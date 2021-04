EKSPERTUTVALG: Peder Kjøs har ledet et utvalg som fredag la frem sine forslag til tiltak for psykisk helse og rus for regjeringen Foto: Line Møller

Kjøs om studentene: − De har bare en kjedelig hverdag

Psykolog Peder Kjøs mener de fleste studenter ikke er psykisk syke, men at pandemien har ført til lavere livskvalitet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredag overleverer psykolog Peder Kjøs frem rapporten «Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemien» til statsminister Erna Solberg. Et ekspertutvalg, ledet av Kjøs, har siden mars jobbet med rapporten, som også inneholder anbefalte tiltak.

Utvalget konkluderer med at pandemien har ført til redusert livskvalitet for de fleste, og at barn og unge i sårbare omsorgssituasjoner har vært særlig utsatt.

– Det er et skille mellom å ha redusert livskvalitet, og å ha psykisk uhelse, forklarer Kjøs, og legger til:

– I Norge tyder alt på at de aller fleste har klart seg fint under pandemien.

Tror det vil jevne seg ut

Denne uken la FHI og studentsamskipnadene frem en tilleggsundersøkelse til SHoT (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse), som viste at nær halvparten av studentene oppgir å ha alvorlige psykiske plager. I 2018 var andelen 32 prosent.

– Det er vanskelig å skille hva som skyldes pandemien isolert sett, for veksten av unges psykiske plager har vært jevn de siste årene, sier Kjøs om tallene.

Han påpeker at det ikke har vært noen stor endring i pågangen til studenthelsetjenestene.

– For veldig mange studenter er det slik at de er i en sårbar fase. For dem vil det jevne seg ut når universiteter og høyskoler åpner opp igjen, sier Kjøs, og legger til:

– De er ikke psykisk syke, de har en kjedelig hverdag.

Se presentasjonen av rapporten her:

Ikke uvanlig

I undersøkelsen svarer 23 prosent at de har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det. 15 prosent har tenkt på å ta sitt eget liv i løpet av de siste 14 dagene. I 2018 var andelen henholdsvis 21 og 11,8 prosent.

– Er ikke dette alvorlige tall?

– Det er ikke unormalt å ha selvmordstanker. Jeg føler meg fæl når jeg sier det, for det høres jo veldig dramatisk ut – og det er dramatisk, men det er utrolig mye mer vanlig å ha de tankene enn å faktisk gjøre det, sier Kjøs.

Foto: Hanna Bergfall Thevik

Psykologen har noen tips til studenter som har det tøft:

Husk at dette er en begrenset tidsperiode. Konsentrer deg om studiene, og jobb på. Det sosiale kommer til å gå seg til av seg selv. Hold blikket der framme, og ikke fortvil så mye over at det ble en litt rar studietid. Hold døgnrytmen, vær fysisk aktiv, hold kontakten med folk og ikke drikk for mye. Noen blir deprimerte og triste, og det er ikke så rart. Det er en helt normal reaksjon. Det er lov å synes synd på seg selv. Noen er det jo også synd på, men man er ikke nødvendigvis psykisk syk.

Kjøs tror mange vil få det bedre når hverdagen blir mer normal.

– Det er ingenting som tyder på at vi får en psykisk helsekrise. Det viser at folk er flinke til å ta vare på seg selv og hverandre. Vi er tilpasningsdyktige, og vi lever i et samfunn som er tilpasningsdyktig.

Ekspertgruppen har foreslått en rekke tiltak – både på kort sikt og lengre sikt. Få oversikten her:

Dette er tiltakene: Akutte tiltak: Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse.

Gjenåpning og styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse og rus (ROP), herunder lavterskeltilbud og oppsøkende virksomhet.

Styrke de kommunale psykososiale kriseteamenes aktive rolle.

Styrke fritidstilbud for barn og unge.

Arrangører eller frivillige organisasjoner gis mulighet til å søke tilskudd til å etablere lavterskel psykososiale samtaletilbud på arrangementer sommeren/høsten 2021.

Midlertidig tilskuddsordning til aktivitets- og ferietilbud for aleneboende unge voksne og aleneboende eldre.

Tilbud om forebyggende hjemmebesøk for eldre bør styrkes.

Øke kjennskap til og bruk av tilgjengelige kartleggingsverktøy for å avdekke problematisk rusmiddelbruk og avhengighetsproblematikk.

Sikre tilstrekkelig kapasitet og beredskap i sosiale tjenester.

Styrke pårørendes rolle og rettigheter

Utarbeide en veileder for gjenåpning av arbeidslivet etter hjemmekontor og permitteringer.

Benytte regelmessig testing som smitteverntiltak slik at skoler og fritidstilbud kan holdes åpne.

Styrke formalisering av samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige tjenester. Tiltak på mellomlang sikt: Øke tilgjengeligheten til digitale mestringsverktøy knyttet til psykisk helse og rusutfordringer,

gjennom å sikre implementering av vedtatte satsinger.

Økt satsing på friskliv- og mestringstilbud.

Styrke tilbud knyttet til livsmestring og psykisk helse i skolene og skolehelsetjenesten.

Flere videregående skoler bør tilby Nærværsteam.

Prøve ut Nærværsteam i grunnskolen.

Sikre tilgang til hjelpetilbud knyttet til arbeid og psykisk helse og rus.

Sikre forutsigbare rammer for frivillige organisasjoner og lavterskeltilbud som arbeider

helsefremmende og forebyggende.

Kommunen bør forpliktes til å bygge ut lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp til barn og unge.

Videreføre styrking av primærhelsetjenesten i kommunen. Langsiktige tiltak Øke tilgjengeligheten til Rask psykisk helsehjelp.

Gjennomføre tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot selvmord.

Styrke nettverket av kommunens utekontakter.

Tydeliggjøre og videreutvikle halvannenlinjenivået.

Gjennomføre en nasjonal folkehelsekampanje for å styrke befolkningens helsekompetanse innen psykisk helse. Tiltak for å styrke beredskap for fremtidige pandemier Plikt for kommuner og spesialisthelsetjeneste til i fellesskap å overvåke kapasitet og ressurser i sitt helsefelleskapsområde.

Tidlig i krisehåndteringen planlegge for hvordan det kan tilrettelegges for at lavterskeltilbud kan holdes åpne – ved økt kompetanse på smittevern, og bruk av hurtigtester.

Sikre at budskap om ivaretagelse av psykososial helse blir synligere i beredskapsarbeidet.

Evaluere håndteringen og mobiliseringen av frivillige ressurser under pandemien. Vis mer

Trenger du noen å snakke med?