BERGEN: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap). Foto: Marit Hommedal

Venter nye nasjonale tiltak: − Livsnødvendig å skjerme barna

Ordførere venter på strengere, nasjonale tiltak, som kan slå ned smitten. - Jeg er sterkt bekymret for barn og unge og deres mentale helse i denne tiden, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen.

Av Sven Arne Buggeland

Ordførere som opplever høyt smittetrykk lokalt, har allerede innført strenge tiltak og ser ikke hva regjeringen kan komme med som vil kunne være mer inngripende.

Andre ber om å tid til å forberede seg før tiltakene settes ut i livet, slik at gjennomføringen blir best mulig.

Lokalpolitikerne forventer at færre vil kunne samles på arrangementer og private sammenkomster, at flere må teste seg etter reiser i vinterferien. De vil begrense importsmitte og skjerme barn og unge.

Kommer neste uke

Helseminister Bent Høie (H) har varslet nye nasjonale tiltak i løpet av neste uke. R-tallet er i dag 1,3, som viser at smitten sprer seg raskt. Målet er å få R-tallet under 1.

TESTING: Bilkøen til teststasjonen på Stovner i Oslo er lang. Bydelen er hardt rammet av coronapandemien. Foto: Odin Jæger

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere om de nasjonale tiltakene er tilstrekkelige eller bør forsterkes. Det kan også bli aktuelt med regionale innstramninger.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier fredag at tiltaksnivået ikke har vært nok til å holde de muterte virusvariantene i sjakk.

– Kan ikke bli strengere

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) sier at det aller meste er stengt ned i hovedstaden:

– Vi har nylig strammet til enda mer, på grunn av smitteøkningen. Nå jobber vi mye med å styrke etterlevelsen av tiltakene ytterligere. Vi regner ikke med at det kommer nasjonale tiltak som er strengere enn det som allerede gjelder i Oslo, men det kan jo hende at regjeringen ser behov for å stramme inn mer i andre deler av landet.

Byrådsleder i Bergen Roger Valhammer (Ap) har god oversikt over smitten i byen, etter to ukers nedstengning.

– Vi følger veldig tett med på et større utbrudd på en ungdomsskole i sentrum, men akkurat nå ser vi ikke behovet for å stramme inn i Bergen. Dette kan likevel endre seg raskt, sier Valhammer.

Samtidig som byen stenger tidlig, blir det stadig flere hjemmefester i Bergen.

– Når regjeringen vurderer nye innstramninger, er det viktig at de ikke forsterker denne tendensen, mener Valhammer.

– Skjerme barn og unge

Han oppfordrer regjeringen til i størst mulig grad å skjerme barn og unge, når de tenker på nye tiltak.

– Det er helt livsnødvendig. Jeg er sterkt bekymret for barn og unge og deres mentale helse i denne tiden, sier byrådslederen i Bergen.

TRONDHEIM: På vegne av Trondheim kommune oppsøker Gunnar Sanne (t.v.) og Rolf Morten Øyen arbeidsinnvandrere, for å kontrollere om de overholder karantenebestemmelsene. Foto: Tore Kristiansen

Trondheims travle ordfører Rita Ottervik (Ap) ber politisk rådgiver Jørn Arve Flått (Ap) svare – og han tror at Bent Høie og Folkehelseinstituttet selv har de beste forutsetninger for å vurdere når nasjonale tiltak bør innskjerpes.

– Vi håper de kommer med noe som kan begrense importsmitten. Innreiseskjemaet bør forbedres og vi må få hjemler for å følge opp og kontrollere arbeidsinnvandrere og deres boforhold i karantene, sier Flått.

Han ønsker også åpning for regionale tilpasninger, slik at nasjonale regler kan tilpasses smittesituasjonen lokalt.

Varaordfører i Stavanger Dagny Sunnanå Hausken (Sp) sier at deres situasjon ikke er så prekær som i andre byer.

– Vi har kontroll. Men vi er spent på om vi får en oppblomstring av smitten, når folk kommer tilbake etter vinterferien denne uken, sier Hausken.

Venter regler om testing

Hun foretrekker at svært inngripende tiltak innføres nasjonalt, siden slike er vanskelig å håndtere regionalt. Hun sier også det er viktig å være tydelig hva tiltakene innebærer, slik at de slipper å tolke og vurdere lokalt.

Hausken venter på nasjonale regler for coronatesting – og skulle gjerne sett at de kommer så snart som mulig.

– Jeg tenker at de som har vært ute og reist i områder med høyt smittetrykk, som Oslo og Kristiansand, bør teste seg. Særlig gjelder det helsepersonell, sier varaordføreren i Stavanger.

KRISTIANSAND: Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) mener det er vanskelig å komme med nasjonale tiltak, fordi smittetrykket er så ulike landet rundt. Foto: Sven Arne Buggeland

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap) tror smittetrykket i byen er i ferd med å avta, etter at kommunen for ti dager siden forsterket tiltakene og innført skjenkestopp og pålegg om munnbind.

– Jeg kan ikke se at regjeringen kan innføre strengere tiltak enn vi allerede har i Kristiansand, sier Skisland.

Han mener det er vanskelig å operere med nasjonale tiltak, når smittenivået lokalt og regionalt er så ulikt.

– Vi valgte å gå til rødt nivå på videregående og ungdomstrinnet, men skjermet de yngste elevene. Jeg mener det er fornuftig å unngå rødt i barneskolene, sier ordføreren i Kristiansand.

TROMSØ: Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap). Foto: Ingun A. Mæhlum

Ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen (Ap) har full forståelse for at Høie vil skjerpe de nasjonale tiltakene. Men han mener statsråden før helgen burde signalisert hva som kommer og iverksatt nye tiltak allerede fra mandag.

– Vil ha adgang til å lempe

– Jeg mener også at mer bør delegeres til kommunene. Vi burde få adgang til å slippe opp på de nasjonale tiltakene, ikke bare stramme inn. Vi har kompetanse til å vurdere hva som er riktig lokalt, sier Tromsø-ordføreren.

Han trekker frem alkoholservering som eksempel: Nasjonal skjenkestopp er klokken 22. Kommunene kan vedta å stenge kranene klokken 20, men kan ikke utvide skjenketiden til klokken 24.

– Berlevåg behøver ikke samme coronatiltakene som Oslo, påpeker Gunnar Wilhelmsen.

SANDNES: Ordfører Stanley Wirak (Ap). Foto: Heiko Junge / NTB

Ordfører i Sandnes Stanley Wirak (Ap) har tillit til at Folkehelseinstituttet arbeider så raskt de kan med tiltakene.

– Men de må ha en faglig sterk begrunnelse for hva de anbefaler regjeringen å gjøre. Folk begynner å bli trøtte og må ha forståelse for at nye nasjonale tiltak er nødvendige, sier Wirak.

– Venter at færre kan samles

Der smittetrykket er veldig høyt, mener han lokale myndigheter raskere kan skjerpe tiltakene.

– Nasjonalt tenker jeg de kommer med noe om at færre kan samles på arrangementer og private sammenkomster. Det er der smitten sprer seg, når rutinene for smittevern ikke er gode nok, sier Sandnes-ordføreren.

Sandnes har omtrent ingen smitte i dag.

– Men det kan fort snu. Vi sitter klar på bremsen, sier Stanley Wirak.

SARPSBORG: Smitten stiger i Sarpsborg. Bildet er fra Sykehuset Østfold på Kalnes utenfor byen og er tatt i mai i fjor. Foto: Gisle Oddstad

Ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje (Ap) opplever at smittetrykket øker lokalt. Kommunen har en lokal forskrift som går lenger enn den nasjonale, men ser behov for strengere regler også nasjonalt.

– Kommer regjeringen med mer inngripende tiltak, håper vi på tid til å forberede oss, slik at gjennomføringen blir best mulig. Det er ikke lett for dem som er involvert og de som er rammet, å gjøre det over natten, sier Martinsen-Evje.

– Håper på forvarsel

Ordfører i Lillestrøm Jørgen Vik (Ap) kan vanskelig se for seg at helseministeren kan komme med tiltak som er strengere enn dem kommunen allerede har innført. Lillestrøm ligger på 5A-nivå.

– Det eneste måtte være om regjeringen strammer inn på trening for barn og unge, som vi har skjermet. Eller om de klusser det til ved å endre aldersklasser, språk og begreper, sier Jørgen Vik.

Han håper også at kommunene får et forvarsel om hva som kommer.

– Jeg håper vi blir informert før regjeringen dumper nyhetene i en pressekonferanse, slik at landet henger sammen. For to uker siden måtte vi jobbe gjennom helgen med nye lokale forskrifter, sier Lillestrøm-ordføreren.

Varaordfører i Bodø Ola Smeplass (Sp) har ingen formening om hva Bent Høie bør komme med:

– Jeg vil ikke gi råd eller bruke min posisjon til å mene noe om dette, det blir for dumt. Tiltak og vaksinering handler veldig mye om helsefag, det synes jeg vi rundt i Norge skal respektere. Det går litt for mye politikk i dette her.