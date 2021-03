FULLT: – Ahus har kapasitetsproblemer, sier tillitsvalgt for overlegeforeningen Ståle Clemetsen. Foto: Mattis Sandblad

Ahus-overlege: − Kapasiteten var sprengt allerede i helgen

– Ansatte som hadde fri ble kalt inn for å jobbe ekstra og flere intensivpasienter på respirator ble flyttet til andre sykehus. Intensivkapasiteten på Ahus var sprengt allerede i helgen, sier Ståle Clemetsen til VG.

Han er tillitsvalgt for overlegeforeningen på Akershus Universitetssykehus (Ahus).

Sykehuset på Lørenskog som også er sykehuset til innbyggerne i Oslos østre bydeler Grorud, Stovner og Alna, tok torsdag ned deler av sitt planlagte program og sendte covidpasienter til Oslo universitetssykehus.

Sykehuset har i dag 28 covid-19-pasienter. 11 av disse ligger på intensivavdeling.

Clemetsen sier at ledelsen satte sykehuset i gul beredskap blant annet etter sterkt press fra de ansatte. Gul beredskap betyr at en del pasienter ikke får gjennomført planlagte operasjoner som krever intensiv- og overvåkningskapasitet i etterkant.

AHUS: Sykehusene har et «planlagt program» og det er pasienter som vurderes til å kunne vente, som må vike når sykehuset går i gul beredskap. Foto: Tore Kristiansen

Avlastes av Oslo og Bærum

– Det var svært travelt i helgen. Man fikk til slutt overført fire intuberte pasienter til Diakonhjemmet, Bærum Sykehus og Rikshospitalet. Dette er pasienter som kommer i tillegg til de 28 pasientene som er innlagt på Ahus nå. Ahus avlastes også med at flere pasienter som tilhører oss, ikke overflyttes til oss når de er medisinsk stabile, men behandles ferdig på OUS-sykehusene, sier Clemetsen.

Intuberte pasienter er alvorlig syke og koblet til respirator.

Overlegeforeningens tillitsvalgte reagerer på at sykehusledelsen senest mandag denne uken uttalte at sykehuset ikke hadde kapasitetsproblemer.

Sykehusdirektør Øystein Mæland uttalte seg slik til NTB mandag:

– Vi har for tiden også ganske mange intensivpasienter, men vi har ikke kapasitetsproblemer. Vi har avtaler med sykehusene i hovedstadsområdet om bistand, dersom situasjonen blir kritisk.

AHUS-SJEF: Administrerende direktør Øystein Mæland. Foto: Ole Berg-Rusten

– Det stemmer ikke at vi ikke har kapasitetsproblemer. Jeg hadde håpet at ledelsen hadde brukt anledningen til å være åpen på at intensivkapasiteten på Ahus er for dårlig. Det har vi visst lenge, sier Clemetsen.

VG har fredag rettet gjentatte henvendelser til Ahus om kritikken fra den tillitsvalgte overlegen Ståle Clemetsen. Sykehusdirektør Øystein Mæland svarer dette på mail:

«Fire covid-pasienter er blitt flyttet til Sykehuset Innlandet, Diakonhjemmet og Oslo universitetssykehus den siste uken, før de siste tiltakene er satt i verk. I tillegg har OUS fortsatt behandlingen av tre pasienter som var ferdigbehandlet der og som ellers ville vært behandlet videre på Ahus.

Ved stor pasientpågang er det helt vanlig og i tråd med de enkelte avdelingenes planer at det kalles inn ekstra personell ved behov.»

Ahus har også invitert til pressebrief om situasjonen kl. 14.30 fredag.

Overlege Ståle Clemetsen sier at sykehuset har to intensivsenger pr. 100 000 innbyggere. Dette er langt under det nasjonale gjennomsnittet.

På Ahus er ti intensivsenger bemannet i ukedagene og åtte i helgene. Covidpasientene er «tunge» pasienter som krever mye personell, blant annet intensiv- og anestesileger og sykepleiere.

– Til tross for dette, har vi hatt veldig gode resultater i coronaperioden. Ansatte har stått på som helter, legger han til.

Kraftig økning

Coronasmitten har de siste ukene økt kraftig i opptaksområdet til Ahus, spesielt i Oslos østre bydeler. Byrådsleder Raymond Johansen venter også svært høye smittetall i dagene fremover.

– Det er lagt planer for pandemien og man har økt antall intensivsenger. Men vi er ikke bemannet for pandemi. Vi har ingen buffer. Det skorter mest på personell. Det er den største mangelen. Siden rett etter sommeren har det vært fullt. Det har vært bemannet opp, men alle har gått helt på grensen av hva de klarer i lang tid. Det er også vanskelig å skaffe vikarer, sier Clemetsen.

Han sier at fullt sykehus også påvirker ambulansetjenesten.

– Disse pasientene flyttes mens de ligger på respirator og det er en krevende transport. Det er bare et begrenset antall ambulanser som kan ta slike oppdrag. Flere av pasientene som nå er innlagt og intubert på Ahus, er normalt friske og i alderen 40 til 70 år.

SKUFFET: Tillitsvalgt for overlegeforeningen Ståle Clemetsen hadde håpet at ledelsen kunne være åpen om at intensivkapasiteten på Ahus er for dårlig. Foto: Mattis Sandblad

– Ledelsen ønsker ikke at ansatte skal gå ut med informasjon hverken om sprengt kapasitet eller om type pasienter, og skylder på taushetsplikten. Imidlertid føles det veldig feil når dette dysses ned, og man via mediene får inntrykk av rolige forhold og god kapasitet. Det er allerede overbelastet – bare noen dager etter at smittetallene begynte å øke, sier Ståle Clemetsen.

En firedel av alle coronapasienter på sykehus i Norge er tirsdag innlagt på Ahus.

All øyeblikkelig hjelp, samt kreftbehandling og poliklinisk behandling og utredning vil imidlertid gå som normalt. Ahus' virksomhet ved Kongsvinger sykehus, Ski sykehus og ved Ahus Gardermoen vil også fortsette som normalt.

Forrige gang Ahus var i gul beredskap under pandemien var fra 11. mars til 15. april 2020, da det ble trappet ned til grønn beredskap.