Stine Sofies storebror: Synd at det blir en ny runde rundt denne saken nå

Kristoffer Sørstrønen synes det er synd at saken om at lillesøsteren ble drept i Baneheia blir tatt opp igjen. – Nå er det nesten blitt underholdning, sier han om mediedekningen av saken.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kristoffer Sørstrønen var tolv år gammel da han mistet sin åtte år gamle lillesøster Stine Sofie. Hun ble drept i Baneheia sammen med den ti år gamle venninnen Lena Sløgedal Paulsen i år 2000.

Fredag er han gjest hos «Lindmo» på NRK, der han offentlig forteller om saken for første gang.

Moren Ada Sofie Austegard og faren Jostein Sørstrønen har snakket ut i VG tidligere.

SNAKKER UT: Kristoffer Sørstrønen snakker ut om Baneheia-saken for første gang under et intervju med Anne Lindmo på NRK. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

– Nesten blitt underholdning

Den viktigste grunnen til at han nå velger å snakke offentlig, er ifølge Sørstrønen for å fortelle hva familien tenker om den nylig besluttede gjenopptakelsen av straffesaken mot Viggo Kristiansen, og hvordan de har opplevd mediesirkuset.

– Jeg har gått inn i en forsvarsmekanisme der kroppen blokker ut alt det vonde. Så mye av barndommen både før og etter det skjedde har blitt ganske «blurry», sier han da Lindmo spør han om hva han husker fra den vonde tiden.

OFRENE: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i 2000. Foto: PRIVAT

Sørstrønen forteller at han savner søsteren sin, men at han ikke tenker på tragedien hver dag. Ønsket er at saken skal være en privatsak. Likevel blir han ofte påminnet den gjennom mediene eller det han betrakter som underholdning.

– Nå er det nesten blitt underholdning – der folk gleder seg til å se neste episode av en «true crime-sak». Mange skal tenke seg litt om før de uttaler seg i en sånn sak som er så sår for oss som pårørende, sier Sørstrønen under intervjuet med Lindmo.

Saken har blitt til blant annet boken «Drapene i Baneheia» og serien «Baneheia: Kampen om sannheten». Tidligere denne uken ble det klart at serien får en sesong to.

Ikke i tvil

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand i 2000.

Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Førstnevnte mener han er uskyldig dømt. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har i mer enn tre år vurdert begjæringen fra drapsdømte Viggo Kristiansen om å få straffesaken tatt opp til ny vurdering. Nå er saken mot Kristiansen altså blitt gjenåpnet.

Kristoffer Sørstrønen sier til statskanalen at han mener at dommen fra 2002 var riktig, og sier det er synd at det blir en ny runde rundt denne saken nå. Han frykter et større «sirkus» fremover.

Ble kontaktet av journalister som 12-åring

Videre under intervjuet forteller Sørstrønen at han er glad han ikke hadde en smarttelefon i tiden etter drapene.

– Men jeg hadde en vanlig telefon. Så da fikk jo gjerne journalister på tråden som prøvde å kontakte meg personlig. For de ville få en uttalelse fra meg, fra «broren til», så det var veldig spesielt.

Han sier at han husker at foreldrene tok telefonen bort i en periode, og at de fortalte at han ikke skulle fortelle ukjente om saken.

For ham har Baneheia-saken hele tiden vært en privatsak. Flere av vennene hans vet fortsatt ikke at han er broren til Stine Sofie.

SER FREMOVER: Kristoffer Sørstrønen forteller at han lever et vanlig liv, og venter en jente i juni. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Fremover håper Sørstrønen at opptredenen på «Lindmo» skal være med på å stoppe mengden med underholdning som produseres om saken. Han innrømmer at han synes det er ironisk at han sitter på Norges største talkshow og ber om at det ikke blir laget underholdning om saken.

Sørstrønen avslutter med å fortelle at han selv venter en liten jente i juni.

Han sier at han vil passe ekstra godt på henne, men at han er opptatt av at hun ikke skal bli preget av situasjonen han har vært gjennom.