Kilder til VG: Derfor droppet regjeringen nye coronatiltak nå

Helt frem til tirsdag morgen holdt regjeringen døren åpen for om de skulle innføre strengere nasjonale tiltak. Stikk i strid med forventningene lot de være.

De neste dagene vil regjeringen la det være opp til de hardest rammede kommunene å iverksette tiltak for å få smitten raskt ned.

Men ifølge VGs opplysninger holdt regjeringen døren åpen for å innføre strengere, landsdekkende tiltak helt til tirsdag morgen – i tilfelle Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet endret sine anbefalinger.

Sentrale personer i regjeringsapparatet ventet i dagene mellom helseminister Bent Høies uttalelser og regjeringskonferansen mandag at det ville komme nye tiltak, ifølge VGs kilder.

Så sent som søndag sa statsminister Erna Solberg at det i tiden fremover var sannsynlig med «sterkere nasjonale tiltak, før vi kan lette og etter hvert oppheve tiltak».

Syv timers konferanse

Klokken tikket mot halv ni mandag kveld, før regjeringen kunne avslutte regjeringskonferansen, får VG opplyst. Da hadde møtet i regjeringen vart i mer enn syv timer og corona var en av de viktigste sakene.

På disse møtene er også Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet fysisk til stede, for å redegjøre og svare på spørsmål direkte fra statsrådene.

Da regjeringen landet på å ikke innføre nasjonale tiltak nå, var det flere grunner til det, får VG opplyst fra kilder med innsikt i drøftelsene som har pågått de siste dagene:

FHI og Helsedirektoratet leverte sine råd fredag ettermiddag, der de ikke anbefalte nye, nasjonale tiltak. Det er vanskelig for regjeringen å stramme inn uten faglig grunnlag.

En rekke kommuner har den siste tiden innført nye lokale tiltak for å stanse smitteøkningen. Regjeringen vil vente med å se på effekten av de lokale tiltakene før den strammer inn nasjonalt.

Det er i ferd med å bre seg en tiltakstrøtthet over landet.

Også kommuner som knapt er rammet av coronaviruset, lever med de nasjonale tiltakene. En innstramning ville kunne oppfattes som uforholdsmessig for innbyggerne der.

Man vil være særlig varsom med tiltak som retter seg mot barn og unge. Samtidig var dette et stort dilemma, fordi det er i denne gruppen smitten brer seg raskt nå.

I tillegg har mange kommuner selv bedt om å få ta kontroll over tiltakene, eller å få regionale tiltak fastsatt av regjeringen – slik Vestfold-byene fikk i helgen, og som ble innført for Bergen og Ulvik tidligere i vinter.

– Ikke tiden for å vente og se

Ap-leder Jonas Gahr Støre kalte Solbergs tale «en uavklart redegjørelse», ettersom det ikke kom nye tiltak.

Mange oppfattet at vedtaket om ingen nye nasjonale tiltak nå, faktisk var det motsatte av hva helseminister Bent Høie (H) hadde varslet bare én uke tidligere på en pressekonferanse. Da sa Høie at «dette er ikke tiden for å vente og se. Det er tiden for å reagere raskt».

Men så kom FHI og Helsedirektoratet med sin faglige anbefaling ved 15.30-tiden fredag ettermiddag. Der kom det ikke klare råd om nye nasjonale tiltak nå.

– Dersom vi hadde ment at de lokale tiltakene var utilstrekkelige, så hadde vi gitt anbefalinger om nasjonale tiltak, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG.

Hun peker også på at kommunene ønsker å ha styringen selv.

– Vi har hatt mange møter med kommunene og statsforvalterne, og daglige møter med Oslo og kommunene rundt. De sier, med noen ytterst få unntak, at de ønsker å ha det slik som nå, altså at de beslutter tiltakene selv, legger Stoltenberg til.

Bent Høie avviser overfor VG at regjeringen har «ventet og sett»:

– Det er ikke sant at vi har ventet og sett. Men vi har prøvd å slå ned smitten lokalt med lokale tiltak, sier Høie nå.

70 prosent i Oslo og Viken

Det er Oslo og omegn som er hardest rammet akkurat nå: Ifølge Folkehelseinstituttet er 70 prosent av de nye positive prøvene avlagt av folk i Oslo og Viken.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til VG at Helsedirektoratet tror det er mulig å fortsette med kombinasjonen lokale tiltak og regionale tiltak, vedtatt av regjeringen, der hvor kommunene selv ber om det.

– Vi har lyttet til kommunene. Vi ønsker at de følger den samme logikken videre, og at de setter inn kraftfulle tiltak for å ta smitten ned, sier Guldvog.

– Vi må ikke underslå at de gjeldende nasjonale tiltakene også er nokså strenge, Men om kommune ønsker en ting og staten sier noe annet, bygger ikke det tillit, presiserer han.

Også Camilla Stoltenberg mener at den kommunale styringen fungerer.

– Med ytterst få unntak at kommunene vist at de har god oversikt. Og at de samarbeider. Og at de ønsker å fortsette på denne måten, sier hun.

Lister opp neste fase

Til redegjørelsen i Stortinget tidligere tirsdag, hadde Erna Solberg med en liste over nasjonale tiltak som kan komme raskt dersom kommunene ikke klarer å nedkjempe smittespredningen de neste to ukene.

Da kan det komme nye forbud mot idrett og fritidsaktiviteter for voksne innendørs, et kraftig kutt i hvor mange som kan samles, nasjonal skjenkestopp og anbefalinger om maksimalt ti private kontakter pr. uke utenom hjemmet.