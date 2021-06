UTFORDRINGER: Helseminister Bent Høie sier det er synd hvis personer som møter kriteriene for å ta Johnson & Johnson-vaksinen ikke finner en lege som vil ta imot dem. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Høie om Johnson & Johnson-vaksinen: Leit at det har blitt så høy terskel

Leger fra kun 47 kommuner har bestilt doser av Johnson & Johnson. Helseminister Bent Høie erkjenner at ikke alle nordmenn har lik tilgang på vaksinen.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

FHI ville skrote vaksinen fra Johnson & Johnson/Janssen totalt i Norge, på grunn av sammenhengen med sjelden og alvorlig blodpropp. Men regjeringen gikk høyt ut med en ordning så folk kunne ta den likevel.

I praksis har det blitt høy terskel for å få tak i en dose.

Det er satt strenge kriterier for hvem som kan få vaksinen, etter råd fra Helsedirektoratet

For å få vaksinen, må en lege vurdere om du møter kriteriene. At mange leger ikke engang vil ta imot pasienter og gjøre denne vurderingen, er det Høie mener er leit.

Og i deler av landet må du uansett kjøre langt for å finne en lege som har bestilt doser:

VG har fått innsyn i hvilke leger som har bestilt doser. De er fra 47 kommuner, minus én hvor legen har avbestilt dosene. Nord for Trondheim var det kun én bestilling per tirsdag ettermiddag.

– Det er langt mellom bestillerne, med én nord for Trondheim. Er det egentlig, for folk som møter kriteriene, lik tilgang på denne vaksinen?

– Nei. Det er noe av utfordringen med at så mange har oppfordret legene til ikke å tilby dette. Da vil vi kunne risikere at det er personer som tilfredsstiller disse strenge kriteriene, som ikke får muligheten til å bli vurdert. Det synes jeg er veldig synd, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til VG

Dette er kriteriene Helsedirektoratet mener vaksinen kan være aktuell i følgende situasjoner: Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytten av Janssen-vaksinen er større enn risikoen

Helt unntaksvis kan det tenkes at Janssen-vaksinen kan vurderes for personer som oppholder seg i Norge. Det vil trolig kun være aktuelt dersom vedkommende har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, at det truer liv og helse.

Der lege vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse og/eller fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og/eller tung tiltaksbyrde som gjør det umulig for pasienten å vente på vaksine i det ordinære coronavaksinasjonsprogram. Les hele listen på helsenorge.no. Vis mer

Derfor anbefaler FHI deg å styre unna Johnson & Johnson Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har funnet en sammenheng mellom Johnson & Johnson-vaksinen og tilfeller av alvorlig og sjelden blodpropp. FHI mener derfor at risikoen for alvorlige bivirkninger av vaksinen for de fleste vil være større enn fordelene ved å ta den. Og påpeker at det også gjelder de fleste som skal til utlandet. De anbefaler deg å vente på en annen vaksine. Vis mer

Legeforeningen har gått ut og frarådet bruk av denne vaksinen, gitt smittesituasjonen og «snarlig tilgang på mer forsvarlige alternativer». FHI fraråder deg også å ta den, på grunn av blodpropp-risikoen, og FHI-sjef Camilla Stoltenberg er redd noen kan dø.

Regjeringen kan ikke tvinge leger til å tilby vaksinen eller vurdere folk opp mot kriteriene, det er frivillig.

– Er du skuffet over at det har blitt så vanskelig for folk å få en vurdering og få tatt en dose?

– Ja, jeg skulle gjerne ønske at personer som er i en vanskelig situasjon, som de er i når de tilfredsstiller disse kriteriene, hadde hatt en lettere mulighet til å faktisk bli vurdert. For det synes jeg er vanskelig, sier Høie.

– Vi ser at det er personer som får denne vaksinen, og det betyr at det er personer som er disse situasjonene. Og en kan si at det er ikke mange, og det har ikke betydning for vaksinasjonen i Norge, men for den enkelte har dette stor betydning. At det da har blitt så høy terskel, gjennom denne motstanden mot å bli vurdert, synes jeg er veldig leit, sier Høie.

– Har ordningen blitt en fiasko?

– Nei, suksesskriteriet for at det ikke skal bli en fiasko, vil ikke handle om hvor mange som får vaksinen. Mitt utgangspunkt har jeg vært ærlig på hele veien: Jeg hadde sett for meg en løsning med ikke så strenge kriterier. Men jeg mener det ville være helt ekstremt vanskelig for meg å overprøve de faglige kriteriene for å få en vaksine, sier Høie.

Hadde han gjort det, tror han at enda færre leger ville brukt Johnson & Johnson.

– De legene som har sagt ja til å skrive ut denne løsningen, gjør det i trygghet om at de kriteriene de bruker, er vurdert av Helsedirektoratet og ikke av en politiker, sier Høie.

