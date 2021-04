Foto: Håkon Mosvold Larsen

Foreslår disse tiltakene for å hindre at studenter dropper ut

En arbeidsgruppe har forslått en rekke tiltak som skal hindre at studenter dropper ut av studie.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

En arbeidsgruppe, ledet av Kunnskapsdepartementet har sett på ulike tiltak for å hindre at studenter blir forsinket i studieløpet eller faller fra.

I en ny rapport forslår de blant annet å utvide vårsemesteret, innføre massetesting og gi en mer fleksibel praksis.

Kunnskapsdepartementet skal raskt vurdere de ulike forslagene til tiltak som retter seg mot nasjonale myndigheter, skriver de i en pressemelding.

– Så langt ser det ikke ut til at flere studenter enn normalt har falt fra studiene under pandemien. Det er positivt, men jeg er bekymret for at flere på sikt skal bli forsinket eller i verste fall ikke se andre muligheter enn å slutte på studiene. Nå har vi fått mange gode forslag på bordet som institusjonene egentlig kan sette i gang med umiddelbart, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Det er Kunnskapsdepartementet som har ledet arbeidsgruppen, som har medlemmer fra universitets-, høyskole- og fagskolesektoren og studentorganisasjonene.

– Jeg håper rektorene leser rapporten så raskt som mulig og sammen med studentene vurderer hvilke av de foreslåtte tiltakene som passer best for seg og sine studenter. Det er bare tiden og veien frem mot sommeren og målet må være at tiltakene når ut raskest mulig til flest mulig, sier Asheim.

Dette foreslår arbeidsgruppen: