ABORTFLOKE: SV-nestleder Kirsti Bergstø og partileder Audun Lysbakken under SVs landsmøte på Hamar, der partiet jobber på spreng med å sy sammen partiets nye abortpolitikk. Foto: Helge Mikalsen, VG

Total abortforvirring i SV: Sliter med å forstå eget forslag

HAMAR (VG) SV-politikere sier de er enige om en radikal endring av norsk abortpolitikk. Men du får helt ulike svar på hva det faktisk innebærer, ut ifra hvilken SV-topp du spør.

Publisert: Nå nettopp

– Vi kan ikke gå ut av landsmøtet uten å være enige om hva vi skal gjøre med de ukene, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø.

Det er snakk om uke 18 til uke 22 i et svangerskap, som står midt i striden når SVs landsmøte skal vedta ny abortpolitikk.

VG har siden landsmøtet startet fredag trålet hotellkorridorene på Hamar for å finne ut hva denne politikken vil bety i praksis.

Først sikret vi oss det som skulle være et oppklarende intervju med Bergstø, lederen av den forberedende programkomiteen.

Et døgn senere er lite oppklart – annet enn at sentrale SV-politikere er uenige om hva slags abortpolitikk de er i ferd med å vedta. Og at de er veldig sultne.

VG har fått svært ulike svar på disse spørsmålene:

Vil SV ha fri, selvbestemt abort helt frem til uke 22?

Er det snakk om økt selvbestemmelse eller full selvbestemmelse for kvinnen ved en abort etter uke 18?

Og kan man egentlig snakke om «selvbestemt abort» hvis det fortsatt skal finnes kriterier for når en abort er lovlig?

Går ned i dypet

På landsmøtet jobber en av redaksjonskomiteene på spreng for å lande et kompromiss. Men selv sier SV-toppene at de ikke er uenige, bare bekymret for å vedta noe som kan tolkes på ulike måter av ulike folk.

– Jo dypere og dypere vi går ned i det, jo mer komplekst blir det. Så det er egentlig bare å gå ned i det dypet der, og komme opp med en veldig klar formulering, sier redaksjonskomité-leder og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til VG.

Det er ingen tvil om at dette blir litt teknisk – også for landsmøtedelegatene som skal ta valget på søndag. Men heng med likevel.

Først må vi innom dagens abortlov, som har ført SV-politikerne ut på dypet:

Den gir rett til selvbestemt abort fram til 12. uke. Etter det må en nemnd, bestående av to leger, avgjøre kvinnens søknad om å avbryte svangerskapet.

NEDE I DYPET: SV-landsmøtet jobber på spreng for å finne ut hvordan de skal formulere sitt nye standpunkt om abort. Her er partisekretær Audun Herning (t.v.), nestleder Kirsti Bergstø, Audun Lysbakken og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til lunsj lørdag. Foto: Helge Mikalsen, VG

Men denne våren har Rødt, Miljøpartiet de Grønne og Arbeiderpartiet vedtatt å avskaffe nemndene – og å utvide grensen for fri abort fra dagens 12 uker. Mens Rødt vil ha en ny grense på 22 uker, vil MDG og Ap ha en ny grense på 18 uker.

SVs forberedende programkomité klarte ikke å samles om en felles abortformulering. Derfor har et mindretall tatt ut en dissens, altså et alternativt forslag.

Tolkes ulikt

Ved første øyekast kan de to forslagene se nesten identiske ut, selv for det trente landsmøte-øyet. Men ett tall og én setning viser seg å romme politisk uenighet, avvikende tolkninger og stor forvirring.

Begge forslagene slår fast at kvinners rett til selvbestemt abort skal utvides, at nemndene skal avskaffes og at de skal erstattes av et tilbud om rådgivning (se faktaboks).

Men kun dissensen slår fast at grensen skal flyttes til uke 22.

Begge forslagene inneholder denne setningen: «Det er kvinna som skal avgjere om ein abort skal gjennomførast, enten dette er sjølvbestemt abort eller seinabort etter abortlovas kriterium».

Men kun dissensen følger dette opp med at kvinnen skal bestemme selv helt til grensen for levedyktighet, som i dag er satt til uke 22.

Dette er de to forslagene: Flertallets forslag: SV vil: Jobbe for ei ny og betre abortlov der kvinna si rett til sjølvbestemt abort skal styrkast og utvidast.

Avskaffe abortnemndene. Det er kvinna som skal avgjere om ein abort skal gjennomførast, enten dette er sjølvbestemt abort eller seinabort etter abortlovas kriterium. Nemndene må bli erstatta med tilbod om ei rådgivande teneste bygd på medisinsk og psykologisk kompetanse som støttar kvinna i hennar situasjon, der kvinna skal ha det avgjerande ordet. Dissensen: Et mindretall bestående av Ahamath, Holmås Eidsvoll, Hødnebø, Johnsen, Kjelsnes, Kronen Snyen, Pettersen og Vambheim vil erstatte de to punktene over med de punktene under: Jobbe for ei betre abortlov der kvinna si rett til sjølvbestemt abort styrkast. Det er kvinna som skal avgjere om ein abort skal gjennomførast, enten dette er sjølvbestemt abort eller seinabort etter abortlovas kriterium. Kvinna skal sjølv bestemme om ho vil ta abort fram til det som er satt som grense for lovleg abort i dagens lov, definert ved levedyktigheit. I gjeldande forskrift er dette satt til veke 22.

Erstatte nemndene med eit frivillig tilbod om ei rådgivande teneste bygd på medisinsk og psykologisk kompetanse som støttar kvinna i hennar situasjon, der kvinna skal ha det avgjerende ordet Vis mer

Første stopp: Kirsti Bergstø

Den første vi går til for å bli klokere, er SV-nestleder Bergstø.

Hun er en av dem som har vært aller tettest på denne debatten i forkant av landsmøtet, siden hun ledet den forberedende komiteen.

– Det begge forslagene legger opp til, er en lov som utvider retten til selvbestemt abort, og som fjerner nemnder. Så er flertallet sin formulering en mye mer åpen tilnærming til en ny abortlov, der man ikke snakker om uketall, men prøver å legge noen prinsipper til grunn for hva som er viktig i utformingen av en ny abortlov, sier Bergstø til VG.

FØRSTE STOPP: SV-nestleder Kirsti Bergstø har ledet partiets forberedende programkomité. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Er din intensjon, som programkomitéleder og en del av flertallet, selvbestemt abort til uke 22?

– Programkomiteens intensjon er å fjerne nemnder, og slå fast at man skal ha økt selvbestemmelse. Samtidig må vi ha noen terskler i loven for å skille på ukene. Så har vi sagt at nemndene skal erstattes av et rådgivende organ, og da er det naturlig at det er tersklene i loven det rådgivende organet gir sine råd på bakgrunn av.

– Det er litt vanskelig å forstå deg?

– Tersklene, hva er det?

– Det som skiller på ukene.

– Hvordan kommer de tersklene til å være i praksis?

– Det er spørsmålet, sier Bergstø.

Kriterier og gradering

SV vil virkelig ikke gjøre dette halvveis, og de vi snakker med er godt kjent med abortlovens kriker og kroker. Et sentralt spørsmål er om SV vil beholde kriteriene fra dagens lov.

Der står det at kvinner som vil ta abort etter uke 12, må oppfylle ett eller flere kriterier (se faktaboks).

Det kan handle om kvinnens livssituasjon, fysiske helse eller psykiske helse, om fare for at et barn kan få alvorlige sykdommer eller om kvinnen ble gravid etter et overgrep. Etter uke 18 er kriteriene svært strenge.

– Det vi vil forsikre oss om, er at hvis vi går for den teksten, må vi ikke komme i en situasjon der helsepersonell sier at «dette tilfellet er ikke innenfor de strenge kriteriene, og da kan jeg ikke utføre inngrepet», sier Bergstø.

Abortloven § 2: Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når a) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom; b) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon; c) det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet; d) hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven §§ 312, 313 og 314, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302 og 314; eller e) hun er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad. Ved vurderingen av begjæring om avbrudd begrunnet i forhold som nevnt foran i tredje ledd bokstav a, b og c skal det tas hensyn til kvinnens samlete situasjon, herunder hennes muligheter til å dra tilfredsstillende omsorg for barnet. Det skal legges vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer sin situasjon. Kravene til grunn for innvilgelse av svangerskapsavbrudd skal øke med svangerskapets lengde. Etter utgangen av attende svangerskapsuke kan et svangerskap ikke avbrytes med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det. Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, kan tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis. Vis mer

– Det er en gradering i loven i dag, som veier kvinnens selvbestemmelse opp mot fosterets rettigheter. Vil SV fortsatt ha en slik gradering i loven?

Bergstø tenker seg om.

– Jeg tror nok det er flertall i SV for å ha en form for gradering i loven, og uansett vil det være viktig å ha et signal til fagpersonell om hva det er de skal gi råd på bakgrunn av. Det vil være nødvendig.

– Så hvis det er i uke 19, så skal kvinnens selvbestemmelse telle mindre enn i uke 17?

En ny, lang pause.

– Jeg vet ikke om det er rom for å tolke det helt dit, for her er det så spesifikke situasjoner vi snakker om hvis vi er inne på kriteriene. Mellom 17 og 19 er det ganske klart hvis vi tar utgangspunkt i dagens lov, fordi vi har disse tersklene.

GRADERING: SV-nestleder Kirsti Bergstø sier hun tror det er flertall i SV for en gradering av abortloven. Foto: Helge Mikalsen, VG

Vi har ikke blitt stort klokere i løpet av samtalen, og gjør et forsøk på å få et klart svar ved hjelp av et konkret eksempel:

Hva med en voksen kvinne med samboer, fast jobb og et friskt foster som vil ta abort i uke 17?

Kan hun bestemme helt selv om hun vil ta abort uten at noen andre har noe å si i det?

Må hun møte til obligatorisk rådgivning?

– Da vil du kunne velge om du ønsker rådgivning i din situasjon, du vil kunne velge det bort hvis du ikke vil det og du kan selv skrive under på papiret som sier at ditt tilfelle lever opp til abortlovens kriterier, sier Bergstø.

Men hva med etter uke 18?

– Grunnen til at jeg ikke kan si det så enkelt etter uke 18, er at der er kriteriene så annerledes, fordi abortloven skiller så kraftig på før og etter uke 18.

ANDRE STOPP: Hos leder av Sosialistisk Ungdom Synnøve Kronen Snyen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Andre stopp: Sosialistisk Ungdom

Etter å ha snakket med Bergstø, føler vi oss i det minste litt klokere på hva flertallets forslag innebærer – og på hva som skiller det og dissensen.

Men vi blir snart mer forvirret.

– Det er ingen politisk uenighet i de ulike forslagene. Det er enighet i partiet om at man skal fjerne nemndene helt frem til uke 22. Spørsmålet er hvilken språklig forklaring som er best for å få standpunktet tydelig frem, sier SU-leder Synnøve Kronen Snyen.

– Men det er stor forvirring nå?

– Ja, sier hun og ler.

Vi prøver oss på samme eksempel som Bergstø fikk. Svaret kommer kjapt fra Snyen: Det skal være helt selvbestemt.

– Men må jeg da i uke 19 oppfylle kriteriene om fysisk og psykisk helse og sosial situasjon, eller kan jeg si «jeg har det kjempebra og har alle forutsetninger for å kunne oppdra et barn, men jeg har ikke lyst»?

– Ja. Så beslutningen er hos deg.

– Men jeg må ikke oppfylle noen kriterier med begge disse forslagene?

Snyen tar en pause og tenker seg om.

– Da vil det være en del av den dialogen man har med helsepersonell. Men det vil være du som har siste ordet.

– Men hvis jeg må oppfylle noen kriterier, er det ikke selvbestemt. Ikke sant?

– Nei, sier Snyen og legger til:

– Men den som er mest rutta på dette er Ingrid Hødnebø, som er kvinnepolitisk leder. Hun kan oppklare hva som helst, sier Snyen.

TREDJE STOPP: Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes leder landsmøtets redaksjonskomité på partiprogram. Foto: Helge Mikalsen, VG

Tredje stopp: Torgeir Knag Fylkesnes

Vi bestemmer oss for å følge rådet til Snyen. Men først møter vi på SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Han leder redaksjonskomiteen for arbeidsprogram, som har fått en av helgens viktigste oppgaver: Å lande nye formuleringer om viktige stridssaker, så flest mulig i partiet vil være enige om hva de har vedtatt på søndag.

Han har to minutter til VG, så må han spise middag.

– Hvorfor jobber dere nå med en ny formulering om abort?

– Det er egentlig bare for å få fjernet enhver usikkerhet. Når vi går herfra, skal alle vite nøyaktig hva vi mener, sier Fylkesnes.

– Tenker du at det er politisk forskjell på flertallets innstilling og dissensen i programkomiteen?

– Det kan være det. Det er avhengig av hvordan man tolker det. Mye av jobben her, handler egentlig om å fjerne mest mulig tvil.

– Hva tenker du er intensjonen de har til felles, som dere nå skal fjerne tvil rundt?

– Det er kvinners selvbestemmelse. Det vi gjør her, er å utvide selvbestemmelsen. Så er det grensegangen opp mot lovens ytterpunkt, hvordan det skal formuleres, om uke 22 er riktig måte å si det på eller om man skal formulere det på en annen måte.

VIL FJERNE TVIL: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sammen med leder av Sosialistisk Ungdom, Synnøve Kronen Snyen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Selvbestemmelse fram til levedyktighet

– Men er intensjonen selvbestemt abort frem til uke 22?

– Nei, frem til overlevelse, sier Knag Fylkesnes.

– Levedyktighet, korrigerer SU-leder Snyen. Hun har blitt stående, og forklarer hvorfor hun mener SV bør bruke akkurat denne formuleringen:

– Hvis levedyktighet hadde blitt endret til uke 23, så hadde vi vært for uke 23, sier hun.

I selve abortloven nevnes ikke uke 22, men at abort ikke kan utføres hvis det er «grunn til å anta at fosteret er levedyktig». En egen forskrift definerer hvilket tidspunkt dette er, og flere av SVerne vitenskapelige fremskritt kan endre grensen for levedyktighet.

Midt i et spørsmål om hva SV skal mene hvis vi legger til grunn at grensen for levedyktighet ikke blir flyttet fra 22 uker, piper mobilen til Fylkesnes.

– Det var to minutter, sier han.

Alle ler. Vi prøver oss på et siste spørsmål.

– Det var stor forvirring som førte at dere måtte gjøre noe med det her?

– Nei, men vi ser at det kan skape litt forvirring, så vi vil bare være helt sikker på vår egen beslutning. Vi bruker halvparten av tiden på å bli enige om formuleringer, og så bruker vi resten av tiden på å bli enige om forståelsen. Det er mye av det, sier Fylkesnes og går til middag.

FJERDE STOPP: SV-leder Audun Lysbakken var for sulten til å snakke med VG om partiets abortstrid. Foto: Helge Mikalsen, VG

Fjerde stopp: Audun Lysbakken

Rett etterpå går SV-leder Audun Lysbakken går forbi. Han er også sulten.

– De forskjellige abortforslagene, opplever du at de er politisk ulike?

– Det må dere spørre Kirsti om. Hun er mye mer inni det. Jeg må bare ha litt mat, sorry, sier han.

Femte stopp: Kvinnepolitisk leder

Vi har et stort håp om at kvinnepolitisk leder, Ingrid Hødnebø, skal fjerne all forvirring. SU-lederen sa tross alt at hun kan oppklare hva som helst.

Hødnebø mener også at forslagene egentlig er ganske like.

– Forskjellen er egentlig bare litt språklig. I de diskusjonene som har vært i forberedende redaksjonskomité og i landsstyret er det ikke noe innholdsmessig uenighet om det som skal være prinsippene for SVs abortforslag. Det må du bare ta ordet mitt for, sier hun til VG.

Hun lister opp prinsippene: fjerne nemndene, abort skal være kvinnens avgjørelse, ingen innskrenkning av dagens yttergrense for abort og en frivillig rådgivningstjeneste.

FEMTE STOPP: SVs kvinnepolitiske leder Ingrid Hodnebø. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Vi får litt ulike signaler og tolkninger ut ifra hvem vi snakker med, særlig om det skal være noen kriterier etter uke 12, og særlig etter uke 18. Noen åpner for at det skal være kriterier du skal oppfylle, men det vil jo ikke være selvbestemt abort?

– Nei, så det stemmer ikke. Det er ingen innholdsmessig uenighet mellom de to forslagene. I begge de to forslagene var ikke dette med kriteriene ment som juridiske vilkår, slik det er i dag, men som veiledende prinsipper for kvinnen på den ene siden, og som saklighetskriterier for rådgivningstjenesten.

Glad i dissenser

– Hvis det ikke er noen politisk uenighet mellom disse to alternative forslagene, hvorfor er det en dissens da?

– Ehm, fordi noen er veldig glad i dissenser, sier Hødnebø og ler.

Hun var selv med på å ta dissens i den forberedende arbeidsprogramkomiteen.

– Det er fordi vi har hatt vedtak før der det har vært ulike tolkninger av et språklig kompromiss. Så har det også vært et politisk kompromiss, men det er ikke alle som har forstått hva det politiske kompromisset har gått ut på, sier hun.

Kvinnepolitisk utvalg har også sendt inne et tredje forslag, der de prøver å forene de to forslagene fra programkomiteen (se faktaboks).

Kvinnepolitisk utvalg sitt forslag: «Avskaffe abortnemndene. Dagens yttergrense for lovlig abort og kriteriene for seinabort forblir uendra, men det er kvinna sjølv som skal avgjerde om ein abort skal gjennomførast. Nemndene må bli erstatta med et frivillig tilbod om rådgivning frå ei teneste med medisinsk og psykologisk kompetanse som støttar kvinna. Kvinner i heile landet skal sikrast rett til tilgang på ei slik teneste.» Vis mer

– Hvis jeg har jobb, samboer og ikke noe mer å klage på enn alle andre har for tiden. Hvis jeg er gravid i uke 17 og vil ta abort, da må jeg ikke til en rådgivningstime, jeg kan selv velge om jeg vil ta abort, det er ingen andre som kan si noe på det, og det er ingen kriterier?

– Ja.

Ikke fri abort til uke 22

– Hva med i uke 19? Er det samme opplegg da?

– Det er det vi skal oppklare. Da vil jeg be dere vente på det endelige forslaget som kommer. Der vil vi gå gjennom og si tydeligere hvordan vi ser for oss den ordningen.

Fylkesnes sin redaksjonskomité jobber med et forslag som etter planen blir klart lørdag kveld, eventuelt søndag morgen hvis det er veldig vanskelig å bli enige om formuleringene.

BESTEMMER: Søndag vedtar SVs landsmøte ny abortpolitikk. Her er partileder Audun Lysbakken på landsmøtehotellet på Hamar. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Blir det riktig å si at i praksis så vil SV ha fri og selvbestemt abort frem til uke 22?

– Nei, det mener jeg ikke er riktig å si.

– Er det grunnet de eventuelle kriteriene at det blir feil å si?

– Nei. Det var det jeg sa i stad om at i loven er det ikke definert noe uketall.

Hødnebø er selv gravid – i 26. uke.

– Hvis jeg hadde måttet ta senabort, ville jeg ha vært veldig opptatt av å få god veiledning. For det er et veldig ønsket barn. Så man kan snu det litt på hodet også.