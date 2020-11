MENER FORBRUKERRETTIGHETER SETTES UNDER HARDT PRESS: Forbrukerrådet mener at forbrukere med utgangspunkt i dagens reiseråd må kunne kostnadsfritt avbestille pakkereiser til land utenfor EU. Illustrasjonsfoto. Foto: Alkis Konstantinidis / REUTERS

Krever at bransjen respekterer reiserådene: − Passasjerene risikerer å tape store summer

Turoperatører krever nå inn store beløp for pakkereiser som ikke vil bli gjennomført. Forbrukerrådet ber bransjen rydde opp.

Regjeringen fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor Europa.

Reiserådet, som foreløpig gjelder frem til 15. januar, kan sette en stopper for ferieplaner i nær fremtid. Forbrukerrådet har den siste tiden blitt kontaktet av fortvilte nordmenn som har fått regninger på flere titalls tusen kroner for delbetaling av pakkereiser til reisemål utenfor EØS/Schengen – som Thailand, Mexico og USA.

− Med dagens reiserestriksjoner vil disse reisene neppe bli noe av, og passasjerene risikerer å tape store summer, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Hun mener derfor at forbrukerne må stå fritt til å avbestille reiser med avreise frem til og med 15. januar, uten kostnader.

– Setter forbrukerne i en vanskelig situasjon

Forbrukerrådet mener at forbrukere med planlagte reiser utenfor EØS/Schengen som neppe vil bli gjennomført må kunne stoppe gjenstående innbetalinger, samt ha krav på tilbakebetaling av allerede innbetalte beløp.

− Vi registrerer at mange reiseselskaper ikke følger denne praksisen. Selskapene mener at forbrukerne må betale for hele reisen og så vente på refusjon når reisen avlyses, eventuelt avbestille 14 dager før reisen dersom Utenriksdepartementet fortsatt fraråder reise til destinasjonen, sier Blyverket.

− Dette setter forbrukerne i en vanskelig situasjon. Betaler de for hele reisen, vil de i beste fall måtte vente lenge på refusjon, og de risikerer å tape hele beløpet om turoperatøren går konkurs, sier Blyverket.

Hun krever at bransjen lar kundene slippe å betale restbeløp for turer som ikke blir gjennomført, og at den refunderer allerede innbetalte beløp.

Forbrukerrådets anbefalinger til forbrukere – Dette er en krevende situasjon. Selv om Forbrukerrådet mener at reiseselskapenes praksis er uholdbar, må forbrukerne forholde seg til selskapenes svar. Det er derfor vi i Forbrukerrådet ber reiseselskapene endre praksis. – Forbrukere som får krav om å betale for reiser med avreise før 15. januar må ta kontakt med reiseselskapet sitt og be om kostnadsfri avbestilling, eventuelt utsettelse av betalingen inntil en vet om reisen kan gjennomføres. – Forbrukere bør ikke avvise å betale hvis reiseselskapet ikke går med på utsettelse eller tilbakebetaling. Det kan føre til at reiseselskapet anser det som en avbestilling. Forbrukeren kan dermed miste retten til refusjon for allerede innbetalt beløp. Vis mer

– Lett å tape både tid og penger

Dagens uavklarte situasjon er krevende for kunder som hadde gledet seg til sol og varme i juleferien, påpeker Forbrukerrådet.

− Coronasituasjonen har gjort en ting klinkende klart; forbrukerrettighetene settes under hardt press som under en slik krise. Forbrukerne står da i en situasjon der det ikke finnes noe godt alternativ. Da er det dessverre lett å tape både tid og penger, sier Blyverket.

− Bransjen setter forbrukerne i en uholdbar situasjon ved å kreve inn penger for reiser som det er vanskelig å se for seg at blir noe av. Forbrukerrådet ber derfor bransjen om å respektere gjeldende reiseråd og la de forbrukere som ønsker det avbestille reiser innenfor den aktuelle perioden, avslutter forbrukerdirektøren.

