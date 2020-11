REAGERER PÅ HÅNDSPRITAVGIFT: Lederen for Stortingets helse- og omsorgskomité Geir Jørgen Bekkevold. Foto: TORE KRISTIANSEN

Stortingspolitikere ut mot nødetatenes avgiftssmell på håndsprit: − Går rett og slett ikke an

Nødetatene måtte betale titusenvis av avgiftskroner for desinfeksjonsmiddel. Helt urimelig, mener stortingspolitikere.

Nå nettopp

– Det er jo en utrolig sak, egentlig, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til VG om at nødetatene som kjøpte håndsprit av spritprodusenten Arcus fikk en sjokkregning fra skattevesenet.

Møre og Romsdals 110-sentral måtte betale en avgift på 27.440 kroner for en bestilling av desinfeksjonsmiddel til 2500 kroner.

Årsaken er at Skatteetaten setter store avgifter på væsker med høy alkoholprosent. Arcus søkte om fritak for alle mottagere av håndsprit, men fikk beskjed om at de ikke kunne gjøre unntak.

Bekkevold mener nødetatene har god grunn til å klage på regningen.

– Skatteetaten har sikkert gjort det de vanligvis gjør når det gjelder avgifter på alkohol, men akkurat her skulle man kanskje ha gjort det annerledes. Jeg er enig i at det skal være høye alkoholavgifter, men nå er dette desinfeksjonsmidler som brukes av våre nødetater. Da blir det helt tullete å sende en sånn regning, sier han.

– Byråkratisk tull

Lederen for helse- og omsorgskomiteen får støtte fra stortingskollega Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i finanskomiteen. «Er det mulig?», spør han seg.

– Her står man midt i en pandemi. Det å da skulle ilegge avgift på håndsprit er jo komplett tullball. I tillegg har brannvesenet og Arcus forsøkt å argumentere overfor etaten, og så får de likevel et nei, sier en oppgitt Gjelsvik.

Mandag vil han sende et skriftlig spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner (H) og be om at han griper inn.

– Du skal være ganske godt inngrodd i et byråkrati for å komme på den tanken at håndsprit solgt til nødetatene under en pandemi kan tenkes brukt til å drikkes som alkohol, sier Gjelsvik.

KREVER BEKLAGELSE: – Jeg synes at man bør beklage overfor dem som har mottatt den fakturaen og si: «Oi, sorry, det var lite gjennomtenkt, vi frafaller kravet og skal selvfølgelig ikke kreve inn de pengene», sier Gjelsvik. Foto: MATTIS SANDBLAD

– Men Skatteetaten har et regelverk å forholde seg til?

– Det må kunne gå an å utvise skjønn. Mange opplevde i starten av krisen utilstrekkelig tilgang på håndsprit, og så skal man bruke tid på å argumentere for å slippe å betale alkoholavgift. Hvis Skatteetaten var usikker på om det var mulig å frafalle et slikt krav, burde de ha tatt det opp politisk.

– At en i det hele tatt må bruke ressurser på det byråkratiske tullet, midt i en håndtering av en pandemi, synes jeg er helt utrolig. Det går rett og slett ikke an, sier Sp-politikeren.

Les Skatteetatens forklaring av regelverket her.

DYRT: Da brannsentralen mottok denne fakturaen i juni hadde de ikke forventet avgiften på 27.440 kr. Foto: Faksimile

– Avhengige av at nødetatene har det de trenger

Lederen for helse- og omsorgskomiteen mener finansdepartementet bør vurdere om det er mulig å gjøre unntak eller endringer i regelverket til skattevesenet.

– Når vi er i en sånn situasjon er vi avhengige av at nødetatene har det de trenger for å kunne utføre jobben sin. Derfor synes jeg det er god grunn til å se på denne typen regninger, som kommer på toppen av alt annet, sier Bekkevold.

Han fortsetter med å vise til at regjeringen har foreslått å bevilge 7,3 milliarder kroner i corona-kompensasjon til norske kommuner i første halvdel av 2021.

– Disse kompensasjonsordningene fra staten bør også kunne gjelde nødetatene våre, fastslår KrF-politikeren.

Stortingskollega Gjelsvik i finanskomiteen mener ikke det er riktig vei å gå.

– Da lager man jo bare arbeid og byråkrati. Hvis meningen fra politikerne er at for eksempel brannvesenet skal kompenseres for den avgiften som de måtte betale ekstra, er det mye bedre å slippe å betale den i utgangspunktet.

Departementet: Skattedirektoratets bord

Finansminister Jan Tore Sanner (H) viser til skattedirektoratet på spørsmål fra VG om de mener avgiftskronene bør tilbakebetales:

– Jeg har tiltro til at Skattedirektoratet vil vurdere alle sakens sider ved den videre behandlingen av saken. Og det er Skattedirektoratet som er riktig klageinstans når det gjelder vedtaket som skattekontoret har fattet, skriver Sanner i en e-post.

FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner sier departementet ikke kommer til å gripe inn i denne saken. Foto: Cicilie S. Andersen

Han legger til at Arcus kan klage og utdype saken og på den måten bidra til at direktoratet har et så godt grunnlag som mulig for å ta stilling til saken.

– Og jeg stoler på at direktoratet vurderer dispensasjonshjemmelen som finnes i det aktuelle regelverket på en måte som tar hensyn til at det oppstår ekstraordinære situasjoner når vi blir rammet av en krise, slik vi ble i mars, avslutter Sanner.

Skatteetaten: Aktuelt å vurdere dispensasjon

Skatteetaten sier at de ikke kan kommentere enkeltsaker, men at det i en ekstraordinær situasjon vil være aktuelt å vurdere å gi dispensasjon.

– På generelt grunnlag kan vi si at en vurdering av dispensasjonshjemmelen som finnes i det aktuelle regelverket vil være aktuelt i slike tilfeller, slik at vi kan se denne type saker i lys av en ekstraordinære situasjon, som når vi blir rammet av en pandemi, sier fungerende juridisk direktør i Skatteetaten Kari Alice Frønsdal.

Publisert: 08.11.20 kl. 07:33

Mer om Coronaviruset Skatteetaten Finansdepartementet Stortinget Kommuneøkonomi Arcus avgift