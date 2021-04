STORFORNØYD: Michel Mateos har over 30 år bak seg som rusmisbruker. Foto: Privat

Tidligere rusmisbruker om Aps reform-nei: − De fortjener en stor takk

– De fortjener en stor takk. Det sier Michel Mateos som har over 30 år med tungt rusmisbruk bak seg. Han og rusfeltets samarbeidsorganisasjon Actis har vært svært kritiske til regjeringens forslag til rusreform.

Fredag ettermiddag gikk Arbeiderpartiets flertall inn for å skrote regjeringens rusreform. Partiet vil heller differensiere reaksjonen til de som blir tatt med ulovlige rusmidler.

Det vil si at tunge rusavhengige skal slippe straff, men heller få oppfølging i helsetjenesten. Andre brukere skal fortsatt straffes for bruk og besittelse, slik som i dag, mener Ap.

Tidligere fredag gikk partileder Jonas Gahr Støre på talerstolen og ga sitt klare råd til landsmøtet om å si nei til en generell avkriminalisering av narkotika. Partiet følger dermed partilederens syn.

Arbeiderpartiets nei til rusreformen møter blandet mottagelse blant rusmisbrukernes organisasjoner. Den tidligere rusmisbrukeren Michel Mateos hyller partiets avgjørelse.

REFORM-NEI: Ap-leder Jonas Gahr Støre flagget sitt syn i rusreform-debatten før landsmøtets votering. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Mateos er tydelig på at reformen vil gjøre det vanskeligere å hjelpe ungdom, og er irritert fordi han opplever at de tungt rusavhengige blir skjøvet foran i kampen for en avkriminalisering ønsket av rekreasjonsbrukere.

– Man bruker de tunge brukerne som en flaggsak for å unngå straff for rekreasjonsbrukerne. Det er så frekt det. Politiet klarer veldig fint å skille på hva som er en bruker og hva som er en rekreasjonsbruker, sier Mateos.

Han mener rusreformen bare er et forslag som er en del av kampen for legalisering av narkotika i Norge.

Stor uenighet på Stortinget

Regjeringspartiene samt SV, Rødt og MDG er for avkriminalisering. Senterpartiet vil kun avkriminalisere narkotika for rusavhengige. Frp er imot all avkriminalisering, skriver NTB.

I en meningsmåling gjort av Kantar på vegne av Foreningen Tryggere Ruspolitikk og brukerorganisasjonen RIO, kommer det fram at et klart flertall i folket, 67 prosent, sier de støtter regjeringens rusreform. Blant Arbeiderpartiets velgere sier 68 prosent ja, viser målingen.

Blant Ap-velgere er hele 68 prosent for reformen. Forslaget har også høy oppslutning blant dem som stemmer Senterpartiet med 56 prosent og Fremskrittspartiet 57 prosent. I Høyre sier 66 prosent ja.

– Skuffet og forbanna

– Jeg ble enormt skuffet, indignert og rett og slett forbanna, sier Ina Spinnangr, talsperson i Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Spinnangr har de siste ukene jobbet hardt for at arbeiderpartiet skal si ja til rusreformen.

– Nå har forskningen vist at det ikke finnes noen sammenheng mellom straff og bruksnivå av narkotika. Samtidig vet vi at straff skader og at påvirker hjelpesøkende atferd, sier Spinnangr.

Hun mener det så veldig jevnt ut før Støre flagget sitt syn og at det derfor hviler et stort ansvar på han om AP dreper rusreformen.

– Med rusreformen kan vi komme i kontakt med ungdom som sliter med rus mye tidligere enn vi kan i dag, ettersom beviskravet senkes og flere vil få oppfølging, slår Spinnangr fast.

Så mye narkotika åpner rusreformen opp for at ikke skal straffes – Heroin: 2 gram/5 gram – Kokain: 2 gram/5 gram – Amfetamin: 2 gram/5 gram – GHB, GBL og 1,4-butanediol: 0,5 dl/1 dl – LSD: 1 lapp/3 lapper – LSD rent virkestoff: 1 mg/2mg – MDMA (pulver/krystaller): 0,5 gram/1 gram – Cannabis: 10 gram/15 gram – Sopp inneholdende psilocin/psilocybin: 20 gram/50 gram – Khat: 500 gram/2 kg – Legemidler: 15 rusdoser/25 rusdoser Kilde: Regjeringen/NTB Vis mer

LANG ERFARING: Kenneth Arctander Johansen i brukerorganisasjonen RIO har selv erfaring som rusmisbruker. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Støre viser liten forståelse av hva det er snakk om og lite forståelse av en viktig rettighetskamp hvor han og hans parti er tungen på vektskåla på hvor vidt man skal straffe unge brukere, sier Kenneth Arctander Johansen, han er selv tidligere rusmisbruker som har lang erfaring fra arbeid med rusfeltet. Nå leder han brukerorganisasjonen RIO.

Intervjuet med Johansen ble gjort etter Støres tale til partiet, men før partiets landsmøtevedtak ble kjent.

– Straff er fordømmelsens kraftigste uttrykk. Det er svært stigmatiserende og det rammer usosialt. Det er arbeiderklassens barn man her tar til orde for å her stigmatisere, sier Johansen.