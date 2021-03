BEKYMRET: Anita Remmen, pedagogisk leder i Margarinfabrikken barnehage i Oslo, forteller at barnehagene har massiv vikarbruk og at det ikke er mulig holde avstand og bruke munnbind når man skal leke og trøste og tørke snørr og tårer. Foto: Hanne Marie Wold

Fortviler over at barnehagene er åpne med rekordhøy smitte

– Tenk om politikerne hadde hatt baller til å være ærlige og si rett ut at «VI holder barnehagene åpne uansett, for det koster for mye å stenge dem».

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Det skrev Anita Remmen, pedagogisk leder i Margarinfabrikken barnehage i Oslo, på Facebook mandag. Og innlegget må ha truffet en nerve i hovedstaden som nå opplever det aller høyeste smittetrykket noensinne, det er allerede delt over to tusen ganger.

– Kan ikke ha munnbind

– Jeg ønsker ikke at barnehagene stenger bare for å stenge, og for at de ansatte skal få fri. Men alle andre arbeidsplasser har mulighet for smittevern ved å holde avstand, ha pleksiglass og bruke munnbind. Vi har ingen av de mulighetene. Skal vi sette inn strengere smitteverntiltak er det snakk om å stenge, og det mener jeg må til, utdyper Remmen overfor VG.

Aina Skjefstad Andersen, leder av Utdanningsforbundet i Oslo som organiserer styrere, barnehagelærere og pedagogiske ledere, er kritisk til at hovedstadens politiske ledelse velger å holde barnehagene åpne.

– Tallene som helsebyråden presenterte mandag viser at det er en økning i smitteforekomsten blant de yngste barna. Da er det vanskelig å forstå at man ikke har gått til stenging av barnehagene. Vi vet nå at det muterte viruset smitter blant barn, sier hun til VG og legger til at mange av medlemmene er urolige.

KRITISK: Aina Skjefstad Andersen er leder av Utdanningsforbundet i Oslo som organiserer styrere, barnehagelærere og pedagogiske ledere. Foto: Utdanningsforbundet

Anita Remmen (47) forteller om en hverdag blant ett- og toåringer i småbarnsavdelingen hvor hun er pedagogisk leder med mye nærhet til barna, slik det også skal være. De har dem på fanget, leker, trøster og tørker snørr og tårer.

– Vi kan ikke ha munnbind. De er små og bruker mye kroppsspråk, de må se ansiktet vårt, sier Remmen til VG.

– Enormt store konsekvenser

Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, har stor forståelse for at mange barnehageansatte er utslitt etter et år med pandemi og at de er redde for selv å bli smittet. Men byrådet er pålagt å veie fordeler og ulemper ved å stenge barnehagene opp mot hverandre, noe som har vært langt fra lett.

– Det har enormt store konsekvenser å stenge barnehagene, både for ungene men også foreldrene. Mange familier er slitne, vi har den høyeste arbeidsledigheten i Oslo siden andre verdenskrig, mange sliter psykisk, det er krevende med hjemmekontor og man kan heller ikke overlate barna til besteforeldrene, sa Thorkildsen (SV) til VG på onsdag.

Fredag formiddag gjør hun det klart at krisepreget lav bemanning og høyt smittenivå gjør at Oslo kommune trolig stenger flere barnehager i kommende uke.

Thorkildsen fortalte onsdag at hun er blitt kontaktet av en alenemor som mistet jobben da det ble innført rødt nivå i barnehagen og åpningstidene innskrenket.

– I den andre vektskålen har vi de ansatte i barnehagen som ikke har smittevernutstyr, som må hanskes med et mutert virus og som ikke blir prioritert i vaksinekøen, sier byråden som tror at de kan komme til å måtte stenge mange barnehager fremover.

– Det handler om vikarer som ikke finnes, ansatte som er helt nede i knestående og at man rett og slett ikke får det til å gå rundt.

Margarinfabrikken barnehage, som ligger på Sagene i Oslo, regnes som landets største barnehage med hele 481 barn og rundt 130 ansatte. I februar måtte den kommunale barnehagen stenge noen dager på grunn av et smitteutbrudd.

– Fravær og vikarer

I Facebook-innlegget forteller Remmen om enorm bruk av vikarer.

– En avdeling jeg vet om, har siden 1. sep. hatt TO UKER der den faste bemanningen har vært på jobb hver dag fra mandag til fredag. Ellers har det vært fravær og vikarer hver eneste uke. De gangene vi har vært så heldige å få vikar, da. For det har vært perioder der vikarbyråene har vært tomme for folk! Gjett tre ganger om de som er tilbake på jobb er slitne, eller?

les også Raymond Johansen vurderte å gå enda lenger: – Ekstremt vanskelige beslutninger

Som Remmen sier til VG, vi kjemper mot et virus hvor nær sagt hva som helst kan være symptomer på sykdommen: vondt i hodet, vondt i magen, snørr og hoste. Dermed skal det heller ikke mye til før ansatte må være borte fra jobben mens de venter på en forhåpentligvis negativ test.

– Barnehagestyrerne jobber hele døgnet hele uken for å skaffe vikarer og få personalkabalen til å gå opp, sier Remmen.

Også Andersen i Utdanningsforbundet sier fraværet er høyt.

– Mange bydeler har ansatte som er smittet eller er i karantene og melder om tøffe bemanningsutfordringer – det er ikke vikarer å oppdrive, sier hun.

Remmen vil ikke gi foreldrene dårlig samvittighet for å bruke barnehagen, men med rødt nivå og redusert åpningstid, betyr det at nesten alle foreldre kommer klokken 1450 for å hente ungene sine. Da blir det fort trangt i døren.

– Det er klart det koster samfunnet blod og tårer hvis barnehagene stenger ned. Da kommer ikke foreldrene seg på jobb og andre arbeidsplasser må stenge, sier Remmen som mener nettopp det er årsaken til at de fortsatt må holde åpent.

– Er du selv redd for å bli smittet?

– Personlig er jeg ikke det. Men jeg vet om mange andre som er det, blant annet de med underliggende sykdommer og dårlig helse. Det som bekymrer meg nå er at folk er så slitne at immunforsvaret er på bånn, sier Remmen til VG.