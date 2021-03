MISTET HJEMMET: Fembarnsfaren som krever å få forlenget leiekontrakten i en kommunal leilighet på Tøyen og advokat Olav Lægreid, før rettsmøtet i Oslo. Foto: Advisio

Oslo saksøkt etter utkastelse: − Ikke rett til kommunal bolig

Oslo kommune mener at familien som ble kastet ut på Tøyen, tjente for mye og viser til at vanskeligstilte står i kø for kommunal bolig: – Komplett irrelevant, fremholdt familiens advokat i retten.

Av Sven Arne Buggeland

Den norsk-somaliske familien som ble kastet ut av sin kommunale leilighet, har saksøkt kommunen for å få vedtakene kjent ugyldig. De krever også å få flytte tilbake, til saken er rettslig avgjort.

Oslo kommune avviste begge kravene da byfogden behandlet saken mandag.

– I Oslo er kommunale boliger et knapphetsgode. Bydelene må prioritere mellom vanskeligstilte søkere som er kvalifiserte, uttalte advokat Henrik Shetelig fra kommuneadvokaten i Oslo.

Bydel Gamle Oslo alene har 3000 vanskeligstilte husstander som enten har kommunal bolig eller får bostøtte for å leie privat. Årlig kommer 1000 søknader, bare omkring 200 blir tildelt bolig.

– Vi har en strøm av søkere med ganske prekære behov. Mange av dem som oppfyller grunnvilkårene, kan ikke få bolig, fordi presset er så stort, forklarte teamleder ved bydelens boligkontor Pål Bjørsrud i retten.

I RETTEN: Advokat Olav Lægreid representerer den norsk-somaliske familien. Foto: Odin Jæger

– Den verste dagen

Kommunen mener familien tjener for mye til å få kommunal bolig med husleie under markedspris.

Klagenemnda i Oslo kommune avslo 24. juni i fjor søknaden deres om forlenget leiekontrakt på Tøyen.

Nemnda la til grunn at familiens samlede inntekt i 2019 var 680.000 kroner. Inntektsgrensen for å få kommunal bolig, lå på 574.000 kroner for en familie med tre barn under 18 år.

12. januar i år avslo Bydel Gamle Oslo familiens søknad om ny kommunal bolig. Deres daværende inntekt på 605.000 kroner lå over inntektsgrensen, som var steget til 583.000 kroner.

Utkastelsen 10. februar som først ble dekket av TV 2, vakte stor oppmerksomhet.

– Det var forferdelig, den verste dagen jeg har opplevd i Norge, forklarte fembarnsfaren i retten.

KASTET UT: Den norsk-somaliske familien på syv som ble kastet ut på Tøyen forrige onsdag, går rettens vei for å få leiligheten tilbake. Foto: Bjarte Breiteig

Inntekt på grensen

Familiens advokat Olav Lægreid mener at familiens inntekt er satt for høyt – og inntektsgrensen for lavt.

Klagenemnda fikk ikke dokumentasjon om fars lønn og måtte beregne ut fra 2018-ligningen, da han tjente mer på taxikjøring. Lægreid mener det korrekte i 2019 var en inntekt like over 600.000 kroner.

Inntektsgrensen for å få kommunal bolig, avhenger av forsørgelsesbyrden. Lægreid tar i sitt regnestykke med en hjemmeboende sønn på 20 år, som forsørges av foreldrene mens han tar opp fag på videregående.

Med fire barn jekkes den veiledende inntektsgrensen opp til 608.000 kroner. Da lå familiens samlede inntekt akkurat på grensen i juni i fjor og så vidt under grensen et halvt år senere.

Mors uføretrygd og fars arbeidsavklaringspenger utgjør storparten av familiens inntekter.

Teller ikke myndige barn

Advokat Henrik Shetelig fra kommuneadvokaten i Oslo viste i retten til at eldste sønnen på 21 år, som også bodde hjemme, tjente over 165.000 kroner i 2020 og bidro til husleien på Tøyen.

– Det er ikke holdepunkter for å inkludere den ene, men ikke den andre, når husstandens inntekt beregnes. Det blir en upraktikabel regel for kommunen, påpekte Shetelig.

Kommunen tar ikke med barn over 18 år, når foreldrenes forsørgelsesbyrde beregnes.

– Praksis er at myndige barn ikke medregnes, bekreftet Pål Bjørsrud fra bydelens boligkontor.

Advokat Shetelig understreket at selv vanskeligstilte som tjener under inntektsgrensen, ikke med lov og forskrift i hånd kan kreve å bli tildelt kommunal bolig.

TREROMS: Familien har i ti år bodd i en kommunal treromsleilighet i Hagegata på Tøyen i Oslo. Foto: Mattis Sandblad

– Misforståelse

– De rettslige skritt som er anlagt, bygger på en grunnleggende misforståelse: At de har et rettskrav på å få leie kommunal bolig, fremholdt kommuneadvokaten.

Han ga uttrykk for at bydelen hadde gitt familien omfattende veiledning, rådgivning og bistand.

Lægreid mener på sin side at familien hadde rett til å få forlenget leiekontrakten, etter ti år i leiligheten på Tøyen.

– At presset på boliger er høyt og køene lange, er komplett irrelevant i denne saken, sa familiens advokat.

Skulle Oslo byfogdembete komme til at vedtakene var ugyldige, vil de aktuelle instanser behandle saken på nytt.

Etter utkastelsen er nærmere 1,6 millioner kroner samlet inn til familien. Oslo bystyre har bedt bydel Gamle Oslo vurdere søknaden deres om startlån på nytt, i lys av at de har fått mer egenkapital.