsehjelp, som andre hensyn som virker inn på graden av omfordeling av vaksiner.

