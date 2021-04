VIL SKATTE ARVINGENE: Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn vil gjeninnføre arveavgiften. Han har ledet programkomiteen, men får motbør på landsmøtet. Rotevatn tror at arveavgiften blir en av de store debattene på landsmøtet denne helgen. Foto: Terje Bringedal, VG

Venstre kan si ja til arveavgift – folk bes vurdere arveoppgjør før valget

Formuesforvaltere råder nå folk til å ordne arveoppgjøret før valget. På landsmøtet i helgen kan selv regjeringspartiet Venstre gå inn for å gjeninnføre arveavgiften fra 2022.

«Blir det regjeringsskifte denne høsten, kan arveavgiften komme tilbake. Har du verdier som skal overføres til neste generasjon, kan det være smart å komme i gang nå.»

Slik annonserer selskapet Formuesforvaltning i lokalavisen Budstikka i Asker og Bærum denne uken.

Forvalter-firmaet skriver at det er mange årsaker til å overføre verdier til neste generasjon mens man ennå er i live.

– Det at arveavgiften kan komme tilbake tilsier at mange bør vurdere å starte generasjonsoverføringen inneværende år, sier Ole Andreas Bjerke, ifølge annonseteksten.

Han bor i Lommedalen i Bærum, og leder Formuesforvaltnings kontor i Oslo.

– Arv og generasjonsskifte er et tema mange er opptatt av. Vår oppgave, som uavhengige rådgivere, er å dele innsikt i hvordan en eventuell innføring av ny arveavgift vil kunne påvirke arveoppgjør og gaveutdelinger, skriver PR- og content-direktør Ingunn Stray i Formuesforvaltning i en e-post til VG.

Bakteppet er de siste meningsmålingene som viser at sannsynligheten for en rødgrønn regjering bestående av Ap, Sp og SV, øker.

– Festen til de rike er snart slutt. Om SV får makt går skattenivået på store formuer, skyhøy arv og millionlønninger i været, lovet SV-leder Audun Lysbakken i talen sin til SVs landsmøte, som avholdes i helgen.

Denne helgen kan imidlertid også et av dagens regjeringsparti, Venstre, gå inn for en gjeninnføring av avgift på arv.

SKATT, SKATT, SKATT: Audun Lysbakken vil skattlegge de rike mye hardere enn i dag og lover et mye høyere skattenivå på arv, formuer og millionlønninger dersom han får makt etter stortingsvalget i september. Foto: Gisle Oddstad

Journalist og ekspert på privatøkonomi Hallgeir Kvadsheim, forstår godt at formuesforvaltere råder folk til å ordne arveoppgjøret før et sannsynlig regjeringsskifte.

– Jeg merker at folk i en viss grad har spørsmål om dette. Mitt råd er at folk ikke bør ha bråhast, men at de begynner å vurdere det. En eventuell innføring av arveavgift igjen, vil neppe ha virkning før tidligst i 2022 selv med et regjeringsskifte i høst, sier Kvadsheim til VG.

Han tror også et eventuell ny regjering vil bestrebe seg på en innretning på en ny arveavgift som ikke rammer folk og familier som ikke kan kalles søkkrike.

Kvadsheim understreker at han er uavhengig journalist og rådgiver, og ikke har noe politisk syn på arveavgiften.

PENGEEKSPERT: Hallgeir Kvadsheim forstår godt at formuesforvaltere ber folk ordne arveoppgjøret før Jonas Gahr Støre eventuelt blir statsminister. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Varsler Venstre-debatt

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn sier at arveavgiften blir en av de store debattene på partiets digitale landsmøte i helgen.

Programkomiteen, ledet av Rotevatn, vil gjeninnføre arveavgiften.

Mens landsstyret ønsker å vedta et forslag fra Viken Venstre, Oslo Venstrekvinnelag og flere om å stryke hele avsnittet:

«Alle skal ha like muligheter. Ofte går både rikdom og fattigdom i arv. Derfor mener vi at det er rettferdig at det gjeninnføres en arveavgift, men med et bunnfradrag på ti millioner kroner slik at det er de høyeste arvesummene som skattlegges.»

Fra tidligere er det kjent at over 70 av de 100 med høyest ligningsformue i Norge er arvinger.

TA ARVEOPPGJØRET: Formuesforvaltning ber folk ta arveoppgjøret før valget, i tilfelle den neste regjeringen ledes av Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Skjermbilde fra Budstikka

– Symbolpolitikk

Statssekretær Geir Olsen i Finansdepartementet (V) er en av dem som ikke vil gjeninnføre arveavgiften.

Han kaller forslaget fra programkomiteen «symbolpolitikk», og sier at det hverken vil omfordele eller gi store inntekter til statskassen.

– Det vil ramme generasjonsskifte i familieeide bedrifter, sier Olsen til VG.

Han får støtte av lederen av Viken Venstre, Arjo van Genderen, som sier at arveavgiften omfordelte lite, skapte mye hodebry for familiebedrifter og at store bedrifter kunne planlegge rundt det.

– I programmet for 2013–2017 sto det at vi skulle fjerne arveavgiften. Det har vi gjort. Vi mener at vi ikke bør endre på det så kort tid etter. Det betyr ikke at arveavgiften ikke kan fungere, men programkomiteens forslag er ikke godt nok, sier han.

NY PARTILEDELSE: Venstre avholder denne helgen sitt første landsmøte under den nyvalgte ledelsen med partileder Guri Melby, nestleder Abid Raja og nestleder Sveinung Rotevatn. Foto: Terje Bringedal, VG

– Må skattlegges

Programkomiteens leder, Sveinung Rotevatn, sier at det var riktig å fjerne den forrige arveavgiften fordi den traff dårlig og plaget veldig mange vanlige folk.

Men han mener det bør innføres en ny, med et høyere bunnfradrag.

– Vi mener at vi bør finne en måte å skattlegge veldig store formuer som går i arv. Det er fordi det prinsipielt sett er riktig. Det er vanskelig å forsvare at vanlige folk som jobber og sliter for pengene sine må betale mye skatt for det, mens folk som bare får milliarder i hendene skal få det skattefritt, sier Rotevatn til VG.

Han sier at det dessverre er slik at sosiale forskjeller går i arv, også i milliardklassen.

GURI-NETT: Sveinung Rotevatn har et nett med Guri Melby på skulderen før landsmøtet til Venstre. Foto: Terje Bringedal

Rotevatn tror at man kan lage en arveavgift som det ikke er mulig for de superrike å snike seg unna.

– Enkelte steder, blant annet i Oslo, er boligprisene veldig høye. Er det nok med et bunnfradrag på ti millioner kroner?

– Det er vi åpne for å diskutere. Ti millioner må vi se på som et minimum. De fleste i Norge arver ikke mer enn ti millioner, selv om arven kan bli høy for enkelte som ikke har søsken i deler av landet med høye boligpriser.

– Poenget er at arveavgiften ikke skal være noe som kommer inn i vanlige arveoppgjør, sier Rotevatn.