MER AV DETTE: Sist helg nøyt Marianne Røe Norheim (18), Kine Maria Urzua Pettersen (19), Alfred Arnesen (18) og Maja Olsson (19) godværet på Sollerudstranda i Oslo. Det kan de gjøre denne helgen også. Foto: Helge Mikalsen / VG

Kan få en av årets varmeste dager

Følg med på gradestokken på lørdag og søndag! Det kan være at den ikke kryper like høyt igjen denne sommeren. Men så blir det vått i store deler av landet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– I dag må folk komme seg ut! sier statsmeteorolog Håkon Mjelstad til VG lørdag morgen.

Statsmeteorologen forklarer at et høytrykk som kommer fra Øst-Europa bringer varm luft til Norge.

– Når vi i tillegg har få skyer og solen får steike hele dagen, kan det bli virkelig varmt, utdyper Mjelstad.

Særlig Nord-Norge, Midt-Norge og Østlandet får nyte godt av høytrykket. Hvis værmeldingene slår til, vil flere steder i landet få årets hittil varmeste dag lørdag og søndag.

Det gode været førte til at den nye Operastranda i Oslo ble populær da den åpnet fredag:

I den sørlige delen av Vest-Norge er det derimot mer grunn til å finne frem paraplyen enn solkremen i dag:

Både i Stavanger og Bergen viser værvarselet fare for byger og makstemperatur på 19 grader lørdag.

– Sånn er det bare. Det skal mye til at hele landet får knallværet samtidig, sier statsmeteorolog Mjelstad.

Blir våtere til uken

Om ikke annet kan eventuelle sjalu vestlendinger trøste seg med at nedbøren også kommer til Østlandet i starten av neste uke.

– Du skal ha mye flaks for å unngå en byge i starten av neste uke hvis du bor på Østlandet eller Vestlandet. Særlig tirsdag kan bli en våt dag, sier Mjelstad.

Men nord for Dovre er det færre grå skyer på horisonten.

– Uken begynner nok bra i Midt-Norge og Nord-Norge. Så får vi se om det holder seg utover, sier statsmeteorologen.

KAN GLEDE SEG: Nord-Norge, her ved Senja, kan tro på trivelig sommervær også i neste uke. Foto: Kristian Helgesen

Klimaendringene gjør det varmere

Juni måned i år ble den femte varmeste i Norge siden målingene startet opp i 1900. Den varmeste junimåneden var tilbake i 1953.

– Men selv om det alltid har forekommet varme enkeltmåneder, er trenden når vi ser hele sommeren og hele året under ett at det jevnt over blir varmere, sier Mjelstad.

Det er ikke tilfeldig, forklarer statsmeteorologen.

– Det henger sammen med klimaendringene. Det er vanskelig å forklare så jevn, høy temperatur uten menneskelige utslipp, sier Mjelstad.