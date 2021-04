DREPT: Thea Braavold (31) ble drept i sitt hjem 2. februar 2020. På fanget hennes sitter hunden Basse som tilhører et vennepar av henne. Foto: Per Skov

Drapsdømt mann tiltalt for drap på Thea (31)

Den 46 år gamle mannen ble på midten av 2000-tallet dømt for et brutalt drap. Halvannet år etter dommen var ferdigsonet, drepte han ifølge den ferske tiltalen sin kjæreste Thea Braavold (31).

Av Christina Quist

Det kommer frem i drapstiltalen mot mannen, som nå er tatt ut av statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud.

Thea Braavold (31) ble funnet brutalt drept i sitt hjem om ettermiddagen 2. februar i fjor. Det var venner som fant henne død i leiligheten, og Braavolds kjæreste ble pågrepet og siktet for drap kort tid etter.

Ifølge tiltalen tas det forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring med en tidsramme på 21 år, subsidiært dom på overføring til tvungen psykisk helsevern.

– Vi har ut fra hva påtalemyndigheten har sagt gjennom etterforskningen vært forberedt på at det ville komme en tiltale. Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier mannens forsvarer, Jonny Sveen, til VG.

Statsadvokat Anne Katteland ønsker ikke å kommentere saken.

FORSVARER: Jonny Sveen har vært 45-åringens advokat helt siden han ble drapsdømt for et drap på Sørlandet for over 15 år siden. Foto: Helge Mikalsen

15 år for drap

45-åringen er domfelt ni ganger tidligere, og ble så sent som i 2018 løslatt etter å ha sonet en dom på 15 års fengsel for drap.

Som en av flere, ble han dømt for å ha mishandlet en mann til døde. Retten mente han hadde en sentral rolle i drapet, og av de tiltalte ble han idømt den strengeste straffen.

46-åringen sonet drapsdommen fullt ut uten prøveløslatelse, og ble sluppet ut av fengsel i september 2018. Dette på tross av at Kriminalomsorgen mente at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å ha ham ute i samfunnet. Loven åpner derimot ikke opp for videre oppfølging fra deres side etter soningen er over.

DRAP: 31-åringen ble funnet drept av venner 2. februar i fjor, og hennes kjæreste ble kort tid senere pågrepet og siktet for drap. Foto: Trond Reidar Teigen

– Det ble overfor denne domfelte forsøkt en rekke progresjonstiltak, som viste seg å ikke være sikkerhetsmessig forsvarlig. Domfelte sonet derfor straffen helt frem til endt tid, har regiondirektør Rita Kilvær i kriminalomsorgen region sør tidligere uttalt til VG.

Det tok kun tre uker før mannen ble fengslet på ny, og han pådro seg også en ny dom på over ett års fengsel for blant annet narkotikalovbrudd.

Kjørt til kjæresten av politiet

Denne dommen var ferdigssonet i november 2019, og han ble da løslatt på ny. Deretter gikk knappe tre måneder før han ifølge tiltalen drepte sin kjæreste Thea Braavold.

– At det kommer en tiltale betyr at påtalemyndigheten er overbevist om skyld, og jeg tenker at det betyr at man langt på vei har en trygghet i at man har rett gjerningsmann. En forvaringsdom er nok det beste for mine klienter, sier bistandsadvokat Mette Ackenhausen til VG.

Den aktuelle søndagsmorgenen drapet skjedde, var den tiltalte mannen i kontakt med politiet i Larvik. Det var en drosjesjåfør som tilkalte patruljen fordi 46-åringen ikke hadde penger til å gjøre opp for en taxitur.

Han skal ha satt seg opp mot patruljen da de kom til stedet, og politiet beslagla også to kniver som han hadde på seg. De skal likevel ikke ha oppfattet ham som ruspåvirket, sinnsforvirret eller hjelpetrengende.

46-åringen skal ha sagt til politiet at han ønsket å dra til sin kjæreste i Sandefjord, og patruljen kjørte ham derfor dit. Politiet skal ha vært klar over at mannen var tidligere drapsdømt.

– Dette har vært en kjent omstendighet, og det vil nok bli belyst ytterligere i forbindelse med rettssaken, sier bistandsadvokaten.