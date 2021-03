UGREIT: Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl mener det ser dårlig ut når den saudiske ambassadøren sender ut gratulasjoner på kvinnedagen. Foto: Privat

Reagerer på kvinnedagen-gratulasjon: − Provoserende

Saudi-Arabias ambassadør sendte blomster og gratulasjon kvinnelige stortingspolitikere 8. mars. – Kommer med en vond bismak, sier stortingspolitiker.

Av Ida Lyngstad Wernø

Mandag ettermiddag fant stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) blomster, konfekt og et gratulasjonskort i posthyllen sin på Stortinget.

Også SP-politikerne Åshild Sem-Jacobsen og Jenny Klinge fra Senterpartiet har mottatt samme hilsen.

Gaven var hilsen fra Saudi-Arabias ambassadør i Norge i anledning kvinnedagen 8. mars.

– Det første jeg tenkte var hvor ironisk dette var. Det kommer med en vond bismak når vi vet at Saudi-Arabia begår grove brudd på kvinners rettigheter, sier Mehl.

Hilser den kvinnelige ambassadøren

Saudi-Arabias ambassadør i Norge er Amal Yahya Almoalimi – landets andre kvinnelige ambassadør noensinne.

– Jeg vil sende en hilsen tilbake til ambassadøren og oppfordre henne til å vise at Saudi-Arabia tar kvinners rettigheter på alvor ved at de stopper straffeforfølgningen av dem som kjemper for kvinners rettigheter, sier Mehl.

Rapporter har vist at saudiske kvinnelige aktivister har blitt utsatt for tortur og seksuell trakassering i fengsel.

HILSEN: «All best wishes on International Woman’s Day», sto det på kortet som Mehl mottok mandag. Vedlagt lå også en brosjyre som presenterte de saudiske myndighetenes høydepunkter i arbeidet for kvinners rettigheter. Foto: Emilie Enger Mehl

Stortingspolitiker Heidi Nordby Lunde (H) reagerer med vantro når hun får høre at saudiske myndigheter har sendt 8. mars-hilsen til kvinnelige stortingspolitikere.

– Den dagen Saudi-Arabia tar likestilling og kvinners rettigheter på alvor så skal jeg sende blomster til dem på kvinnedagen, skriver hun i en SMS til VG.

– Vel – de satte jo Loujain al-Hathloul fri etter tre år i fengsel forrige måned, så det er jo en form for fremskritt for kvinners rettigheter.

Al-Hathloul er en av Saudi-Arabias mest profilerte kvinneaktivister, som satt fengslet fra 2018 til februar i år. Hun har blant annet vært tiltalt for å filme at hun kjørte bil over grensen til Saudi-Arabia i 2014, tre år før det ble vedtatt at kvinner skulle få lov til å kjøre bil i landet.

ABSURD: Heidi Nordby Lunde reagerer med vantro når hun hører at den saudiske ambassaden har gratulert politikere på kvinnedagen. Foto: Hallgeir Vågenes

Al-Hathloul er fortsatt underlagt en rekke restriksjoner.

– Dersom de mener alvor så kan de jo gi henne full frihet til å forlate landet, så kan vi begynne å snakke, skriver Lunde.

«Lar seg ikke lure med blomster»

Sammen med SV-representantene Karin Andersen og Kari Elisabeth Kaski nominerte Heidi Nordby Lunde al-Hathloul til Nobels fredspris i 2019.

Også i 2021 har Andersen nominert al-Hathloul til fredsprisen. Hun forteller at hun heller ikke har mottatt noen hilsen fra ambassaden mandag.

– Men så har jeg også nominert kvinnelige menneskerettsaktivister i Saudi-Arabia til fredsprisen også i år, skriver hun i en SMS til VG.

Hun påpeker at hun også har demonstrert utenfor ambassaden en rekke ganger.

– De forstår nok at jeg ikke lar meg lure med blomster. Det er ingen troverdighet i Saudi-Arabias såkalte liberalisering. Du får gå på fotballkamp, men under glansbildet er forfølgelsen hardere, skriver hun.

PROVOSERT: Karin Andersen (SV) mener at også Vesten svikter i mangel på reaksjoner overfor Saudi-Arabia. – Det er et knefall i olje og penger, sier hun. Foto: Frode Hansen

Amnesty provosert

– Dette er åpenbart et forsøk på å skape godvilje i en litt vanskelig opinion, sett fra et saudisk ståsted, men det fremstår som fullstendig latterlig og veldig provoserende, sier Ina Tin, politisk rådgiver i Amnesty til VG.

– Saudiske myndigheter må forstå at de ikke har noen troverdighet i spørsmålet om kvinners rettigheter før de gir kvinner ytringsfrihet, avskaffer vergesystemet og slutter med overvåkning og straffeforfølgelse av dem som ytrer seg, sier hun.

KRITISK:– Først den dagen kvinner kan ytre seg fritt og kvinnekamp i Saudi-Arabia blir anerkjent og respektert, gir det god PR å feire 8. mars med blomster, sier Ina Tin i Amnesty. Foto: Photographer: Frida Marie Grande

Hun forteller at Amnesty har forsøkt å få et møte med ambassaden i årevis.

– Vi hadde vårt første og hittil siste møte på saudiske ambassaden i 2013, og siden da har vi ikke vært velkomne dit. Vi har bedt om et møte siden den nye ambassadøren kom i desember, men hun har foreløpig vært helt taus overfor Amnesty, sier Tin.

– Jeg håper stortingspolitikerne svarer ambassadøren og takker for blomstene med en invitasjon til å møte dem og oss i Amnesty på Stortinget for å diskutere kvinners rettigheter i Saudi-Arabia og situasjonen for kvinnelige menneskerettighetsforkjempere som sitter fengslet.