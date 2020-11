Meteor lyste opp himmelen: − En helt unik hendelse

En mystisk ildkule på ble observert over Oslo og flere steder langs Østlandet lørdag kveld.

Ifølge Morten Bilet fra Norsk meteornettverk dreier det seg sannsynligvis om en romstein på flere hundre kilo.

Geologen forteller at det ikke er uvanlig at små meteoritter entrer jordens atmosfære – til sammen opptil flere tusen tonn i løpet av året.

– Likevel er det ikke så ofte det kommer så store ildkuler som dette. Det er en helt unik hendelse, eksklamerer han.

ROMSTEIN: Morten Bilet fra Norsk meteorforening forteller at det regner ned flere tusen tonn med utenomjordisk materiale hvert år. Foto: Privat

Varte i noen få sekunder

Geologen forteller at Norsk meteornettverk mottok nærmere hundre meldinger lørdag kveld. Meteoren passerte over Norge rundt klokken halv elleve, og lyste opp himmelen i noen få sekunder.

Kameraer de har plassert ute i Harestua, Larvik og Kristiansand klarte å fange fenomenet på film.

– Steinene kommer fra asteroidebelter, planeter eller til og med fra månen, og er ofte flere milliarder år gamle. Når de kommer inn i atmosfæren blir materialene presset i så høy hastighet at de begynner å brenne, som i sin tur gjør at de lyser opp himmelen, forklarer han.

Det er ifølge geologen ikke uvanlig at meteorer oppnår en hastighet på mellom 20–40 kilometer i sekundet.

Romsteinen ble også observert i Sverige, og Bilet sier at den sannsynligvis har landet i Svealand nordvest for Stockholm.

– I Norsk meteornettverk så greier vi faktisk å beregne banen på den, og vi holder på med det akkurat nå. Alt tyder på at den kommer fra et sted rundt Jupiter, sier han.

Mer fascinerende enn farlig

– Jeg skjønner godt at noen synes det er skummelt når sånt kommer buldrende ned, men når du leser mer om det så går det mer over i nysgjerrighet. Du forstår at vi er del av noe veldig, veldig stort, sier geologen.

Ifølge Bilet er det sjeldent at mennesker blir skadet som følge av meteornedslag på jorden, og at de fleste av dem er ufarlige.

Likevel er det unntak, som for eksempel da den massive Chelyabinsk-meteoren landet i Russland i 2013.

– En ildkule på størrelse med en boligblokk dundret inn i atmosfæren. Folk trodde det var atomkrig der borte, sier Bilet.

Han forklarer at rundt 1.500 ble skadet, men at ingen måtte bøte med livet da meteoren slo ned. Det meste av skadene kom som følge av lufttrykket som oppsto da meteoren entret atmosfæren, som i seg selv var kraftig nok til å knuse bygninger.

GIGANTISK: Meteoren som landet i det russiske området Chelyabinsk i 2013 skapte et lufttrykk som var sterkt nok til å knuse bygninger, ifølge Morten Bilet fra Norsk meteornettverk. Foto: AP/Nasha gazeta

I dag har NASA flere teleskop og satellitter som overvåker objekter i kollisjonskurs med jorden, under det såkalte «Near-Earth Object Observations»-programmet.

Ifølge geologen klarer de dermed å oppdage meteorer og lignende objekter ganske tidlig, og de kan i verste fall skyte opp raketter som kan endre kursen til meteorene dersom de utgjør en trussel.

Dersom man går litt lenger tilbake i tid, var situasjonen ganske annerledes.

– Når meteorer og kometer dukket opp på himmelen i middelalderen gikk det vanligvis rykter om at de kunne vente seg krig eller et lederskifte. Slikt sett er det litt morsomt at Biden vant valget i går, sier Morten Bilet.

Publisert: 08.11.20 kl. 15:35

