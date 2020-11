STRENGERE: Avdelingsdirektør Line Vold og Fokehelseinstituttet venter ytterligere innstramminger i smittevernsrådene de neste dagene. Foto: Frode Hansen, VG

FHI med nye innstramminger: De som bor alene bør kun ha to til tre fysisk nære

Folkehelseinstituttet mener folk tolker begrepet «dine nærmeste» svært ulikt. Nå strammer de inn.

– De siste dagene er flere smittervernsråd strammet inn. Basert på økende smitte kan det forventes ytterligere innstramminger de kommende dagene, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Dette er de nye rådene:

Alle nærkontakter bør teste seg. Det vil ikke forkorte karantenetiden, men fremskynde smittesporingen rundt de som er smittet.

Voksne i karantene bør holde avstand til andre voksne i husstanden for å hindre smittespredning. Det er bestemte krav til egnet karantenested.

Personer som allerede er i karantene når de får typiske symptomer på covid-19 (luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet eller tap av smak- eller luktesans), regnes som «sannsynlig covid-19-tilfeller» inntil prøvesvar foreligger. Deres hustandsmedlemmer må i karantene i påvente av prøvesvar.

Tid før avisolering er oppdatert. Hovedregelen er at man kan avisoleres når det er gått 10 døgn etter symptomdebut, såfremt man har vært feberfri det siste døgnet.

I tillegg presiseres det hva som mener med «dine nærmeste». Det er:

De du bor med og kjæreste.

De som bor alene bør kun ha to-tre personer de er fysisk nær. Det bør være de samme personene over tid.

«Dine nærmeste»

Overfor VG forklarer FHI at de har sett et behov for å presisere hva som ligger i begrepet.

– Årsaken til at vi presiserer dette er at vi ser at hvem som defineres som «dine nærmeste» tolkes svært vidt og ulikt, sier overlege Trude Margrete Arnesen hos FHI til VG.

Hun forklarer at dette er uavhengig av andre påbud og anbefalinger som at man i private hjem ikke bør ha mer enn fem gjester eller Oslo-rådet om at man maksimalt kan ha ti sosiale kontakter i løpet av en uke.

– Vi snakker her om de man kan omgås som normalt. Har du fem personer på middag skal du uansett ikke være for nær dem, sier Arnesen.

Formuleringen «to-tre» er valgt fordi FHI har vært opptatt av at også de som bor alene skal kunne ha normal kontakt med noen.

– Vi presiserer at også de som bor alene kan ha noen slike nærmeste, men det bør være et par-tre stykker, ikke 20 eller 30, sier Arnesen.

