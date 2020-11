BEKYMRET: Bjørg Marit Andersen er professor i hygiene og smittevern, og var smittevernoverlege på Ullevål sykehus frem til 2012. Hun mener regjeringen må stramme kraftig inn denne uken. Foto: Stian Anthonsen Eide

Tidligere smittevernoverlege: − Vi må tilbake til mars-nedstenging

Tirsdag varslet regjeringen nye tiltak denne uken. Tidligere smittevernoverlege Bjørg Marit Andersen mener blant annet vi må begynne å stenge ned skoler og barnehager igjen.

– Jeg har følelsen av at vi gir litt opp kampen, i stedet for å stenge ned som vi gjorde 12. mars, sier tidligere smittevernoverlege Bjørg Marit Andersen.

Regjeringen vil ikke vente på effekten av tiltakene som ble satt inn forrige uke, og tirsdag varslet Høie at det vil komme strengere tiltak denne uken.

Andersen er svært bekymret for situasjonen Norge nå befinner seg i, og mener vi trenger langt strengere tiltak enn det hun frykter regjeringen vil komme til uken.

– Jeg har ikke de store forventningene. De har satt seg så fast i dagens smittevernregler, og er ikke villige til å bruke de reglene som benyttes mye internasjonalt, sier hun.

Andersen er professor i hygiene og smittevern, og var smittevernoverlege på Ullevål sykehus frem til 2012. Fra 2002 til 2003 hadde hun ansvaret for smittevern under SARS-epidemien.

– Vi må tilbake til mars-nedstenging, og de gode tiltakene vi hadde da.

Stenge skoler og barnehager

Helseminister Bent Høie sier i NRK Dagsnytt 18 tirsdag kveld at statsministeren skal holde en redegjørelse i Stortinget torsdag, og at det jobbes intenst for å kunne legge frem de nye tiltakene da.

– Vi trenger den tiden nå på å kvalitetssikre tiltakene. Helsedirektoratet og FHI begynte å jobbe med dette gjennom helgen, og vi jobber fortsatt intenst med å få konkludert med hva som er de riktige tiltakene, sier Høie til NRK.

Folkehelseinstituttet skriver i en e-post til VG at det er en pågående dialog, og at de må komme tilbake til hvilke råd de gir.

STRAMMER INN: På pressekonferansen tirsdag varslet helseminister Bent Høie at det vil komme strengere tiltak denne uken.

Det er det siste døgnet registrert 705 smittetilfeller med coronaviruset i Norge, viser VGs oversikt. Til sammen er 21.339 mennesker blitt bekreftet smittet i Norge siden utbruddets start.

Den tidligere smittevernoverlegen mener det riktige i denne situasjonen vil være å stenge ned landet eller regioner.

– Det er den eneste måten vi kan få ned smittetallet på uten at det blir så mange dødsfall. Jeg er veldig redd, for det dukker stadig opp mer smitte, og nye områder blir mørke røde, sier Andersen.

Etter den første bølgen klarte Norge å få kontroll og fikk såkalte klyngeutbrudd, sier Andersen, men nå frykter hun at det går mot en generell spredning i samfunnet.

– Da har man vanskelig for å finne smittekilden. Vi er på vei til å miste kontrollen.

I de regionene med høyt smittetrykk, som Andersen mener bør stenges ned, skal også skoler og barnehager stenges, synes hun.

– Hvis ikke vil man få lekkasjer. Stenger man skoler og barnehager også, vil man få en raskere og mer effektiv stopp av smitten.

Andersen synes også en-meters-regelen bør endres til to, og at karantenetiden burde utvides fra ti til 14 dager.

– Slik som man følger i store deler av Europa. Jeg synes det var interessant det Erna sa i forrige uke da hun nevnte at hun holder to meter avstand til folk hun møter i jobb. Hvorfor forholder hun seg til to meter selv, men anbefaler én for befolkningen?

Luftbåren smitte

Forrige mandag strammet regjeringen inn de landsdekkende tiltakene, men nå ser de seg nødt til å stramme inn ytterligere denne uken.

Disse tiltakene trådte i kraft forrige onsdag:

I private hjem bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Alle bør være sammen med færre personer i løpet av en uke for å redusere antall nærkontakter.

Fra 200 til 50 på private arrangementer utenfor hjemmet.

Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

– Mange deler av samfunnet lider under en nedstenging. Er det nødvendig med så strenge tiltak som i mars?

– Sånt som restaurant-, utelivsbransjen og reiselivet må opp å stå igjen, og man må legge til rette for dette. Men vi må være villig til å innføre de ordentlige tiltakene. Vi er veldig heldige som er et land med så mye penger, og det må man ikke spare på nå i denne perioden, sier Andersen.

Andersen mener luftbåren smitte er en mye større kilde til smitte enn helsemyndighetene vil innrømme.

– Regjeringen må innrømme at luftsmitte kan være en betydelig smittevei. Hvis de gjør det må de også innføre tiltak for å stoppe denne alvorlige smitteveien.

25. oktober sendte Andersen brev til statsminister Erna Solberg,

helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og administrerende direktør i FHI Camilla Stoltenberg, hvor hun foreslår «gode nok smitteverntiltak nå».

– Målet for Norge i første omgang må være å komme ned til under ti nysmitte per dag, slik som i sommer. Da må luftsmittetiltak brukes, siden luftsmitte trolig er den vanligste smittevei. For at samfunnet kan fungere uten stadige stopp, er disse tiltakene nødvendige, skriver Andersen i brevet.

Les brevet med forslag til luftsmittetiltak her: LUFTSMITTE -TILTAK I OMRÅDER MED CORONA SMITTEPRESS: MUNNBIND/P3-maske for alle i offentlige rom/transport/kino/teater/åpne kontorer/åpne arbeidsplasser- uansett om bussen/trikken etc. er tom. Påbud.

PERSONELL i åpne offentlige rom, butikker og andre offentlige rom/transport ol. må bruke munnbind -skjermes for smitte. Påbud.

2- METERREGEL må gjeninnføres i alle offentlige rom/skoler/universitet/arbeidsplasser mm. Det reduserer luftsmitterisiko noe. Påbud.

GRENSEKONTROLL MÅ INTENSIVERES med temperaturmåling, hurtigtester, og kontrollert oppfølging med navn og adresse- ID. - og karantenetiltak. Påbud.

ARBEIDSINNVANDRING må følge intensivert grensekontroll, inkludert 14 dagers karantene. Påbud.

INNREISE-STOPP fra regioner/land med økt smittepress. Påbud.

UTVIDET KARANTENE/ISOLASJON til 14 dager i isolasjon og to negative tester med minimum ett døgn må gjennomføres etterpå, pga. lang smittetid (minst 14 dager). Påbud.

TO NEGATIVE TESTER med minimum ett døgns mellomrom må kreves etter fullverdig isolasjon/karantene (pga. lang smitteførende tilstand og vekslende virusutskillelse) før man erklæres negativ. Påbud.

RESTAURANTER/KAFEER må innskrenke åpningstiden og barer må stenges. Påbud.

AVSTAND PÅ RESTAURANTER/KAFEER- plasser gjestene etter to-meterregel: minst to meter mellom stolrygger mellom nabobord, fordi gjestene er ubeskyttet.

Ventilasjonskontroll (minimum 6 luftutskiftninger/time). Påbud. Vis mer

Publisert: 03.11.20

